Autonajem i Profit Lease – Volkswagen Samochody Dostawcze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców

Poznań, 15 czerwca 2020 r. Autonajem Volkswagen Samochody Dostawcze, czyli leasing z pełną obsługą serwisową oraz Profit Lease, czyli leasing z rynkową wartością końcową, to dwa nowoczesne narzędzia finansowe przegotowane przez Volkswagen Samochody Dostawcze we współpracy z Volkswagen Financial Services. Dzięki nim, leasing dostawczego Volkswagena Caddy, Transportera, Craftera, czy Amaroka jest dziś jeszcze bardziej atrakcyjny i prostszy. W obecnie dynamicznie zmieniających się realiach rynkowych, małe i średnie przedsiębiorstwa poszukujące odpowiedniego dla nich samochodu dostawczego, stoją przed dużym wyzwaniem. Muszą działać elastyczniej niż do tej pory, szukając rozwiązań, dzięki którym możliwa będzie realizacja bieżących planów przy jednoczesnej dbałości o płynność finansową swojego biznesu. Sytuacja wymaga specjalnego przygotowania i uwzględnienia różnych scenariuszy. Volkswagen Samochody Dostawcze, wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom i ich potrzebom, oferuje dwa niezwykle atrakcyjne narzędzie finansowe pozwalające na użytkowanie odpowiedniego pojazdu. Narzędzia te to Autonajem Volkswagen Samochody Dostawcze oraz Profit Lease. Autonajem Volkswagen Samochody Dostawcze to leasing z niską i stałą miesięczną ratą oraz z pełną obsługą serwisową w jej cenie. Nie wymaga żadnej opłaty wstępnej i ma opcję wymiany auta na nowe w ramach nowej umowy leasingowej lub jego wykupu po okresie użytkowania. Okres takiego leasingu to 24, 36 lub 48 miesięcy. W cenie raty klient otrzymuje pakiet usług, takich jak pełna opieka serwisowa i naprawy, w tym wszystkie przeglądy wymagane przez producenta wraz z odpowiednimi materiałami eksploatacyjnymi, okresowe badania techniczne, zarządzanie szkodami komunikacyjnymi. W cenie raty znaleźć się może również ubezpieczenie komunikacyjne. Dodatkowo Volkswagen Samochody Dostawcze oferuje pakiet usług opcjonalnych, a w nim pełny serwis opon – ich wymianę, wyważanie i przechowywanie, organizację samochodu zastępczego oraz ubezpieczenie GAP/RTI. Klient otrzymuje też profesjonalną opiekę Centrum Technicznego pomagającego na co dzień zarządzać flotą pojazdów oraz organizującego pomoc w sytuacjach kryzysowych. Autonajem to dla klienta przewidywalność kosztów, zwiększenie płynności finansowej firmy i łatwość budżetowania – właściciel firmy korzystającej z leasingu otrzymuje jedną miesięczną fakturę na stałą kwotę. Opłata miesięczna obejmująca leasing i część serwisową jest stała przez cały okres trwania kontraktu i stanowi dla przedsiębiorstwa koszt uzyskania przychodu. Warto zauważyć, że usługa ta przewiduje dodatkowe, bezpłatne opcje niezmiernie ważne w obecnych, trudnych gospodarczo czasach: możliwość bezkosztowego odstąpienia od umowy leasingu, przy założeniu minimum 5% opłaty wstępnej i spłaty minimum jednej raty – tego rodzaju wyjście z umowy leasingu obowiązuje przez 12 miesięcy od jej podpisania – lub możliwość skorzystania z promocji „2 pierwsze raty zapłacimy za Ciebie” – także przy założeniu minimum 5% wpłaty wstępnej. Promocje nie łączą się ze sobą. Innym narzędziem finansowym dostępnym dla przedsiębiorców chcących użytkować Volkswagena Caddy, Transporter, Crafter lub Amarok, jest leasing z rynkową wartością końcową Profit Lease. W przypadku leasingu Profit Lease wysokość miesięcznych rat zależy od długości użytkowania i całkowitego przebiegu w kilometrach zadeklarowanego przy zawieraniu umowy. Klient w tym przypadku decyduje, czy po upływie okresu użytkowania wykupuje auto, czy oddaje je do salonu i wybiera nowe w ramach nowej umowy leasingu. Profit Lease to idealna propozycja dla firm, które chcą płacić niższe raty aby inwestować w rozwój firmy, które preferują elastyczny wybór zakończenia kontraktu – decyzję o przyszłości samochodu klient podejmuje dopiero pod koniec umowy, wreszcie dla takich, które nie chcą mieć kłopotu ze sprzedażą auta na własną rękę po zakończeniu umowy i chcą jeździć nowym, dostawczym Volkswagenem wymienianym nawet co dwa lata. Profit Lease dostępny jest w dwóch wersjach: jako Profit Lease 1%, gdzie przy umowie zawartej na 48 miesięcy, przy 0% opłaty wstępnej i przy założeniu 20 000 km przebiegu rocznie, rata miesięczna netto wynosi zaledwie 1% wartości samochodu brutto (umowę zawrzeć można również na 60 miesięcy i 30 000 km przebiegu) oraz jako elastyczny wariant Profit Lease, w którym kontrakt zawrzeć można na 24, 36, 48 lub 60 miesięcy i z różnymi możliwościami przebiegu rocznego, nie przekraczającego jednak w sumie 240 000 km. Również tu Volkswagen Samochody Dostawcze zapewnia możliwość bezkosztowego odstąpienia od umowy w ciągu 12 pierwszych miesięcy oraz promocję „2 raty gratis” (obie promocje przy minimalnej opłacie wstępnej 5%). Skorzystanie z promocji „bezkosztowa rezygnacja z leasingu” lub z promocji „2 raty gratis” zarówno w przypadku Autonajmu, jak i leasingu Profit Lease, nie powoduje wzrostu pozostałych rat leasingowych, jak również łącznego kosztu leasingu. Więcej informacji na temat możliwości elastycznego finansowania użytkowania nowego dostawczego Volkswagena znaleźć można na www.vwdostawcze.pl oraz w najbliższym salonie sprzedaży marki Volkswagen Samochody Dostawcze.