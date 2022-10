ANP Enertech zainwestuje 150 mln zł w fabrykę Polsce

Koreański producent komponentów do baterii litowo-jonowych otworzy swoją pierwszą w Europie fabrykę. Na lokalizację wybrał polski Skarbimierz.

Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, ANP Enertech zainwestuje w Polsce ok. 148 mln zł i stworzy ok. 100 miejsc pracy. W nowym zakładzie produkcyjnym będzie wytwarzany wtórny środek przewodząc do baterii litowo-jonowych. Odbiorcami produktu mają być głównie koreańscy producenci baterii do pojazdów elektrycznych z województw dolnośląskiego i śląskiego. PAIH informuje, że rozpoczęcie produkcji planowane jest na grudzień 2023.

„To nasza pierwsza inwestycja w Europie i cieszymy się, że możemy wprowadzić do Polski nową technologię. To dla Polski wielka szansa na zbudowanie silniejszej pozycji w Europie i stanie się hubem dla firm rozwijających nowe technologie. Było kilka powodów, dla których zdecydowaliśmy się na założenie pierwszego zagranicznego zakładu produkcyjnego w Polsce. Najważniejszym z nich było znaczenie Europy i Polski dla rozwoju rynku pojazdów elektrycznych i sektora energetycznego. Jesteśmy przekonani, że będziemy się tu stabilnie rozwijać nie tylko w zakresie produkcji akumulatorów CNT do pojazdów elektrycznych, ale także w sektorze energii odnawialnej i branży nowoczesnych wyświetlaczy elektronicznych.” – mówił 19.10.2022 r. Kwangmin Lee, Prezes Zarządu ANP Enertech.

PAIH pomagał Koreańczykom w projekcie inwestycyjnym, doradzając m.in. w wyborze terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (WSSE) na lokalizację fabryki. Dodajmy, że jest to 69 koreańska inwestycja wspierana przez agencję, w tym 13 z sektora e-mobilności.

„To kolejny koreański inwestor, który w ostatnim czasie wybrał nasz kraj na lokalizację zaawansowanych procesów w branży e-mobilności. Mogłoby się wydawać, że pandemia Covid-19 zmniejszy apetyt koreańskich firm na lokowanie tego typu biznesu w Polsce, ale nic takiego nie miało miejsca. Od wybuchu pandemii ściągnęliśmy do Polski niemal tyle samo koreańskich projektów sektora e-mobilności, ile zamknęliśmy przed rokiem 2020. Cieszę się, że możemy uczestniczyć w rozwoju polskiego sektora e-mobilności u boku koreańskich partnerów. Mam nadzieję, że inni kluczowi inwestorzy pójdą w ich ślady i stworzą więcej miejsc pracy w tak małych gminach jak Skarbimierz” – mówił w przemówieniu Krzysztof Drynda, Prezes Zarządu PAIH.

Źródło: evertiq.pl