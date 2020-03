ZF i Wolong Electric startują z joint venture

Spółka joint venture ZF i Wolong Electric będzie produkowała silniki elektryczne i komponenty dla motoryzacji i do zastosowań w układach napędowych ZF.

ZF Friedrichshafen AG i chiński Wolong Electric Group Co., Ltd. wczoraj, 11 marca, oficjalnie podpisały umowę joint venture. Nazwa nowej spółki to Wolong ZF Automotive E-Motors Co. Ltd. Niemiecki ZF ma 26% udziałów w joint venture. Partnerzy opracują i wyprodukują silniki elektryczne i komponenty m.in. w chińskim zakładzie w Shenyang.

Produkcja na masową skalę ma rozpocząć się w przyszłym roku. JV dostarczy również komponenty do nowej hybrydowej przekładni ZF. – Wspólne przedsięwzięcie z Wolong umacnia naszą pozycję rynkową, a także przewagę konkurencyjną w Chinach, które nadal są największym rynkiem elektromobilności na świecie – mówi Jörg Grotendorst, szef działu E-Mobility ZF. Grotendorst dodaje, że spółka może natychmiast rozpocząć działalność.

– Chcemy, aby to wspólne przedsięwzięcie stało się światowym liderem na rynku silników do pojazdów, które wykorzystują zrównoważone źródła energii – stwierdza Jiancheng Chen, prezes Wolong Electric. Aby osiągnąć ten cel, planuje się otwarcie innych lokalizacji w Unii Europejskiej i Ameryce Północnej.

Do 2025 roku oczekuje się, że około 2000 pracowników będzie pracować w dziale produkcji i rozwoju Wolong ZF Automotive E Motors Co Ltd. Wolong jest dostawcą działu E-Mobility ZF w Chinach od 2018 roku. Decyzję o powołaniu spółki joint venture podjęto jesienią 2019 roku.

Źródło: www.evertiq.pl