Wiele dopracowanych szczegółów: Audi Q2 w nowej, najwyższej formie

Zasada wielokątów: wygląd zewnętrzny



Audi Q2 to solidny, wszechstronny samochód do codziennego i rekreacyjnego użytku, którego charakter odzwierciedla kształt nadwozia: linie są sportowe, wydłużone i jednocześnie mocne, a narożniki i krawędzie nadają kompaktowemu SUV-owi pewny siebie wygląd. Po liftingu Q2 stało się o kilka milimetrów dłuższe i obecnie mierzy 4,21 metra, podczas gdy szerokość (1,79 m.) i wysokość (1,54 m.) pozostały takie same. Współczynnik oporu powietrza: 0,31 (z zawieszeniem sportowym) to najwyższa wartość w tym segmencie.



Projektanci, odmładzając model Q2, również w jego tylnej części zastosowali motyw wielokąta, który charakteryzował już wcześniej linię przodu i ramion. Dyfuzor zintegrowano ze zderzakiem tylnym, a na jego powierzchni znajdziemy przetłoczenia w kształcie pięcioboków. Zmodyfikowano również przód, w tym powierzchnie pod reflektorami, które efektownie wyeksponowano. Ośmiokątna osłona chłodnicy Singleframe jest teraz umieszczona nieco niżej, dzięki czemu przód wydaje się szerszy. Jej grill interpretuje również motyw wielokąta. W liniach wyposażenia „advanced” i „S” pomiędzy grillem, a maską silnika znajdują się wąskie szczeliny, przywołujące na myśl motyw z Audi Sport quattro – ikony marki z Ingolstadt. Duże wloty powietrza wydają się teraz jeszcze bardziej wyraziste, zwłaszcza w linii S.



Na życzenie klienta: reflektory LED lub Matrix LED



Reflektory diodowe są w odmłodzonym Audi Q2 dostępne standardowo, a reflektory Matrix LED – jako opcja. Siedem pojedynczych diod LED umieszczonych we wspólnym module generuje inteligentnie sterowane światła drogowe. Oświetlają one drogę tak jasno, jak to tylko możliwe, nie oślepiając przy tym innych użytkowników dróg. Dziesięć diod elektroluminescencyjnych zainstalowanych za romboidalnymi elementami optycznymi generuje światła do jazdy w dzień, a siedem kolejnych diod dodatkowo generuje dynamiczne światła kierunkowskazu.



W przypadku świateł tylnych klienci mają do wyboru dwie wersje LED – z dynamicznymi kierunkowskazami lub bez nich. Jeśli na pokładzie znajdują się reflektory Matrix LED, dynamiczne kierunkowskazy są standardowo dostępne również w światłach tylnych. Ponadto, reflektory przednie i tylne nowego Q2 emitują ustalone sekwencje świetlne po zablokowaniu i odblokowaniu samochodu.



Do palety barw tego kompaktowego SUV’a dodano pięć nowych kolorów: zielony Apple to zupełnie nowy dla Audi lakier, a szary Manhattan, niebieski Navarra, szary Arrow i niebieski Turbo są nowościami jeśli chodzi o model Q2. Panele z tworzywa na słupkach C, w zależności od linii wyposażenia mogą mieć kolor lakieru nadwozia lub być utrzymane w odcieniach czerni, szarości lub srebra. Dodatki w dolnej części nadwozia również mogą mieć trzy różne kolory: czarny w wersji bazowej, szary Manhattan w linii „advanced” lub barwę lakieru samochodu w linii „S”.



Nowa strategia pakietowa: wnętrze i wyposażenie



Przestronne wnętrze Audi Q2 pomieści pięć osób. Wystrój wnętrza odzwierciedla napięty język designu nadwozia. Otwory wentylacyjne i dźwignia zmiany biegów – zarówno w przypadku skrzyni manualnej, jak i automatycznej S tronic – mają nowy wygląd. Klienci zamiast wariantu bazowego mogą wybrać linię wnętrza S line, a obie wersje wnętrza mogą być dowolnie łączone z trzema wariantami zewnętrznymi. Wraz z opcjonalnym pakietem oświetlenia nastrojowego plus, listwa ozdobna na desce rozdzielczej i oparcia dla kolan na konsoli środkowej, posiadają eleganckie podświetlenie.



