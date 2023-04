Grupa Volkswagen zwiększyła dostawy samochodów elektrycznych o 42 procent w pierwszym kwartale

Poznań, 24 kwietnia 2023 roku – Grupa Volkswagen odnotowała duży wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi. Do końca marca dostawy pojazdów z takim napędem wzrosły o 42 procent w porównaniu z poprzednim rokiem, w którym mocniej odczuwalne były problemy z łańcuchami dostaw. Łącznie przekazano klientom 141 000 aut elektrycznych, w pierwszym kwartale 2022 było to 99 200 samochodów. Pojazdy elektryczne stanowiły 6,9 procent wszystkich dostaw w tym okresie, w porównaniu z 5,2 procent w pierwszych trzech miesiącach poprzedniego roku. W Europie Grupa odnotowała największy wzrost, o 68 procent – do 98 300 pojazdów. Portfel zamówień na auta elektryczne w Europie Zachodniej utrzymuje się na wysokim poziomie – ponad 260 000 pojazdów.