Wszystkie modele marki Volkswagen Samochody Dostawcze z 5-letnią gwarancją

Volkswagen Samochody Dostawcze oferuje swoim klientom szeroką gamę modeli zarówno z linii pojazdów użytkowych, jak i z coraz bardziej popularnej i ciągle rozbudowywanej linii samochodów rodzinnych i kempingowych. Warto podkreślić, że większość modeli z portfolio marki produkowana jest w Polsce, w zakładach w Poznaniu i we Wrześni. To w tych dwóch fabrykach powstają Volkswageny Caddy, Crafter, Grand California oraz samochody bazujące na modelu Transporter. Od teraz, wszystkie nowo zamawiane modele z portfolio marki będą posiadać 5-letnią gwarancję, wyróżniającą je na tle konkurencji.

„Jesteśmy bardzo dumni z tego, że ważne dla całego koncernu Volkswagen modele: Caddy i Crafter, powstają w 100% w Polsce. Samochody te cenione są za jakość wykonania, a fabryki Volkswagen Poznań kładą ogromny nacisk na działania proekologiczne” – mówi Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody Dostawcze. „Podkreślę, że do produkcji tych modeli wykorzystywana jest zielona energia, a już niedługo bilans energetyczny dodatkowo poprawi wielka farma fotowoltaiczna powstająca na terenie zakładu we Wrześni. Jestem przekonany, że ciągłe doskonalenie produkcji i produktu pozwoli nam nadążyć za zmieniającymi się potrzebami naszych klientów.”



Mając na uwadze te właśnie potrzeby, a także aktualną coraz trudniejszą sytuację ekonomiczną na rynku, marka Volkswagen Samochody Dostawcze zmieniła warunki gwarancyjne na wszystkie sprzedawane na polskim rynku modele. Od teraz wszystkie nowo zamawiane samochody z oferty marki – nie tylko te produkowane w Polsce, posiadać będą 5-letnią gwarancję. To niepowtarzalna oferta na rynku, wyróżniająca markę Volkswagen Samochody Dostawcze na tle konkurencji, która standardowo oferuje jedynie 2-letnią gwarancję.