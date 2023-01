Toyota Central Europe liderem sprzedaży aut użytkowych marki w Europie

Toyota Central Europe odniosła największy sukces w sprzedaży aut użytkowych ze wszystkich europejskich przedstawicielstw Toyoty

Klienci marki w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech kupili w 2022 roku ponad 17 700 egzemplarzy modeli PROACE i PROACE CITY

To 11% wszystkich aut użytkowych sprzedanych przez Toyota Motor Europe

Europa Centralna jest największym europejskim rynkiem dla każdego modelu z rodziny PROACE oraz trzecim największym dla Hiluxa

Toyota Central Europe (TCE) z siedzibą w Warszawie dostarczyła klientom w 2022 roku 17 738 egzemplarzy modeli PROACE, PROACE CITY i Hilux. Jest to najlepszy wynik wśród wszystkich regionalnych przedstawicielstw podlegających Toyota Motor Europe (TME) – europejskiej centrali japońskiego producenta. Aż 11% samochodów z rodziny LCV sprzedanych w Europie trafiło do klientów w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech.

Drugim największym europejskim rynkiem dla użytkowych aut Toyoty jest Wielka Brytania, gdzie salony marki opuściło 12 486 egzemplarzy modeli Hilux, PROACE i PROACE CITY, a trzecim Niemcy z wynikiem 11 848 samochodów. Udział tych krajów w łącznej sprzedaży aut z rodziny LCV przez TME wynosi odpowiednio 8% i 7%. Wynik powyżej 10 tys. aut uzyskał jeszcze tylko dystrybutor Toyoty w Turcji dzięki sprzedaży 11 659 samochodów użytkowych. Pierwszą piątkę zamyka Toyota France z wynikiem 9 507 aut. Łącznie Toyota Motor Europe dostarczyła swoim klientom w ciągu roku 163 466 pojazdów użytkowych.

„Wyniki samochodów użytkowych Toyoty w Europie Środkowej to dla nas powód do dumy i zachęta do dalszych kreatywnych działań. Mimo zawirowań w branży udało nam się zapewnić klientom dobrą dostępność pojazdów w konfiguracjach, których potrzebowali. Toyota Central Europe zrealizowała w 2022 roku bardzo ambitne cele w rozwoju marki Toyota Professional – tak pod względem sprzedaży aut użytkowych, jak i rozbudowy sieci wyspecjalizowanych salonów. Polski oddział Toyoty był pionierem programu Toyota Professional – wspólnie z polskimi dealerami wypracowaliśmy standardy i zestaw dobrych praktyk, na których wzorują się nasi koledzy w całej Europie. Zrobimy wszystko, aby w nowym roku jak najlepiej spełnić oczekiwania naszych klientów” – powiedział Tomasz Suliga, Regional LCV Manager Toyota Central Europe.

TCE najlepsza w sprzedaży użytkowych modeli Toyoty

W 2022 roku na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier kupiono 4 091 egzemplarzy PROACE CITY Verso. To 25% wszystkich aut tego modelu sprzedanych przez TME. W pierwszej piątce rynków, na których kompaktowy van w konfiguracji Verso uzyskał najlepsze wyniki, znalazły się Turcja (3 081 egz.), Niemcy (2 215 egz.), Hiszpania (1 685 egz.) i Belgia (783 egz.). Łącznie TME sprzedała 15 965 egzemplarzy PROACE CITY Verso.

Toyota Central Europe zajęła też pierwsze miejsce w Europie w sprzedaży dostawczego PROACE CITY. 3 614 aut to 20% wszystkich 18 438 egzemplarzy dostarczonych klientom w regionie w minionym roku. Brytyjczycy kupili w tym czasie 1 985 takich samochodów, Francuzi 1 753 auta, Niemcy 1 421 aut, a Włosi 1 188 pojazdów.

Wiodąca pozycja naszego regionu w sprzedaży PROACE Verso to efekt dostarczenia klientom w 2022 roku 3 824 tych samochodów. To aż 28% z łącznej liczby 13 438 średniej wielkości vanów z nadwoziem Verso sprzedanych w tym czasie przez TME. W Niemczech kupiono 3 505 aut, w Hiszpanii 960 aut, we Francji 808 aut, zaś we Włoszech 597 aut.

Odmiana dostawcza modelu PROACE znalazła w Polsce i trzech pozostałych krajach Europy Centralnej klientów na 2 159 samochodów, czyli 14% z wszystkich 15 633 egzemplarzy sprzedanych przez Toyota Motor Europe. Inne duże rynki dla tego modelu to Niemcy (1 906 aut), Francja (1 904 auta), Wielka Brytania (1 506 aut) oraz Hiszpania (1 156 aut).

Toyota Central Europe uzyskała także bardzo dobry, trzeci rezultat pod względem sprzedaży Hiluxa. W ubiegłym roku salony marki w naszej części Europy opuściło 3 991 pick-upów. Najlepszy wynik zanotowała Turcja (7 705 aut), drugie miejsce zajęła Wielka Brytania (7 486 aut), czwarte Francja (3 802 auta), a piąte Hiszpania (3 341 aut). Łącznie klienci Toyoty w Europie kupili 45 080 Hiluxów.

Polska najważniejszym rynkiem w regionie Europy Centralnej

Polska jest najsilniejszym z czterech rynków Europy Środkowej, więc ma największy udział w całkowitych wynikach Toyota Central Europe, sięgający 51%. W ubiegłym roku klienci polskich salonów marki kupili 1 706 Hiluxów oraz 9 451 samochodów z rodziny PROACE. Lider segmentu kompaktowych vanów w Polsce, model PROACE CITY, zanotował 6 050 sprzedanych egzemplarzy, a średniej wielkości van PROACE znalazł w naszym kraju nabywców na 3 401 samochodów.