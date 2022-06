DEFEND Car Protect (Przedłużona Gwarancja) usprawnia decyzje dotyczące zakupu samochodu.

O tym, że pandemia przyśpieszyła transformację cyfrową nie trzeba już nikogo przekonywać. Nowoczesne narzędzia do komunikacji sprawiają, że coraz mniej klientów boi się zakupów przez Internet. Nawet w tak konserwatywnej kwestii, jaką jest zakup samochodu doszło do zmiany zachowań konsumenckich. Do niedawna wiele osób nie wyobrażało sobie, aby nie wsiąść do auta, posłuchać pracy silnika i spojrzeć sprzedającemu w oczy, szczególnie kiedy zakup dotyczył auta z drugiej ręki, aby w oparciu o intuicję, doświadczenie i „kobiecy szósty zmysł” ocenić, czy auto jest sprawne, a komisant nie chce nas oszukać. Dużo z tych obaw rozwiązuje możliwość dokupienia do auta przedłużonej gwarancji DEFEND Car Protect.

Większości osób w Polsce kupuje samochody używane i niestety nie jest to tylko wynikiem globalnego kryzysu oraz przerwanych łańcuchów dostaw, skutkujących brakiem podzespołów do produkcji aut nowych. Czytając raporty np. Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego czy statystyki największej w regionie sieci komisów AAA Auto zobaczymy, że średni wiek kupowanego w grudniu 2021 samochodu używanego wynosił ponad 12 lat. SAMAR robiąc podsumowanie minionego roku poinformował, iż mimo pandemii do Polski sprowadzono 939.906 pojazdów – niemal dwukrotność w stosunku do rejestracji aut nowych. Polacy najczęściej importują swoje samochody z Niemiec (około 58 %), kolejno Francji (około 10 %), Belgii (około 6 %). Biorąc pod uwagę coroczny wzrost cen aut używanych średnio o 20% (w zależności od marki, modelu, stanu technicznego auta) albo odnosząc obecne ceny do tych sprzed pandemii okazuje się, że wzrost wynosi często ponad 40%, dlatego nie dziwi fakt, że tak wielu kierowców powtarza, iż ich głównym celem jest zakup bezpiecznego samochodu. Nie chodzi tu o to, aby auto miało 9 poduszek powietrznych i samonapinające się pasy, a do tego milion czujników asystujących zmianę pasa ruchu, ale o zwykłe, tradycyjne finansowe bezpieczeństwo. Skoro klient już kupuje drogi samochód i niemalże rujnuje domowy budżet zamieniając długo zbierane oszczędności na Audi A4, Opel Astra, VW Golf (trzy pierwsze modele to ponad 30 % importu) to oprócz dodatkowego wyposażenia coraz częściej oczekuje jakości, jaką otrzymałby wybierając auto nowe objęte gwarancją. W przypadku pojazdu używanego zapewnia im to przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect.

Klienci nie są pewni samochodów wystawianych na sprzedaż. Obawiają się, że używane auto będzie np. powypadkowe lub jego stan techniczny nie będzie pokrywał się z historią serwisową i informacją o małym przebiegu (mimo zapewnień komisanta o tym jak to Niemiec wylewał rzewne łzy podczas odsprzedaży). Często nie dochodzi do transakcji, a klienci są gotowi zapłacić dużo więcej za przysłowiowy święty spokój i pewność wybierając auta używane z salonów dealerskich. W badaniu przeprowadzonym przez firmę Spothwheel, ponad 66% osób biorących udział w badaniu wskazało, że dobry stan techniczny, a nie cena, jest kluczowym czynnikiem, mającym wpływ na ich decyzję zakupową. Finansowe bezpieczeństwo ma dla tych klientów największe znaczenie przy wyborze konkretnego pojazdu. Dodatkowo ponad 50% badanych jest w stanie dopłacić do sprawdzonego i certyfikowanego auta.

Z przeprowadzanych przez DEFEND Insurance ankiet badających motywacje zakupowe wśród klientów, którzy zdecydowali się na zakup auta używanego wraz z ubezpieczeniem DEFEND Car Protect wynika, że gwarancja była w pierwszej piątce kryteriów zakupowych:

1 Niezawodność / pewność 2 Cena – Wartość za pieniądze (wyposażenia, funkcjonalność, technologia, gwarancja) 3 Zużycie paliwa 4 Zaufanie do sprzedawcy / marki 5 Gwarancja (Bezpieczeństwo) 6 Koszt utrzymania i serwisu 7 Dodatkowe rabaty 8 Stylistyka i dodatkowe wyposażenie 9 Rekomendacje (w tym kraj pochodzenia auta) 10 Rodzaj silnika – wpływ na środowisko

Dlatego zarówno firmy, które sprzedają swoje samochody używane w tradycyjny sposób jak AAA Auto, czy firmy działające online jak Carsmile lub Carvago.com wraz z autem oferują przedłużoną gwarancję na najważniejsze (najdroższe) komponenty samochodu min.: silnik, skrzynia biegów czy układ przeniesienia napędu. Na rynku obserwujemy coraz większe zainteresowanie usługą rzeczoznawstwa i wyceny, gdzie w drobiazgowy sposób „prześwietla” się potencjalny zakup zarówno pod kątem szkód blacharsko-lakierniczych jak i istotnych szkód mechanicznych. Na koniec klient ma możliwość dokupić ubezpieczenie DEFEND Car Protect na wypadek awarii mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej do wstępnie sprawdzonego pojazdu, co daje mu pełny pakiet bezpieczeństwa.

Klienci jeszcze bardziej niż kiedykolwiek są wrażliwi na cenę i korzyści, jakie za nią otrzymają. Ograniczenia budżetowe i inne czynniki natury ekonomicznej (na przykład szybka utrata wartości początkowej) mają wpływ na to, że ponad dwie trzecie ankietowanych wskazuje, że jest zainteresowana zakupem samochodu używanego.

Obecnie wiele rodzin w Polsce ma więcej niż jeden samochód. Posiadanie więcej niż jednego pojazdu wpływa na preferencje zakupowe potencjalnych nabywców. Dla ponad 40% mężczyzn koszty paliwa mają bardzo wysoki lub wysoki wpływ na dokonywany wybór. Potwierdza to, że proces podejmowania przez konsumentów decyzji zakupowej dotyczącej pojazdu jest złożonym zagadnieniem. Na podejmowaną decyzję wpływ ma wiele czynników o charakterze ekonomicznym, technicznym, estetycznym oraz społecznym. Dlatego bez względu na to, czy stawiamy na wygodę użytkowania, czy na ekologię poprzez wybór auta elektrycznego – przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect ułatwia podjęcie decyzji zakupowej tysiącom kupujących klientów.