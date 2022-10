UOKiK: Holding 1 może przejąć salony firmowe od Renault

Udziałowcy Grupy PGD, drugiej co do wielkości grupy dealerskiej w Polsce, dostali od urzędu antymonopolowego zielone światło na dokonanie zakupu 100 proc. udziałów w spółce Renault Retail Group Warszawa.

Ostatniego dnia sierpnia bieżącego roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynął wniosek od firmy Holding 1 w sprawie przejęcia 100 proc. udziałów w spółce Renault Retail Group Warszawa. Kilka dni temu urząd antymonopolowy dał zielone światło na dokonanie tej transakcji. – Wydaliśmy zgodę na przejęcie przez Holding 1 kontroli nad Renault Retail Group Warszawa – poinformował IBRM Samar departament komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Salony na wagę złota

Przedstawiciele Hodingu 1 nie chcą na razie ujawniać planów związanych z przejmowanymi salonami firmowymi Renault. Według wcześniejszych informacji transakcja miała zostać sfinalizowana ostatecznie do końca listopada 2022 roku. Nowy właściciel sieci RRG Warszawa ma kontynuował działalność w Warszawie jako dealer Renault i Dacia od grudnia roku 2022. Będzie to jedno z największych, o ile nie największe, przejęcie w historii polskiego rynku dealerskiego. W rękach RRG Warszawa znajduje się bowiem aż pięć placówek w Warszawie. Wszystkie spośród nich zapewniają serwis mechaniczny, trzy mają dodatkowo serwis blacharsko-lakierniczy, a cztery salony prowadzą sprzedaż nowych samochodów. W ubiegłym roku spółka RRG Warszawa sprzedała 5 064 samochody marek Renault i Dacia. Z kolei należąca do Holdingu 1 grupa PGD dostarczyła w 2021 roku klientom 17 155 aut, o 19,91 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego. Łącznie obie grupy dealerskie sprzedały 22 219 pojazdów. To więcej niż w minionym roku dostarczył lider zestawienia największych dealerów i grup dealerskich w Polsce, czyli Grupa Cichy-Zasada/Sobiesław Zasada Automotive (20 583 sprzedanych aut, minus 3,2 proc. r/r).

Apetyt na więcej

Widać wyraźnie, że Grupa PGD dąży do odzyskania utraconej kilka lat temu pozycji lidera polskiego rynku dealerskiego. Temu celowi służy także m.in. wejście kilka miesięcy temu na rynek dolnośląski poprzez uruchomienie autosalonów Forda i Mitsubishi we Wrocławiu i okolicach. Z kolei w Krakowie PGD oddał w tym roku do użytku kolejną placówkę Hyundaia. Warto też dodać, że w RRG Warszawa zatrudnione jest 314 osób. To spowoduje radykalny wzrost zatrudnienia w Holdingu 1, gdzie według danych firmy pracuje obecnie około 1 600 osób, z czego około 980 w samej Grupie PGD.

Renault zmienia strategię

Sprzedaż warszawskich salonów Holdingowi 1 warszawskich salonów należących do Renault to element szerszej strategii francuskiego koncernu, który postanowił zrezygnować z prowadzenia firmowych placówek na Starym Kontynencie i sprzedać je prywatnym przedsiębiorcom. – Jest to konsekwencja zmiany modelu biznesowego RRG w Europie. Grupa Renault oddaje działalność dealerską w ręce prywatnych przedsiębiorców. Zrealizowana bądź w trakcie realizacji jest sprzedaż kilkudziesięciu zakładów zlokalizowanych w wielu krajach: Francji, Słowacji, Austrii, Belgii, Luxemburgu, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Portugalii oraz we Włoszech. To odpowiedź na trzy wyzwania: realizację strategii Renaulution, zwiększenie wydajności poprzez szybsze dostosowanie się do zmian na rynku i zmian wzorców konsumpcji oraz zachowanie miejsc pracy i reprezentacji poszczególnych marek Grupy Renault – mówił nam wcześniej Tomasz Mróz, dyrektor wykonawczy grupy Renault w Polsce i krajach bałtyckich.

Z Renault jest im pod drodze

Przejęcie przez Holding 1 salonów producenckich Renault w Warszawie nie będzie pierwszym związkiem grupy z francuskim markami. Od 2011 roku, spółka Euromotor, wchodząca w skład Grupy PGD, prowadzi salon marek Renault i Dacia w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Grupa PGD sprzedaje ponadto w Polsce auta marek Nissan i Mitsubishi, a więc firm będących w sojuszu z Renault. To jednak nie wszystko, działalność spółki carsharingowej Traficar, również należącej do Holdingu 1 opiera się od kilku lat na samochodach marki Renault. We flocie Traficar można obecnie wypożyczyć na minuty modele Renault Clio, Renault Zoe oraz Dacia Sandero i Dacia Spring. W ofercie tego operatora są także dostawcze modele: Dacia Dokker, Renault Kangoo Z.E. i Renault Master.

Paweł Janas

Źródło: SAMAR