Polskie Forum Hartownicze (Heat Treatment Forum & Expo) 21-22.04.2020, Wrocław

To już siódma edycja międzynarodowej konferencji i wystawy przemysłu obróbki cieplnej w Polsce i Europie Środkowej. Forum będzie okazją do spotkania się przedstawicieli wszystkich liczących się podmiotów branży hartowniczej.

Dużym sukcesem dotychczasowych edycji jest fakt, że coraz więcej uczestniczących firm dostarcza w międzyczasie swoje piece, urządzenia i usługi na ten rynek, podwyższając standardy tej branży do poziomów światowych, zwiększając jednocześnie konkurencyjność i szanse naszego przemysłu na rynkach międzynarodowych.

Forum jest licznie odwiedzane przez fachowców pragnących wymienić się wiedzą, uzupełnić informacje czy też zasięgnąć porady. Regularnie prezentujemy najnowsze światowe kierunki rozwoju w obróbce cieplnej.

Wykładowcy to wybitni eksperci wyróżniający się wysokimi kwalifikacjami i długoletnim stażem zawodowym w przemyśle. Debaty i panele dyskusyjne są odpowiednio wysoko oceniane przez wszystkich uczestników. To samo dotyczy licznych możliwości stworzenia własnego networkingu w tej branży.

Uczestnictwo w Forum można potraktować jako bazę szkoleniową dla osób pracujących w branży lub też jako forum dyskusyjne dla zaawansowanych profesjonalistów.

Tegoroczna siódma edycja

różni się od wszystkich dotychczasowych szerokim międzynarodowym gronem wykładowców i prezenterów, którzy tym razem przyjadą z Anglii, Austrii, Czech, Holandii, Japonii, Niemiec, Polski, Szwecji, USA i Włoch. Poruszymy jednocześnie również parę nowych tematów.

Jednym z nich jest wysokociśnieniowa obróbka cieplna, niszowa technologia ale aktualnie szybko rozwijającą się w branży Additive Manufacturing (AM), szczególnie w przemyśle lotniczym.

Zgodnie z prośbą wielu uczestników umieściliśmy w programie również tematy, które przerabiamy normalnie w przeddzień Forum na naszej Akademii Doskonałości, sądząc że teorią w połączeniu z przykładami praktycznych zastosowań zainteresujemy szerszy krąg uczestników tegorocznego Forum.

Jednego z naszych kolegów, który od paru lat we własnej angielskiej hartowni obrabia cieplnie komponenty z tytanu, aluminium i niklu dla prawie wszystkich teamów Formuły 1, jak i paru innych firm produkujących komponenty do samochodów wyczynowych i dla lotnictwa, poprosiliśmy o przybliżenie nam tej interesującej tematyki, o której świat nie rozpisuje się zbyt szeroko a sama wiedza nie jest łatwa do zdobycia.

Zaprezentujemy również jak jest logistycznie zorganizowana i jak funkcjonuje największa hartownia usługowa świata, przerabiająca w jednym zakładzie ponad 500 ton komponentów dziennie a w sąsiedzkim siostrzanym, kolejne 200 ton i to we wszystkich przemysłowo stosowanych technologiach obróbki cieplnej.

Wszystkim zainteresowanym przedstawimy jak od podstaw zaplanować, zorganizować i wybudować nowoczesną hartownię.

Poświęcimy też trochę czasu nowym obróbkom cieplnym dla lotnictwa jak i samemu lutowaniu próżniowemu aluminium, które aktualnie wypiera lutowanie w atmosferze ochronnej (CAB) przy użyciu topników, nierzadko szkodliwych dla innych komponentów silnika samochodowego jak i zdrowia pracowników.

Japoński wynalazca techniki niskociśnieniowego nawęglania próżniowego i hartowania w oleju, techniki z którą wielu producentów urządzeń nadal ma trudności, przedstawi swoje osiągnięcia. Ponownie wrócimy do tematów azotowania plazmowego, do najnowszych technologii powłok PVD, do tematów oprzyrządowania CFC, oleju i polimerów hartowniczych, past ochronnych i jak co roku do mycia części przed i podczas obróbki cieplnej.

Tematyka Forum

dotyczy zagadnień związanych zarówno z samymi procesami obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, łączeniem metali drogą lutowania, kontrolą procesów, utrzymaniem ruchu, systemami zapewnienia jakości. Nasze regularne tematy to:

Właściwy dobór technologii i odpowiednich urządzeń hartowniczych

Usprawnianie procesów i doskonalenie organizacji hartowni

Nowoczesne laboratorium metalograficzne

Najlepsze praktyki i relacje z codziennej pracy

ERP i Hartownia 4.0

Normy i najnowsze wymagania obowiązujące w przemyśle

Nowe kierunki rozwoju obróbki cieplnej na świecie

Bezpieczeństwo pracy w hartowni

Dalsze informacje na naszej stronie: www.heat-treatment-forum.pl

Kontakt:

Maciaszczyk Premium Conferences

Pan Tomasz Jankowiak

t.jankowiak@maciaszczyk.pl

Fax.: +48 61 8529 546

Tel.: +48 790 350 112

Karol A. Forycki

k.forycki@global-heat-treatment-network.com

bezpośredni tel.: +49 170 734 2130