Materiał z mikrofibry Dinamica jest nowy w palecie tkanin obiciowych i zastąpi materiał Alcantara. Audi zebrało wszystkie wersje tapicerki i kolorów w dziewięć pakietów, z których pięć to pakiety bazowe, a pozostałe cztery są przypisane do linii S. Opcjonalne wyposażenie jest również zebrane w pakiety, co podczas konfiguracji zapewnia lepszy przegląd bogatej oferty. Niezależnie od tego, czy chodzi o klimatyzację, komfort, funkcje, wnętrze, infotainment czy systemy wspomagania kierowcy, wszystkie pakiety zostały opracowane w taki sposób, by spełniały życzenia klientów. Audi będzie w przyszłości wdrażać tę strategię we wszystkich seriach modelowych i dostosowywać je do preferencji na ważnych rynkach światowych.



Wśród opcjonalnego wyposażenia nowego Q2 znaleźć można również sportowe fotele z powiększonymi bokami, dwustrefową, automatyczną klimatyzację oraz dodatkowe ogrzewanie. Bagażnik kompaktowego SUV’a ma wciąż 405 litrów pojemności, a po złożeniu oparć tylnych siedzeń pojemność ta zwiększa się do 1050 litrów. Elektrycznie zamykana pokrywa bagażnika oraz hak holowniczy dostępne są opcjonalnie. W Polsce atrakcyjną ofertę uzupełniają trzy dedykowane pakiety promocyjne: comfort, technology oraz design. Wszystkie oferują odpowiednio dobrane wyposażenie opcjonalne przy zachowaniu korzyści dla klienta.



Cyfrowy świat: obsługa, wyświetlacze, infotainment i Audi connect



Gama instrumentów obsługi oraz wyświetlaczy jest ustrukturyzowana na kilku poziomach. U jej podstaw mamy analogową deskę rozdzielczą z systemem MMI radio plus z DAB+, a jej najwyższym stopniem rozbudowy jest wirtualny kokpit Audi o przekątnej 12,3 cala wraz z systemem MMI navigation plus z 8,3 calowym ekranem. System ten sterowany jest przyciskiem obrotowym umieszczonym na konsoli tunelu środkowego (MMI touch), ale może być również obsługiwany głosowo. Audi phone box dopełnia portfolio. System muzyczny Bang & Olufsen Premium Sound System z 14 głośnikami i o mocy 705 Watt jest unikalny biorąc pod uwagę segment niedużych SUV’ów.



System MMI navigation plus zawiera moduł LTE umożliwiający szybką transmisję danych oraz hotspot Wi-Fi, z którego mogą korzystać urządzenia mobilne pasażerów. Najwyższa wersja rozbudowy systemu infotainment nowego Audi Q2 oferuje również dostęp do usług Audi connect, wśród których znajdziemy m.in. informacje online dotyczące bieżącego ruchu drogowego. Nowe w gamie Audi connect są usługi telefonu ratunkowego i serwisu (Audi connect emergency call & service) oraz zdalnego otwierania i kontroli (Audi connect remote & control). Ta ostatnia umożliwia właścicielowi zdalne zamykanie auta oraz sprawdzenie np. poziomu paliwa i zasięgu. Klienci, który chcą wyłączyć transmisję danych, mogą w systemie MMI aktywować tryb prywatności.



Pięć mocnych jednostek napędowych: trzy TFSI i dwie TDI



Na początek, na polskim rynku, nowe Audi Q2 wyposażane będzie w mocny silnik benzynowy 1.5 TFSI o mocy 110 kW (150 KM) i o 250 Nm momentu obrotowego. Wg. wytycznych cyklu spalania NEDC, ten czterocylindrowy motor spala między 5,4 a 5,1 litra benzyny na 100 km i emituje 124 – 116 gram CO2 na kilometr. Przy niskich obciążeniach i małych prędkościach, system odłączania cylindrów na życzenie (cylinder on demand – COD) czasowo wyłącza drugi i trzeci cylinder.



Kolejne jednostki napędowe TFSI będą sukcesywnie dodawane do oferty. Wszystkie silniki spełniają nową normę emisji Euro 6 AP. Audi Q2 1.5 TFSI zjeżdża z taśmy produkcyjnej wyposażone standardowo w sześciobiegową, manualną skrzynię biegów. Siedmiobiegowa skrzynia automatyczna S tronic dostępna jest opcjonalnie. Dla najmocniejszej wersji benzynowej dostępny będzie również napęd na cztery koła quattro. Jego wielopłytkowe sprzęgło przekazujące w razie potrzeby część momentu obrotowego na koła tylnej osi, jest podzespołem zupełnie nowej generacji. Jest o ok. jeden kilogram lżejsze niż poprzednia wersja i posiada kilka szczegółów wydatnie wpływających na wydajność jednostki napędowej.



