Elektryczna CUPRA startuje w wyścigach PURE ETCR

W piątek 18 czerwca obędzie się pierwszy wyścig z serii PURE ETCR. W zawodach sportowych samochodów elektrycznych weźmie udział zespół CUPRY i Zengő Motorsport Team. Model CUPRA e-Racer zapewni kierowcom przyspieszenie od 0 do 100 km/godz. w 3,2 sekundy i maksymalną prędkość 270 km/godz.

W formule PURE ETCR mogą wystartować wyłącznie samochody elektryczne spełniające restrykcyjne wymogi. Wszystkie pojazdy muszą mieć napęd na tylną oś, zapewniać moc 500 kW oraz posiadać akumulator o pojemności 65 kWh. Zespoły mają możliwość modyfikacji podwozia, zastosowania własnych rozwiązań aerodynamicznych i przebudowy karoserii.

– Seria PURE ETCR otwiera nowy rozdział w historii wyścigów samochodów turystycznych. Jesteśmy dumni, że CUPRA przeciera szlaki w tej formule, tak jak przed laty współtworzyła wyścigi TCR – mówi dr Werner Tietz, wiceprezes ds. badań i rozwoju CUPRY i SEAT-a. – Spodziewam się, że te mistrzostwa będą bardzo emocjonujące. Mamy odpowiedni zespół, by zawalczyć o zwycięstwo.

Za kierownicą elektrycznej CUPRY e-Racer zasiądzie czterech kierowców doświadczonych w różnych seriach wyścigów: Mikel Azcona, Jordi Gené, Mattias Ekström i Dániel Nagy. Uczestnicy z różnych zespołów rozpoczną zawody od starć na krótkich, emocjonujących dystansach liczących od 8 do 10 kilometrów. Podczas odcinków będą mieli możliwość skorzystania z mechanizmu „Power-up”, który zapewni im dodatkową moc, potrzebną choćby przy wyprzedzaniu konkurenta. Finalne okrążenia odbędą się zaś na dystansach od 12 do 15 kilometrów. Zwycięzca zawodów otrzyma 30 punktów oraz tytuł „King/Queen of the Weekend”.

Pierwsze zawody odbędą się między 18 i 20 czerwca na torze Vallelunga we Włoszech. Kolejne etapy zorganizowane zostaną od lipca do października w Hiszpanii, Dani, na Węgrzech oraz w Korei Południowej.

CUPRA jako pierwsza marka na świecie opracowała w pełni elektryczny samochód wyścigowy. Koncepcyjny model e-Racer miał premierę w 2018 roku podczas Salonu Samochodowego w Genewie. Od tego czasu pojazd został poddany testom na dystansie ponad 5 000 kilometrów na torach w Hiszpanii, Chorwacji i Włoszech.

– Zaprojektowanie i rozwój CUPRY e-Racer to jedno z najbardziej ekscytujących wyzwań w mojej karierze – mówi Xavi Serra, dyrektor techniczny projektu CUPRA Racing. – Dzięki tysiącom kilometrów testów w różnych częściach Europy udało się nam odkryć pełnię potencjału dostępnego w tym niezwykłym samochodzie wyścigowym.

CUPRA e-Racer jest napędzana czterema silnikami elektrycznymi. Akumulator chłodzony cieczą o pojemności 65 kWh zapewnia moc 500 kW (680 KM) i maksymalny moment obrotowy 960 Nm. Samochód rozpędzi się od 0 do 100 km/godz. w 3,2 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 270 km/godz.

CUPRA e-Racer – dane techniczne

Napęd na tylną oś.

Jednostopniowa skrzynia biegów.

4 silniki elektryczne dostarczające 300 kW ciągłej mocy i do 500 kW mocy maksymalnej przy 12 000 rpm.

Maksymalny moment obrotowy: 960 Nm.

Akumulator chłodzony cieczą o pojemności 65 kWh.

Przyspieszenie 0-100 km/godz.: 3,2 sek.

Prędkość maksymalna: 270 km/godz.

CUPRA to marka łącząca niekonwencjonalny styl i wyjątkowe osiągi. Powstała w 2018 roku w Barcelonie. Siedziba marki znajduje się w Martorell pod Barceloną, a sprzedaż odbywa się poprzez sieć wyspecjalizowanych punktów na całym świecie.

W 2020 roku CUPRA utrzymała wzrost sprzedaży i z 27 400 sprzedanymi samochodami odnotowała o 11% wyższy wynik niż w roku poprzednim. O sukcesie zaważyła popularność modeli CUPRA Ateca i Leon oraz premiera pierwszego autorskiego CUV-a marki – Formentora. W 2021 roku CUPRA zamierza rozszerzyć ofertę sportowych samochodów elektrycznych, wprowadzając Formentora w hybrydowej wersji plug-in oraz pierwszy stuprocentowo elektryczny model – CUPRA el-Born.

W 2021 roku marka weźmie udział w nowej formule wyścigów elektrycznych SUV-ów – Extreme E. CUPRA pozostaje również oficjalnym partnerem motoryzacyjnym klubu FC Barcelona oraz sponsorem zawodów World Padel Tour. Ambasadorami marki, tworzącymi CUPRA Tribe, są m.in. niemiecki bramkach Marc ter Stegen oraz szwedzki kierowca Mattias Ekström.