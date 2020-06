Arteon i Arteon Shooting Brake – hit marki Volkswagen zaprezentowany w nowej odsłonie

Awangardowy, funkcjonalny na co dzień, dynamiczny i oszczędny – taki w skrócie jest model klasy Gran Turismo marki Volkswagen, czyli Arteon. W ramach światowej premiery nowego Arteona Volkswagen zaprezentował drugą wersję tego samochodu – Shooting Brake, który wyróżnia się niepowtarzalną stylistyką. Sprzedaż nowego modelu rozpocznie się w Europie w drugiej połowie roku.

Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer i desygnowany na stanowisko CEO marki Volkswagen Samochody Osobowe, stwierdził: „ Arteon Shooting Brake zapewnia pasażerom jeszcze więcej przestrzeni we wnętrzu. Stworzono go dla tych kierowców, którzy indywidualny styl i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne cenią tak samo wysoko, jak maksymalną funkcjonalność”. Nigdy wcześniej Volkswagen nie miał w ofercie takiego samochodu. Klaus Zyciora, szef działu designu w koncernie Volkswagen: „W Arteonie Shooting Brake dynamika charakterystyczna dla auta typu Gran Turismo łączy się z funkcjonalnością samochodu o nadwoziu kombi – w nowej interpretacji i w wyjątkowo ekspresyjny sposób”.

Stylistyka Arteona nie naśladuje żadnych wzorów, ani nie podąża za żadnymi trendami. Design tego auta wyróżnia je w masie innych samochodów, a teraz nabrał jeszcze większego wyrazu. Ponadto po raz pierwszy Arteona można zamówić z nowymi LED-owymi światłami do jazdy dziennej, w których pas diod znajduje się nie tylko poniżej seryjnych LED-owych reflektorów, lecz przebiega też centralnie przez osłonę chłodnicy. Nadaje to światłom Arteona nowy styl rozpoznawalny zarówno w dzień, jak i w nocy. Nowe są również LED-owe lampy z tyłu samochodu.

Marco Pavone, szef działu Volkswagena zajmującego się stylistyką zewnętrzną, zauważa: „W przypadku Arteona Shooting Brake, mocno przedłużyliśmy linię dachu, a w raz z nim linię bocznych szyb, z kolei błotniki poszerzyliśmy, dzięki temu tył auta wydaje się masywniejszy. Ten zabieg sprawił, że mimo całej funkcjonalności pięciodrzwiowego samochodu Shooting Brake sprawia wrażenie auta sportowego”.

Pod charakterystyczną pokrywą z tyłu nadwozia nowego Arteona Shooting Brake znajduje się 565 litrowy bagażnik (wartość liczona od oparć kanapy do wysokości półki za tylną szybą). Bagażnik Arteona (wersja fastback) ma pojemność 563 litrów. Jeśli złożyć oparcia tylnych siedzeń pojemność przedziału bagażowego – od oparć przednich foteli po dach – wzrośnie do 1.632 litrów (w fastbacku do 1.557 l). Podłogaprzedziału ładunkowego ma w obydwu przypadkach długość 2.092 mm (mierzone do przednich foteli).

We wnętrzu obydwu modeli znajduje się nowa, elegancka tablica rozdzielcza dopasowana do ekskluzywnego charakteru i ekspresyjnej stylistyki Arteona. Do obsługi automatycznej klimatyzacji zastosowano dotykowe pole, to samo rozwiązanie znalazło się na nowej wielofunkcyjnej kierownicy ułatwiając obsługę różnych urządzeń. Nowością jest ponadto możliwość bezprzewodowego korzystania z aplikacji – umożliwia to App Connect Wireless dla Apple CarPlay i Android Auto (Google). Innym nowym urządzeniem we wnętrzu Arteona i Arteona Shooting Brake jest wysokiej klasy 700-watowy system audio firmy Harmann/Kardon opracowany specjalnie do tych modeli. Całości dopełnia dostępny opcjonalnie system stylowego oświetlenia wnętrza z 30 kolorami światła do wyboru. Podświetlane są dekoracyjne panele na tablicy rozdzielczej i drzwiach – światło pełni tu rolę, jaką do niedawna spełniał chrom.

Techniczne innowacje zastosowano nie tylko w silnikach, lecz także w dziedzinie systemów asystujących IQ.DRIVE. Nowością w Arteonie jest Travel Assist umożliwiający częściowo automatyczną jazdę w przedziale prędkości od 0 do 210 km/h. Dzięki niemu kierowca może znacznie wygodniej i bezpieczniej poruszać się w korku oraz w miejscu robót drogowych. Elementem systemu Travel Assist jest aktywny tempomat ACC z wyprzedzeniem regulujący prędkość jazdy. Dostosowuje on prędkość do znaków ograniczenia, zmniejsza ją w terenie zabudowanym, w zakrętach, na rondach i skrzyżowaniach odpowiednio dopasowując do sytuacji na drodze. W ramach systemu Travel Assist działają też funkcja Lane Assist, dzięki której samochód jest utrzymywany na środku wyznaczonego pasa ruchu, oraz system awaryjnego hamowania Front Assist z funkcją rozpoznawania obecności pieszych na jezdni. Poszerzono też zakres działania kamery cofania. Ma ona teraz dodatkowo m.in. funkcję Cornerview (zwiększenie na ekranie kąta widzenia kamery z 90 do 170 stopni) oraz zapewnia dodatkowy obraz przedstawiający z góry zaczep przyczepy, co ułatwia jej podłączenie do samochodu.