Charakter nowego Q2: sportowy i zwrotny



Nawet przy standardowym wyposażeniu, kompaktowe Q2 jest zwinnym SUV-em. Progresywny układ kierowniczy, który staje się coraz bardziej bezpośredni wraz ze wzrostem kąta skrętu kierownicy, jest częścią wyposażenia standardowego. Poprawia on znacznie warunki prowadzenia i dynamikę pojazdu podczas manewrowania oraz na krętych drogach.



Na życzenie, Audi dostarcza sportowe zawieszenie, które obniża karoserię o dziesięć milimetrów. Alternatywnie, zawieszenie jest dostępne z funkcją regulacji amortyzatorów, co dodatkowo zwiększa zakres dostępnych ustawień zawieszenia. Zawieszenie to zawiera również system Audi drive select dynamic, który jest też dostępny oddzielnie.



Ofertę felg i opon otwierają felgi 16-calowe z oponami o rozmiarze 205/60, a zamykają dostarczane przez Audi Sport felgi 19-calowe z oponami 235/40. W ofercie znajdziemy też trzy nowe wzory felg. Dzięki prawie 15-centymetrowemu prześwitowi, Audi Q2 dobrze radzi sobie w lekkim terenie, a system kontroli stabilizacji ESC posiada zintegrowany tryb off-road.



Systemy rodem z samochodów klasy wyższej



Systemy wspomagania kierowcy nowego Q2 pochodzą bezpośrednio z aut klasy wyższej. Standardowy system Audi pre sense front wykorzystuje radar do obserwacji obszaru przed samochodem w celu uniknięcia wypadków lub zmniejszenia ich dotkliwości.. Systemy opcjonalne są zebrane w trzech pakietach „Drive”, „Safety” i „Parking”. Pakiet „Parking” zawiera kamerę cofania i system parkowania Audi parking system plus. W ramach modernizacji dodano również asystenta parkowania, automatycznie wprowadzającego i wyprowadzającego pojazd z miejsca parkingowego. Pakiet „Safety” obejmuje asystenta zmiany pasa ruchu Audi side assist, asystenta ruchu przecinającego tor jazdy z tyłu oraz systemy Audi pre sense basic i Audi pre sense rear.



W pakiecie „Drive” znajduje się z kolei nowy, wysokiej klasy system – adaptacyjny asystent jazdy, dostępny w zestawieniu z MMI navigation plus oraz Audi virtual cockpit i automatyczna skrzynia biegów S tronic. W wielu sytuacjach kierowca może opcjonalnie pozwolić adaptacyjnemu asystentowi jazdy na przejęcie wielu zadań związanych z przyspieszaniem, zwalnianiem i prowadzeniem pojazdu na danym pasie ruchu. Aby utrzymać system w aktywności, kierowca musi tylko delikatnie co jakiś czas dotykać kierownicy, która jest częścią systemu, po to by udowodnić, że zwraca uwagę na jego działanie. Tempomat adaptacyjny działa w całym zakresie prędkości. W połączeniu z funkcją rozpoznawania znaków drogowych za pomocą kamery, tempomat automatyczne zwalnianie samochód w pewnych sytuacjach, na przykład podczas zbliżania się do obszaru zabudowanego. Q2 przyspiesza automatycznie, od miejsca gdzie ponownie dozwolona zostanie wyższa prędkość.



„Edition one” na otwarcie sprzedaży



Przedsprzedaż nowego Audi Q2 rozpocznie się na europejskich rynkach jeszcze we wrześniu tego roku. Krótko po rynkowej premierze wprowadzona zostanie seria limitowana edition one. Samochód tej serii polakierowany będzie w kolorze zielonym Apple lub szarym Arrow. Zderzaki z linii S w kontrastowym kolorze szarym oraz duży spoiler na tylnej krawędzi dachu dodają autu dodatkowych akcentów. Elementy ozdobne – obudowy lusterek i pierścienie w logo Audi – pomalowano na czarno. Reflektory Matrix LED, 19-calowe felgi od Audi Sport i sportowe zawieszenie, jeszcze bardziej podkreślają wygląd tego limitowanego modelu.



Wnętrze Audi Q2 „edition one” wyposażono wg. specyfikacji wersji S line. Podsufitka zrobiona jest z czarnej tkaniny z kontrastującymi szwami w kolorze szarym. Takie same szwy zdobią pokrycia sportowych foteli, które również są czarne. Pedały i podnóżki wykonano ze stali nierdzewnej, a koło skórzanej, sportowej kierownicy, jest spłaszczone u dołu. W bogatym wyposażeniu znaleźć można również pakiet oświetlenia Ambiente plus i podświetlane listwy.