Opracowanie programów nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych w obszarze V branży elektroenergetycznej i metalurgicznej

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Stworzenie uczniom warunków do nabywania dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ), celem uelastycznienia systemu kształcenia zawodowego i dostosowania go do realnych potrzeb rynku pracy.

Opracowane programy DUZ przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia absolwentów branżowych szkół i techników na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Opracowanie dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z programami ich nauczania w branży elektroenergetycznej i metalurgicznej przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER.

GRUPA DOCELOWA

szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe, które będą mogły zaoferować uczniom przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów;

uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą mogli uzyskać przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów;

absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – uzyskane przez nich dodatkowe umiejętności zawodowe zwiększą ich szanse na zatrudnienie na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Możliwość efektywnego wsparcia grupy docelowej zostanie osiągnięta poprzez zadania

zaplanowane do realizacji w ramach projektu tj. opracowanie 21 programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży elektroenergetycznej i metalurgicznej.

Wszystkie zaproponowane dodatkowe umiejętności zawodowe (DUZ) wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania na rynku na specjalistów w tym zakresie.

GŁÓWNE REZULTATY

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu

Liczba zawodów, w których osoby kształcące się w zawodach lub osoby dorosłe posiadające kwalifikacje zawodowe będą mogły uzyskać dodatkowe umiejętności zawodowe opracowane w ramach Programu – 12 zawodów Elektromechanik Technik chłodnictwa i klimatyzacji Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Elektryk Technik elektryk Technik urządzeń dźwigowych Technik odlewnik Operator maszyn odlewniczych Modelarz odlewniczy Technik przemysłu metalurgicznego Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego







Liczba programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowanych we współpracy z pracodawcami dla branży metalurgicznej – 9 programów Kontrola jakości wytworzonych odlewów z wykorzystaniem skanera 3D Naprawa oprzyrządowania odlewniczego z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej Optymalizacja procesu odlewania z wykorzystaniem technik symulacji CAM Wykorzystanie addytywnych technik wytwarzania w produkcji przedseryjnej Wykorzystanie druku 3D do wytwarzania form odlewniczych Eksploatacja i obsługa współrzędnościowych maszyn pomiarowych używanych do kontroli oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych Kontrola procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym z wykorzystaniem systemów termowizyjnych Nowoczesne metody analizy składu chemicznego stopów metali żelaznych i nieżelaznych Obsługa maszyn sterowanych numerycznie (CNC) stosowanych w obróbce plastycznej



Liczba programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowanych we współpracy z pracodawcami dla branży elektroenergetycznej – 12 programów Projektowanie, montaż, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych w zabudowach specjalnych pojazdów samochodowych Montaż i konfiguracja instalacji i urządzeń ładowania pojazdów elektrycznych Projektowanie, montaż, obsługa i konserwacja caravaningowych instalacji elektrycznych Projektowanie i zabudowa instalacji chłodniczych w pojazdach typu Kamper Obsługa i konserwacja układów klimatyzacji w autobusach Obsługa i konserwacja instalacji ładowania pojazdów elektrycznych Montaż i konfiguracja przydomowych magazynów energii elektrycznej Montaż i uruchomienie przemysłowych układów odzysku energii cieplnej z maszyn i urządzeń Montaż i uruchomienie instalacji i systemów inteligentnego domu Montaż i uruchomienie inteligentnego systemu monitoringu i zarządzania energią maszyn Rozbudowa urządzeń dźwigowych o układy sterowania zdalnego Montaż i uruchomienie nowoczesnych systemów diagnostyki urządzeń dźwigowych



Okres realizacji projektu: 1 września 2021 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Wartość projektu: 787 500,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 663 705,00 PLN

Umowa POWR: 02.15.00-00-1001/21-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

