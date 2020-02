Najważniejsze dla Audi jubileuszowe daty roku 2020

Ingolstadt, 31 stycznia 2020 r. Audi Tradition zaprasza do zapoznania się z najnowszą, cyfrową broszurą pt. „Jubileuszowe daty roku 2020”. Wydawnictwo to zawiera najważniejsze daty dotyczące zarówno samej marki Audi, jak i historii produkowanych przez nią samochodów. W tym roku przypada ok. 36 jubileuszowych dat z historii czterech pierścieni.

Dokładnie czterdzieści lat temu koncern z Ingolstadt podczas Międzynarodowej Wystawy Motoryzacyjnej w Genewie pokazał po raz pierwszy Audi quattro, wywołując w ten sposób spore poruszenie w branży. Audi quattro to pierwszy w historii przypadek, w którym sportowe coupé o mocy 147 kW/200 KM dostępne było jako pojazd z napędem na cztery koła. Wcześniej ta koncepcja napędu zarezerwowana była wyłącznie dla ciężarówek i samochodów terenowych. Pomysł skonstruowania takiego samochodu narodził się zimą na przełomie lat 1976/1977, podczas testów Volkswagena Iltis, tworzonego wtedy przez Audi na potrzeby niemieckiej armii. Doskonałe właściwości jezdne tego modelu na lodzie i na śniegu, skłoniły inżynierów Audi do zamontowania tego rodzaju napędu w seryjnie produkowanym Audi 80. Debiut Audi quattro w sportach motorowych w roku następnym, już na zawsze odmienił scenę rajdów i wyścigów samochodowych.



20 lat temu AUDI AG po raz pierwszy wygrało 24-godzinny wyścig Le Mans. Od początku tego stulecia cztery pierścienie aż 13 razy przywoziły z tego wyścigu jakąś nagrodę. 30 lat temu natomiast, w DTM – niemieckiej serii wyścigów samochodów turystycznych – zadebiutowało Audi V8 i od razu wygrało cały sezon. 25 lat temu koncern z Ingolstadt na Targach Motoryzacyjnych IAA we Frankfurcie zaprezentował koncepcyjne coupé – przyszłe Audi TT. 110 lat temu na rynku pojawiło się pierwsze Audi – model 10/22 PS. Phaeton – nazywany wewnątrz firmy Typ A – skonstruowany został przez Augusta Horcha i Hermanna Lange. 70 lat temu, w sierpniu 1950 roku, z taśmy produkcyjnej zakładu w Düsseldorfie zjechało pierwsze od zakończenia II wojny światowej osobowe DKW. W tym roku mija również 50 lat od momentu oddania do użytku nowego budynku Działu Rozwoju Technicznego w Ingolstadt.



Wartymi zapamiętania są również inne daty: 30 lat od momentu zaprezentowania hybrydowego modelu Audi Duo; 30. rocznica powstania Audi S2 Coupé i również 30. rocznica Audi 100/C4 – pierwszego sześciocylindrowego auta marki Audi; 50 lat od rynkowej premiery Audi 100 Coupé S; 135 lat od momentu założenia firmy Wanderer – jednego z poprzedników Audi i wreszcie 140 lat od uruchomienia fabryki w Neckarsulm.



Pełna lista jubileuszowych dat dostępna jest w broszurze, do pobrania w Audi MediaCenter.