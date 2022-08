BENTLEY FLYING SPUR MULLINER DOSTĘPNY W WERSJI BLACKLINE

Bentley Flying Spur Mulliner dostępny jest teraz w nowej, ekskluzywnej specyfikacji Blackline, która jeszcze mocniej podkreśli elegancki design samochodu.

Model jest dostępny w hybrydowym układzie napędowym V6 oraz w wersjach silnikowych V8 i W12.

Specyfikacja Blackline cieszy się dużym zainteresowaniem klientów brytyjskiego producenta. Jeden na pięć z zamówionych egzemplarzy modelu Continental GT Mulliner jest wyposażonych w tę opcję.

Bentley Flying Spur Mulliner został zaprezentowany podczas zeszłorocznego prestiżowego tygodnia samochodowego Monterey Car Week w Kalifornii. Propozycja brytyjskiego producenta łączy to, co najlepsze w nowoczesnym rzemiośle z zachwycającym luksusem. Specyfikacja Blackline została wprowadzona dla tego modelu wraz z rosnącym zainteresowaniem klientów modelem Bentley Continental GT Mulliner w wersji Blackline. To niemal jedna piąta obecnych zamówień.

W ramach nowej specyfikacji firma proponuje klientom szereg zmian w wyglądzie zewnętrznym samochodów. Wszystkie jasne elementy zostaną zastąpione częściami w odcieniu błyszczącej czerni. Wyjątkiem będzie emblemat Bentley.

Satynowosrebrne górne nakładki lusterek typowych dla Flying Spur Mulliner, w specyfikacji Blackline ustąpiły miejsca elementom wykończonym w błyszczącej czerni Beluga. Czarny odcień zyskały też charakterystyczne otwory wentylacyjne w kształcie skrzydeł, osłona chłodnicy oraz dolne osłony zderzaka.

Klienci, którzy zdecydują się na wybór specyfikacji Blackline, będą mogli także skorzystać z opcji czarnych 22-calowych felg Mulliner z kontrastującymi polerowanymi „kieszeniami” lub w wersji alternatywnej – z samopoziomującymi się osłonami piast z chromowanym pierścieniem.

Pełne luksusu wnętrze Flying Spura pozostało niezmienione w porównaniu z ostatnią wersją Mullinera, co pozwala klientom cieszyć się wyborem dowolnej kombinacji kolorów w ramach nieograniczonej oferty Mulliner bądź jednego z ośmiu polecanych połączeń kolorystycznych z szerokiej palety skór i nici.

Model Flying Spur Mulliner w specyfikacji Blackline jest dostępny z układami napędowymi Bentley V8 i W12, a także z nowym silnikiem hybrydowym V6. Wyposażony w 6-litrowy silnik W12 z podwójnym turbodoładowaniem samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,8 sekundy i jest w stanie osiągnąć prędkość maksymalną 333 km/h. Nowa generacja czterolitrowego silnika V8 z podwójnym turbodoładowaniem zapewnia prędkość maksymalną 318 km/h i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy. Z kolei w układzie hybrydowym V6 Hybrid pojazd przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 285 km/h.

Wyselekcjonowany luksus

Wnętrze modelu Flying Spur Mulliner oferuje wyjątkowy wybór detali i wykończeń, które odzwierciedlają kunszt prawdziwego rzemiosła firmy Mulliner. Klienci mogą wybierać spośród ośmiu indywidualnie wyselekcjonowanych połączeń kolorystycznych.

W standardzie fotele i wnętrze drzwi wykończone są unikalnym pikowaniem „Diamond-in-Diamond”. Kontrastowa lamówka foteli została dopasowana do akcentu kolorystycznego znajdującego się po stronie pasażera – od środkowej konsoli, poprzez deskę rozdzielczą i wykończenie pod belką drzwiową, podkreślając tym samym chromowany znak B.

Środkowa i tylna konsola została wykończona diamentowym frezowaniem. Centralnym elementem deski rozdzielczej obok chromowanych otworów wentylacyjnych jest srebrny zegar Mulliner. Luksusu dodają też m.in. słynny obrotowy wyświetlacz, sportowe pedały, podgrzewana dwukolorowa, trójramienna kierownica oraz panoramiczny otwierany dach.

O marce

