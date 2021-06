Volkswagen wygrywa w dwóch kategoriach plebiscytu Fleet Derby 2021

„Way To Zero” to plan Volkswagena, który dotyczy rozwoju mobilności neutralnej dla klimatu. Bogaty pakiet działań obejmuje inicjatywy, które mają na celu przyspieszenie zrównoważonych: produkcji i użytkowania samochodów elektrycznych. Volkswagen dąży do ograniczenia emisji CO2 w Europie średnio o około 17 ton na samochód do 2030 roku, oznacza to mniejszą o 40 procent emisję CO2 niż w 2018 roku. Do 2025 roku w dekarbonizację firma zainwestuje 14 miliardów euro. Do końca dekady energia elektryczna zasilająca fabryki w Europie oraz w Ameryce Północnej i Południowej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Produkowany w sposób neutralny dla klimatu ID.4 to pierwszy elektryczny SUV Volkswagena i drugi po ID.3 model, który skonstruowano w oparciu o modułową platformę podłogową MEB dla samochodów elektrycznych.



FLEET DERBY 2021 to dziesiąta, jubileuszowa edycja ogólnopolskiego plebiscytu flotowego, którego celem jest przede wszystkim prezentacja produktów i usług flotowych dostępnych na polskim rynku, promocja dostawców rynkowych, jak i najlepszych rozwiązań do firm. Plebiscyt daje możliwość promocji wszystkich zgłoszonych w poszczególnych 6 kategoriach: Elektromobilność (6 podkategorii), Napędy alternatywne (12 podkategorii), Zespół Flotowy, Fleet Manager, Motoryzacyjna Marka Flotowa, Produkt/ Usługa Flotowa (25 podkategorii) oraz wyróżnienie najlepszych w danych kategoriach poprzez głosowanie internetowe na stronie www.fleetderby.pl. Marka Volkswagen została nagrodzona za swoją strategię „Way To Zero” w kategorii „Zerowy bilans CO2”. W kategorii „Napęd elektryczny” zwyciężył zaś nagrodzony niedawno tytułem World Car of the Year Volkswagen ID.4.



Marka Volkswagen zobowiązała się do realizacji celów klimatycznych zawartych w Porozumieniu Paryskim. Do 2050 roku w ramach strategii „Way To Zero” Volkswagen zamierza stać się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, biorąc pod uwagę poszczególne aspekty swojej działalności. Kluczem do realizacji tego celu są samochody elektryczne, ale nie tylko. Ważnym elementem elektrycznej ofensywy Volkswagena jest również energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, którą wykorzystuje się zarówno podczas produkcji, jak i eksploatacji samochodów, a także do zasilania wszystkich zakładów Grupy Volkswagen w Polsce. Nowym dostawcą zielonej energii jest Polenergia Obrót S.A. Zielona energia dostarczana przez Polenergię do wszystkich polskich spółek Grupy Volkswagen jest energią pozyskiwaną z siły wiatru i pochodzi z ośmiu farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski.



„Jako marka jesteśmy na drodze do neutralności węglowej i wiemy, że nie uda się osiągnąć tego celu z dnia na dzień. Zależy nam, aby pokazać, że także na lokalnym poziomie – w Polsce – dokładamy starań, aby zmniejszać nasz ślad węglowy nie tylko na etapie produkcji samochodów czy komponentów. Dlatego przyjęliśmy proste założenie – po każdym teście jednego z naszych samochodów z silnikiem spalinowym z naszego parku dziennikarskiego, do Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych trafią środki, które pozwolą na posadzenie 70 drzew. To ujednolicona wartość, niezależna od testowanego modelu samochodu. Co ważne, to dziennikarze po zakończonym teście wybierają obszar, w którym wykonane zostaną nasadzenia” – mówi Hubert Niedzielski, kierownik PR marki Volkswagen.



Projekt kompensacji śladu węglowego samochodów testowych z parku dziennikarskiego Volkswagena ruszył wraz z początkiem 2021 roku. Marka przewiduje, że w skali roku ta inicjatywa może przyczynić się do nasadzenia ponad 8 hektarów drzew (około 50.000 sadzonek) na terenie Polski, w miejscach wyselekcjonowanych przy wsparciu Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.



Nagrodzony w kategorii „Napędy alternatywne” Volkswagen ID.4 jest oferowany z dwoma akumulatorami do wyboru, które różnią się pojemnością. W ID.4 Pure i ID.4 Pure Performance akumulator ma pojemność 52 kWh, co zapewnia zasięg do 346 km (wg WLTP). W pozostałych odmianach ID.4 zastosowano akumulator o pojemności 77 kWh, dzięki któremu może on przejechać do 523 km (wg WLTP). W pierwszym elektrycznym SUVie Volkswagen zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne. Na przykład, dostępny jako opcja innowacyjny wyświetlacz Head-Up z rozszerzoną rzeczywistością. Wyświetla on ważne dla kierowcy informacje jako trójwymiarowy obraz, który znajduje się w odległości od trzech do dziesięciu metrów przed autem. Oznacza to, że wyświetlacz doskonale integruje się z rzeczywistym otoczeniem samochodu. Gdy włączony jest aktywny tempomat (ACC) lub opcjonalny system Travel Assist, auto znajdujące się przed ID.4 zostaje podświetlone na wyświetlaczu Head-Up i samochód automatycznie utrzymuje od niego określony dystans.



W ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku, mimo ograniczeń na wielu rynkach spowodowanych pandemią koronawirusa, Volkswagen dostarczył klientom na świecie 15.500 samochodów elektrycznych typu BEV, co oznacza wzrost o 51 procent w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. W wypadku samochodów hybrydowych typu plug-in (PHEV), których dostarczono 16.300, wzrost w skali świata wyniósł 174 procent. Tylko w tym roku Volkswagen zamierza dostarczyć klientom około 300.000 samochodów skonstruowanych na platformie MEB. Do tego należy doliczyć około 150.000 aut hybrydowych.