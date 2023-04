10 samochodów elektrycznych Toyoty do 2026 roku. Dwa koncepcyjne SUV-y z linii bZ zadebiutowały w Szanghaju

Do 2026 roku Toyota wprowadzi na rynek 10 modeli elektrycznych

Koncepcyjny crossover i SUV z linii bZ zaprezentowane na targach w Szanghaju

Roczna sprzedaż BEV firmy wzrośnie do 1,5 mln aut do 2026 roku

W tym samym roku zadebiutuje nowa generacja samochodów elektrycznych

Redukcja średniej emisji CO2 pojazdów Toyoty sprzedawanych na świecie o 33% do 2030 roku i o 50% do 2035 roku

Strategicznym celem firmy jest neutralność klimatyczna do 2050 roku

Wzrost sprzedaży elektrycznych Toyot do 1,5 miliona aut rocznie

W 2026 roku Toyota planuje osiągnąć roczną sprzedaż 1,5 miliona samochodów elektrycznych. Do tego czasu zadebiutuje na rynku dziesięć nowych modeli BEV marki, w tym nowa linia bateryjnych aut elektrycznych następnej generacji, zaprojektowanych zupełnie od początku według nowej koncepcji. Modele te otrzymają baterie o znacznie większej wydajności, które podwoją ich zasięg w porównaniu z obecnymi autami elektrycznymi marki. Aby zrealizować te plany, Toyota stworzy odrębny dział specjalizujący się w rozwoju, produkcji i sprzedaży samochodów elektrycznych.

Strategia wprowadzania na rynek bateryjnych samochodów elektrycznych będzie się różnić w zależności od stopnia gotowości ich przyjęcia w poszczególnych regionach. W Europie, Japonii, Chinach czy USA Toyota znacznie rozszerzy ofertę BEV, wprowadzając do sprzedaży kolejne modele z linii bZ, a następnie auta nowej generacji.

W USA w 2025 roku rozpocznie się produkcja elektrycznego SUV-a z 3 rzędami siedzeń. Baterie do niego będą produkowane w Karolinie Północnej, której możliwości produkcyjne zostaną znacząco zwiększone. W Chinach, obok modelu bZ4X i nowego bZ3, już w 2024 roku zadebiutują dwa samochody elektryczne opracowanie specjalnie na ten rynek, a w kolejnych latach gama modeli BEV będzie się systematycznie rozrastać.

W Azji i na innych rynkach rozwijających się Toyota będzie odpowiadać na wzrost zapotrzebowania na bateryjne pojazdy elektryczne. Do końca roku zostanie uruchomiona lokalna produkcja pickupów BEV, a w kolejnym kroku firma wprowadzi do sprzedaży nowy model małego samochodu z takim napędem.

Dwie koncepcyjne Toyoty bZ debiutują w Szanghaju

Na targach Auto Shanghai Toyota pokazała dwa koncepcyjne samochody elektryczne – bZ Sport Crossover Concept oraz bZ FlexSpace Concept. Oba auta są rozwijane w ramach linii modeli elektrycznych bZ (Beyond Zero), opartych na dedykowanej platformie eTNGA. Zadebiutują na chińskim rynku w 2024 roku jako dwa z dziesięciu modeli BEV, które Toyota planuje wprowadzić do sprzedaży do 2026 roku.

Toyota bZ Sport Crossover Concept to elektryczny crossover projektowany z myślą o preferencjach młodszego pokolenia. Auto będzie mogło także po zakupie zyskiwać nowe udogodnienia, takie jak asystent kierowcy, automatyczne parkowanie i inne inteligentne funkcje. Przy jego budowie Toyota współpracuje z firmami BYD i FAW w ramach spółek joint venture.

Toyota bZ FlexSpace Concept to rodzinny, praktyczny SUV z napędem elektrycznym. Przestronna kabina z wieloma udogodnieniami jest projektowana z myślą o łatwym korzystaniu z auta przez całą rodzinę. Auto otrzyma zaawansowane systemy bezpieczeństwa, szeroki zestaw inteligentnych funkcji oraz wydajny napęd o dużym zasięgu. Nowy SUV jest rozwijany we współpracy z firmą Guangzhou Automobile Group.

Auta elektryczne elementem strategii dekarbonizacji Toyoty

Toyota realizuje strategię rozwoju różnych technologii napędów w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Firma konsekwentnie wprowadza na rynek kolejne generacje hybryd, hybryd plug-in oraz wodorowych i bateryjnych pojazdów elektrycznych, do których w niedalekiej przyszłości mogą dołączyć auta z wodorowymi silnikami spalinowymi oraz z napędami dostosowanymi do paliw neutralnych klimatycznie.

Dzięki temu wszechstronnemu podejściu, uwzględniającemu specyfikę wszystkich rynków – zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, Toyota zakłada zmniejszenie średniej emisji CO2 pojazdów sprzedawanych na całym świecie o 33% do 2030 roku i o ponad 50% do 2035 roku w porównaniu z rokiem 2019. Ponadto firma rozwinie współpracę z przemysłem energetycznym, aby opracować nowe technologie paliw neutralnych klimatycznie i w ten sposób zdekarbonizować także te pojazdy, które już są na drogach i z których kierowcy w różnych częściach świata będą korzystać jeszcze przez długie lata.