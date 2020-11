Na przekór pandemii: październikowy wzrost sprzedaży w Polsce i na świecie

Globalna sprzedaż Volvo Cars wrosła w październiku o 7,1 % w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. To zasługa dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w Chinach i USA. W Polsce sprzedaż wzrosła o prawie 15 procent, co pokazuje, że tym trudnym okresie dla całej branży, szwedzka marka radzi sobie dobrze, a także cieszy się sporym zaufaniem Polaków.

Wiadomości z Polski Wielu importerów i dealerów chciałoby, aby ten rok nareszcie się skończył. Po dziesięciu miesiącach cały rynek aut osobowych w Polsce skurczył się aż o 26,77% (rejestracje, dane SAMAR). Segment premium odnotował znacznie mniejsze spadki na poziomie 5,56%. Tymczasem Volvo Car Poland przez 10 pierwszych miesięcy tego roku, sprzedało 9151 aut (to tylko o 2,34% mniej niż w zeszłym roku). Natomiast w październiku, sprzedaż Volvo w Polsce wzrosła o 13,92%, a udział marki w rynku powiększył się o ponad pół procent. Sprzedaż na świecie W październiku salony Volvo na całym świecie opuściło 65 290 samochodów. Wzrost wolumenu był spowodowany utrzymującym się popytem na SUV-y Volvo. Udział modeli Recharge w globalnej sprzedaży wzrósł dwukrotnie: z 8 na 16%. Ta nazwa obejmuje hybrydy ładowane z gniazdka oraz auta w pełni elektryczne. W Europie ten udział wynosi już 27%. Dzięki temu Volvo i Polestar nie tylko zmieszczą się w limitach CO2 przewidzianych przez Komisję Europejską, ale także będą miały prawo sprzedaż nadwyżki praw do emisji innym producentów. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy firma Volvo Cars sprzedała 516 418 samochodów, czyli o 9,2 % mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Chiny oraz USA – imponujące wzrosty W zeszłym miesiącu w Chinach sprzedano 16 723 samochody, co oznacza wzrost o 19,1 % w porównaniu z październikiem ubiegłego roku. Po pierwszych dziesięciu miesiącach roku sprzedaż wzrosła o 5,2 % w porównaniu do wyników z analogicznego okresu ubiegłego roku. Przełożyło się to na 130 001 sprzedanych aut. Sprzedaż w USA w październiku nadal rosła, a amerykańskie salony opuściło 10 691 samochodów, co oznacza wzrost o 21,4 % w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy sprzedaż w USA spadła jedynie o 2,3 % w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku. (I-X.2020 – 84 295; I-X.2019 – 86 239) Europa – niewielki spadek Sytuacja pandemiczna na Starym Kontynencie nadal nie jest ustabilizowana. Widać to w wynikach sprzedaży, choć spadki Volvo Cars były kosmetyczne. Sprzedaż w Europie osiągnęła w październiku poziom 28 154 aut, co oznacza spadek o 4,6 % w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Po pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku sprzedaż spadła o 17,6 % w porównaniu z analogicznym okresem z zeszłego roku. W październiku najlepiej sprzedającym się modelem Volvo było po raz kolejny XC40. Na podium znalazły się także modele XC60 i XC90. Trzy SUV-y, stanowiły łącznie 73,3% sprzedaży szwedzkiej marki. Obserwując trendy motoryzacyjne przez pryzmat Volvo, można stwierdzić, że: świat przesiada się do SUV-ów o kompaktowych rozmiarach.