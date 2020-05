Volkswagen Samochody Dostawcze podsumowuje pilotażowy projekt wypożyczania samochodów dostawczych na minuty

Poznań, 14 maja 2020 r. W sierpniu 2019 r. Volkswagen Samochody Dostawcze wraz z ProShare, działem Grupy Volkswagen zajmującym się nowoczesnymi rozwiązaniami mobilności, przy wsparciu Volkswagen Financial Services, nawiązały współpracę z operatorem usług carsharingowych 4Mobility, w ramach której oferowali klientom krótkoterminowy najem samochodów dostawczych. W ramach tej usługi na ulice dwóch polskich miast – Warszawy i Poznania, wyjechało 30 samochodów marki Volkswagen Samochody Dostawcze: Caddy Maxi, Transporterów i Crafterów. Usługa ta umożliwiła klientom łatwy dostęp do samochodu dostawczego w celu m.in. przewiezienia towarów wielkogabarytowych, zakupów czy przeprowadzki.

Dziewięciomiesięczny pilotaż dał możliwość wypracowania najlepszego modelu biznesowego dla wynajmu samochodów dostawczych na minuty. Umożliwił także wyciągnięcie wniosków o preferencjach klientów i potencjale takiego wynajmu w Polsce. W tym czasie zarówno marka Volkswagen, jak i operator 4Mobility, skupiły się na wypracowaniu w oparciu o wnioski płynące z pilotażu najlepszego modelu biznesowego dla projektu ProShare. W usłudze dostępnych było 30 samochodów dostawczych marki Volkswagen – po 15 w Warszawie i w Poznaniu. Przez 9 miesięcy wynajmowane one były w sumie przez 9720 godzin ( 583 200 minut). Łącznie pojazdy te przejechały 100 000 km – to jakby 2,5 razy okrążyły kulę ziemską. Aplikacja 4Mobility daje możliwość wynajmowania auta na minuty, jednak najdłuższa rezerwacja trwała aż 13 dni. Najczęściej wypożyczanym samochodem dostawczym był Volkswagen Caddy Maxi, a najwięcej kilometrów przejechanych w ramach jednej rezerwacji to 963. „Od sierpnia ubiegłego roku jesteśmy partnerami w programie „Carsharing XL”. Mamy dzięki temu możliwość kreowania nowoczesnej logistyki miejskiej, będącej ważnym elementem idei Smart City – inteligentnego miasta, w którym trendy transportowe mieszkańców uległy ostatnio ogromnym przekształceniom. Coraz więcej osób woli samochody użytkować, zamiast je posiadać. Dodatkowo ich poczucie niezależności skłania ich do wynajmu auta dostawczego wtedy, gdy mają taką potrzebę, a nie wtedy, gdy usługodawca transportowy ma czas i możliwości taką usługę dla nich wykonać” – zauważa Magda Piekarczyk, Kierownik Komunikacji Marketingowej i PR marki Volkswagen Samochody Dostawcze. „Zebrane przez nas na przestrzeni ostatnich dziewięciu miesięcy dane potwierdzają, że użytkowanie samochodów dostawczych w formie carsharingu cieszy się popularnością – zwłaszcza gdy dostęp do takich pojazdów jest łatwy, np. jak tu – za pośrednictwem aplikacji, a samochody są dostępne w najbliższej okolicy. Z danych, które posiadamy jasno wynika, że nasze samochody wynajmowane były także na dłuższe, kilkudniowe okresy. Mogły być wtedy wykorzystywane jako auto zastępcze, czy też jako wsparcie w czasie większego obłożenia w firmie. Mieszkańcy miast są już w pełni gotowi na taką formę użytkowania samochodów dostawczych.” Usługa zarządzana jest przez firmę 4Mobilty specjalizującą się w obsłudze tego typu projektów, a mającą już spore doświadczenie w współpracy z markami koncernu Volkswagen. ”Cieszy nas to, że jako jedni z pierwszych w Polsce mieliśmy okazję zaoferować naszym użytkownikom wynajem samochodów dostawczych i osobowych w ramach jednej aplikacji” – mówi Paweł Błaszczak, prezes 4Mobility. „Projekt „Carsharing XL” pozwolił nam bliżej poznać zwyczaje i potrzeby klientów indywidualnych i biznesowych. Odkryliśmy duże zainteresowanie samochodami dostawczymi wśród klientów korzystających na co dzień z aut osobowych, którzy bardzo cenią sobie możliwość szybkiej rezerwacji większego auta w razie potrzeby. Podobnie klienci biznesowi, dla których dostęp do samochodów dostawczych, jak i osobowych, w zależności od aktualnych potrzeb jest równie ważny.” Pilotażowy projekt wynajmu samochodów dostawczych na minuty nie odbył by się bez wsparcia Volkswagen Financial Services, podmiotu odpowiedzialnego za finansowanie wszystkich 30 samochodów biorących udział w pilotażu. „Z punktu widzenia Volkswagen Financial Services, projekt „Carsharing XL” był jednym z istotnych elementów realizacji naszych głównych celów biznesowych: wspierania rozwoju mobilności na polskim rynku i rozszerzania dostępności pojazdów dla klientów. Pod hasłem „mobilność” rozumiemy nie tylko kompleksowe produkty bankowe, kredytowe, leasingowe czy usługi i doradztwo flotowe, ale i obszary ubezpieczeń oraz serwisu” – wskazuje Bartłomiej Siuchniński, Kierownik Sprzedaży Flotowej w Volkswagen Financial Services. „Takie projekty jak „Carsharing XL” doskonale wpisują się w naszą koncepcję mobilności. Tego typu działania podejmujemy zawsze w ścisłej współpracy z markami samochodowymi Grupy Volkswagen” – podsumowuje ekspert VWFS.