Jeśli Arteon jest wyposażony w opcjonalny Active Lighting System, nawet jego diodowe reflektory stają się swego rodzaju systemem asystującym. Jeszcze zanim samochód znajdzie się w odpowiedniej pozycji do wjazdu w zakręt, reflektory doskonale ten zakręt oświetlają. Active Lighting System skupiający najnowocześniejsze rozwiązania techniczne składa się z dwóch LED-owych reflektorów z tzw. soczewkami projekcyjnymi. Elementem tego systemu są również światła drogowe Dynamic Light Assist oraz działające z wyprzedzeniem dynamiczne światła oświetlające zakręt. Te ostatnie, dzięki niezależnie sterowanym modułom w reflektorach, oświetlają zakręt pod takim samym kątem, pod jakim w danej chwili skręcona jest kierownica. Robią to jednak także niezależnie od skrętu kierownicy, czyli właśnie z wyprzedzeniem, korzystając z obrazu z umieszczonej z przodu auta kamery oraz z danych systemu nawigacyjnego na temat przebiegu drogi. Dzięki temu reflektory Arteona oświetlają zakręt jeszcze zanim kierowca w niego wjedzie. Poza tym obszar oświetlany przez reflektory zostaje optymalnie dopasowany do promienia zakrętu, co zapobiega rozpraszaniu światła.

Arteon i Arteon Shooting Brake będą oferowane z czterema benzynowymi silnikami turbo (TSI), dwoma turbodieslami (TDI) oraz hybrydowym zespołem napędowym plug-in (eHybrid) do wyboru. Jednostki TSI osiągają moc 110 kW (150 KM), 140 kW (190 KM), 206 kW (280 KM) i – w wypadku silnika stosowanego w Arteonie R – 235 kW (320 KM). Jednostka TSI jest wykorzystywana również w hybrydowym zespole napędowym – osiąga moc 115 kW (156 KM) i wspomaga ją silnik elektryczny o mocy 85 kW (115 KM). Jednostki TDI osiągają moc 110 kW (150 KM) i 147 kW (200 KM). Wszystkie silniki odznaczają się niskim zużyciem paliwa i niskim poziomem emisji szkodliwych substancji oraz wysokim momentem obrotowym. Dzięki innowacyjnym jednostkom napędowym Arteon i Arteon Shooting Brake spełniają wiele różnych potrzeb i wymagań. Wysoką oszczędność tych silników uzyskano dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie ich budowy oraz systemów oczyszczania spalin.

„Na całym świecie rośnie popyt na auta hybrydowe, dlatego tak bardzo ważne było dla nas, żeby jeszcze w 2020 roku zaoferować obydwie odmiany Arteona w wersjach eHybrid, czyli z hybrydowym zespołem napędowym typu plug-in” – powiedział Jürgen Stackmann, Członek Zarządu Marki Volkswagen ds. Sprzedaży, Marketingu i After Sales. Dr Frank Welsch, Członek Zarządu Marki Volkswagen ds. Rozwoju, dodaje: „Sam elektryczny zasięg tego auta jest na tyle duży, że wielu kierowców Arteona i Arteona Shooting Brake będzie mogło poruszać się na co dzień wyłącznie bezemisyjnie”. Arteon w wersjach fastback i Shooting Brake to jeden z pierwszych modeli tego rodzaju należących do wyższej klasy średniej wyposażany w hybrydowy napęd typu plug-in. Jürgen Stackmann: „Arteon eHybrid i Arteon Shooting Brake eHybrid w równej mierze przemawiają do serca, co do rozumu – w swoim segmencie cenowym są przez to niepowtarzalne”.

Po raz pierwszy w rodzinie Arteona pojawia się również model spod znaku R – najbardziej sportowych spośród wszystkich odmian modeli Volkswagena. Jost Capito, dyrektor Volkswagen R, stwierdził: „Dzięki Arteonowi i Arteonowi Shooting Brake R Volkswagen jeszcze mocniej zaznacza swoją pozycję w klasie samochodów premium o dużych osiągach. Fascynująca jest nie sama moc silnika wynosząca 320 KM, lecz także sposób w jaki te auta przenoszą ją na asfalt. Opracowaliśmy nową technologię, którą określamy mianem „R-Performance Torque Vectoring”. Specjalne urządzenie, którym jest Torque Splitter, przekazuje odpowiednią ilość momentu obrotowego do kół przedniej i tylnej osi, ale też – zależnie od sytuacji – dostarcza różną jego ilość do każdego z tylnych kół. A to zapewnia nieznany dotąd w autach tej klasy poziom dynamiki jazdy”.