Standardy w Motoryzacji – przygotuj swoje procesy do skoku w kierunku pojazdów elektrycznych i nowych technologii.

Już 16 i 17 lutego we Wrocławiu odbędzie się unikalna sesja szkoleniowa dla profesjonalistów z firm sektora motoryzacyjnego w Polsce.

Dzisiejszy przemysł motoryzacyjny jest w trakcie głębokich i gwałtownych zmian. Innowatorzy z rynku elektroniki użytkowej i przemysłowej wykorzystują swoje zaplecze technologiczne i dużą skalę, aby przejąć wiodącą rolę na nowo powstającym rynku pojazdów elektrycznych i akumulatorów samochodowych. Firmy te często mają przewagę gdyż nie są obciążone dotychczasowym myśleniem, produktem, dostawcami i produkcją. Ale firmy te wkraczają również w nieznany i najbardziej złożony łańcuch dostaw na świecie.

Dla kontrastu dotychczasowi producenci samochodów, którzy mają wypracowany rozmiar, skalę i solidność, mają również mnóstwo bagażu. Muszą jednak myśleć inaczej – stać się zwinni i odporni aby sprostać nadchodzącym zmianom na rynku motoryzacji. Rodzi to konieczność weryfikacji i doskonalenia procesów logistycznych i produkcyjnych w firmie.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

Koncepcja MMOG/LE a rosnące wymagania branży Automotive

Zawartość arkusza samooceny MMOG/LE w wersji 5

Mapa procesów – przegląd kluczowych procesów firmy i ich ocena wg MMOG/LE

Organizacja projektu samooceny w firmie

Praktyczna obsługa nowej aplikacji MMOG.np

DSR S.A. jest długoletnim partnerem firm sektora Motoryzacji oraz autoryzowanym szkoleniowcem w obszarze doskonalenia procesów logistycznych i produkcyjnych. Rozwija rozwiązania IT oraz usługi szkoleniowe zgodnie z wymaganiami globalnego standardu MMOG/LE (Materials Management Operational Guidelines/Logistics Evaluation).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie https://www.dsr.com.pl/mmog-szkolenie/ oraz : szkolenia@dsr.com.pl , 538 112 639.

