Volvo z zamówieniem na kolejne elektryczne, przegubowe autobusy miejskie

Volvo Buses podpisało kolejne duże zamówienie na miejskie autobusy elektryczne. Nobina, operator komunikacji miejskiej ze szwedzkiego Malmö, zamówił 60 elektrycznych autobusów przegubowych, które wejdą do eksploatacji w przyszłym roku. Wszystkie zostaną wyprodukowane i dostarczone z wrocławskiej fabryki Volvo.

„Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy kolejne duże zamówienie na miejskie autobusy elektryczne. W ostatnim czasie przyjęliśmy zamówienia na prawie 220 elektrycznych autobusów dla dwóch największych miast w Szwecji (w listopadzie ub. roku operator z Goeteborga zamówił 157 pojazdów – przyp. red.). Pokazuje to, że autobusy elektryczne już teraz stanowią realne rozwiązanie dla miast, które chcą korzystać z transportu publicznego w sposób zrównoważony. Co więcej, elektromobilność zwiększa elastyczność i stwarza zupełnie nowe możliwości planowania miejskiego – transport publiczny można zbliżyć do miejsc, w których ludzie mieszkają i pracują”, mówi Håkan Agnevall, Prezes Volvo Buses.

Elektryczne autobusy zamówione przez Nobina to Volvo 7900 Electric Articulated – model, który został wprowadzony na rynek jesienią 2019 roku. Pojazdy te mogą przewozić do 150 pasażerów i są o 80% bardziej energooszczędne niż odpowiadające im modele z silnikiem diesla. Ich akumulatory mogą być szybko ładowane za pośrednictwem stacji OppChargeTM znajdujących się na trasie autobusu, mogą być też ładowane podczas postoju w zajezdni.

„Nasze podejście określić można jako systemowe i holistyczne. Koncentrujemy się na wysokiej niezawodności, wydajności oraz wysokim poziomie usług – zarówno dla pasażerów, jak i dla operatorów autobusów. Naszym celem jest dalszy rozwój zelektryfikowanych rozwiązań dla miast, które chcą korzystać z cichego i bezemisyjnego transportu publicznego”, mówi Håkan Agnevall.

„Obserwujemy szybkie zmiany w transporcie publicznym, gdzie technologia i pojazdy elektryczne w coraz większym stopniu wychodzą naprzeciw potrzebom pasażerów w zakresie wydajnego, komfortowego i zrównoważonego transportu publicznego. Elektryczne autobusy przegubowe Volvo i ich duża pojemność akumulatorów spełniają nasze potrzeby i wysokie wymagania w zakresie nowoczesnego i zrównoważonego ruchu autobusowego w Malmö”, mówi Henrik Dagnäs, Dyrektor Zarządzajacy w Nobina Sweden.

Model Volvo 7900 Electric Articulated jest przystosowany do jazdy w obszarach o ograniczonym ruchu, gdzie obowiązują szczególnie surowe normy w zakresie hałasu, emisji spalin czy prędkości – na przykład w strefach o zerowej emisji spalin i na wewnętrznych przystankach autobusowych.

Wszystkie zamówione przez szwedzkiego operatora autobusy zostaną dostarczone do Malmö z wrocławskiej fabryki Volvo – między styczniem a kwietniem przyszłego roku.

Volvo 7900 Electric Articulated

Długość: 18 lub 18.7 m.

Liczba pasażerów: do 150 pasażerów.

Układ napędowy: podwójne silniki elektryczne z dwubiegową skrzynią biegów. Maks. moc 2×200 kW, maks. moment obrotowy 31 kNm.

Akumulator: akumulator litowo-jonowy do 396 kWh pojemności.

System ładowania: OppCharge, Combo2/CCS.

Volvo Polska

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

Polska fabryka Volvo

Wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

W 2010 roku w polskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid (dostępną również w wersji przegubowej), elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid oraz w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric. W Europie zelektryfikowane autobusy Volvo stanowią część transportu zbiorowego w wielu miastach, między innymi w Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Luksemburgu, Austrii, Holandii i innych. W Polsce zelektryfikowane autobusy Volvo jeżdżą m.in. w Inowrocławiu, Krakowie, Sosnowcu, Białymstoku, Koszalinie, Grudziądzu, Jeleniej Górze, Tarnowskich Górach, Lesznie, Krośnie i Ełku.

