ABB ma globalną umowę ramową z Shell

Biznes E-mobility ABB zawarł globalną umowę ramową (GFA) z Shell na dostawę pełnego portfolio rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych. Współpraca obejmuje Polskę.

Globalna umowa ramowa między ABB i Shell obejmuje kompleksowe portfolio rozwiązań ładowania w technologiach prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) – od ładowarek naściennych AC typu wallbox dla zastosowań w domu, w miejscu pracy i instalacji komercyjnych, po ładowarkę dużych mocy Terra 360 dla stacji paliw, miejskich punktów ładowania, parkingów czy aplikacji flotowych – informuje ABB w komunikacie.

Współpraca obu firm ma być odpowiedzią na największe obecnie wyzwania związane z adopcją technologii elektromobilności. Pierwszym jest dostępność infrastruktury do ładowania – Shell chce uruchomić ponad 500 tys. punktów ładowania do 2025 roku, i ponad 2,5 mln do 2030 roku, zarówno przy zabudowie mieszkaniowej i komercyjnej, jak również na własnych stacjach paliw. Drugim wyzwaniem jest szybkość ładowania. W tym przypadku odpowiedzią będą wykorzystywane w sieci Shell ładowarki w technologii DC, szczególnie te o mocy 360 kW.

– Dostęp do pełnego portfolio ABB umożliwia naszemu partnerowi dopasowanie najbardziej odpowiedniego rozwiązania do konkretnej aplikacji. Cieszymy się , że możemy pomagać Shell w tworzeniu nowoczesnej sieci stacji do ładowania. W tym procesie Shell może liczyć na doradztwo i serwis również ze strony naszego lokalnego zespołu – mówi Krzysztof Marat, dyrektor biznesu elektromobilności ABB w Polsce.

W maju ABB i Shell ogłosiły plany uruchomienia pierwszej ogólnokrajowej sieci szybkich ładowarek Terra 360. Sieć powstanie w Niemczech i będzie obejmować ponad 200 urządzeń dużych mocy, mogących w mniej niż 3 minuty uzupełnić energię pozwalającą na przejechanie dodatkowych 100 km, a w czasie krótszym niż kwadrans – naładować samochód „do pełna”. Stacje będą zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Frank Muehlon, dyrektor ABB E-Mobility, wskazuje na przyświecający tej współpracy cel, czyli skuteczniejsze przeciwdziałanie zmianom klimatu. Sektor transportu jest bowiem odpowiedzialny za około 29 proc. światowej emisji.

Firma ABB sprzedała już ponad 680 tys. ładowarek na ponad 85 rynkach, w tym ponad 30 tys. szybkich stacji DC.

©ABB to firma technologiczna z ponad 130-letnia tradycją, oferująca rozwiązania wzbogacające produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych o technologie cyfrowe. ABB zatrudnia 105 tys. pracowników w ponad 100 krajach.

Źródło: www.evertiq.pl