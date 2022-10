Audi i firma Krajete odfiltrowują dwutlenek węgla z powietrza

AUDI AG i austriacka firma Krajete GmbH zajmująca się zielonymi technologiami, wspólnie opracowują nowe metody odfiltrowywania substancji szkodliwych z powietrza atmosferycznego. Oprócz wytrzymałych materiałów adsorbujących, te tak zwane technologie bezpośredniego wychwytywania powietrza (DAC) opierają się przede wszystkim na innowacyjnych procesach. Umożliwiają one daleko idącą redukcję energii i kosztów.

Najnowszym przykładem wspólnych prac rozwojowych obu partnerów jest zlokalizowana w Austrii nowa instalacja, w której zastosowano nieorganiczny materiał filtracyjny, który może wyłapać bardzo duży ładunek cząsteczek, a ponadto jest bardzo niewrażliwy na działanie wilgoci. W rezultacie nie jest tu konieczne, lub jest konieczne tylko w szczególnych przypadkach, wstępne osuszanie powietrza atmosferycznego, które ma być filtrowane. Zwiększa to wydajność i obniża koszty. Warunki temperaturowe i ciśnieniowe dla pochłaniania cząsteczek CO2, a następnie usuwania ich z powierzchni adsorpcyjnej, są bardzo zbliżone do atmosferycznych. To znacznie skraca cykle ładowania i rozładowania adsorbera. Innymi słowy, w krótkim czasie można usunąć więcej dwutlenku węgla z otaczającego powietrza. Przefiltrowane powietrze, po etapie adsorpcji, jest wypuszczane z powrotem do środowiska. Odzyskany dwutlenek węgla jest następnie dostępny w wysoko skoncentrowanej formie jako surowiec do konserwacji lub do wielu zastosowań przemysłowych. Duża instalacja w pobliżu Linzu, która jest obecnie w trakcie uruchamiania, może przefiltrować 500 ton CO2 rocznie. Do końca roku kolejny moduł zwiększy wydajność zakładu do 1000 ton. Energia elektryczna potrzebna do działania tego zakładu pochodzi z systemu fotowoltaicznego znajdującego się na terenie firmy.



Alexander Krajete, prezes firmy zajmującej się rozwojem technologii, która nosi jego nazwisko, mówi: „Zaczęliśmy od założenia, że ze względu na wydajność pozwolimy, aby proces przebiegał w normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Następnie tak długo modyfikowaliśmy materiały adsorbera i warunki fizyczne w instalacji, aż znaleźliśmy optymalne natężenie przepływu, co oznacza, że przefiltrowaliśmy maksymalną ilość dwutlenku węgla w jednostce czasu.” Dzięki temu, możliwe było znaczne obniżenie kosztów sekwestracji, które spadły do niskiej, trzycyfrowej wartości w euro za tonę CO2. Celem długoterminowym jest doprowadzenie dwutlenku węgla do stanu używalności w celach przemysłowych. W ten sposób Krajete GmbH i AUDI AG chcą dokonać przełomu w dziedzinie zastosowania tego gazu.



“Ta technologia umożliwia usuwanie CO2 bezpośrednio z atmosfery, niezależnie od lokalizacji, i dlatego jest ważnym środkiem na naszej drodze do dekarbonizacji” – mówi Hagen Seifert, szef biura koncepcji zrównoważonych produktów AUDI AG. „Ponadto, dzięki swej modułowej budowie, system może być rozwijany na wiele sposobów.”



AUDI AG – obok prac na dużą skalę prowadzonych w Linzu – bada obecnie również możliwości wykorzystania źródeł o wyższym stężeniu CO2 i odfiltrowywania innych szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu. Ponadto technologia DAC mogłaby zostać wdrożona na znacznie większą skalę w zakładzie Audi w Győr na Węgrzech. Można sobie tam wyobrazić instalację o wydajności 25 000 ton rocznie.



Dwa cele: Dlaczego Audi angażuje się w rozwój technologii bezpośredniego filtrowania powietrza



AUDI AG chce odegrać znaczącą rolę w ograniczeniu globalnego wzrostu średniej temperatury do mniej niż dwóch stopni Celsjusza. Dlatego firma uwzględnia zrównoważony rozwój we wszystkich swoich decyzjach biznesowych i wyznaczyła sobie ambitne cele. Grupa Volkswagen dąży do zmniejszenia do 2025 roku śladu ekologicznego samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych o 40% w całym ich cyklu życia w porównaniu z rokiem 2018. Każde poszczególne działanie przyczynia się do osiągnięcia neutralności węglowej w całym przedsiębiorstwie najpóźniej do 2050 roku.

Źródło: AUDI