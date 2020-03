innogy go! i Airly stworzą mapę smogową Warszawy

25 bezemisyjnych aut innogy go! z czujnikami jakości powietrza ruszy w miasto, by zbadać poziom smogu w Warszawie. To pierwszy mobilny pomiar zanieczyszczenia powietrza na taką skalę.

Pilotażowy w skali kraju i Europy program innogy go! wystartował 9 marca. Bezemisyjne elektryczne auta BMW i3 z floty innogy go!, będą mierzyły poziom smogu w Warszawie za pomocą czujników Airly . Dane będą przekazywane na bieżąco podczas jazdy i postoju. Powstanie z nich Mapa Smogo!wa.



Jak podkreślają firmy w komunikacie, pomiary będą przekazywane z 25 samochodów, czyli z 25 lokalizacji jednocześnie, co pokaże realny obraz smogu w danej okolicy. Mapa Smogo!wa będzie przedstawiać pomiary z miejsc, które do tej pory nie były oznaczane w pomiarach stacjonarnych. Wynikało to ze zbyt dużego ich oddalenia od stacjonarnych mierników smogu.

– Jako twórcy największej sieci zewnętrznych sensorów jakości powietrza w Polsce, jesteśmy podekscytowani nowym wyzwaniem! Czujniki mobilne Airly umieszczone w bezemisyjnych autach poruszających się po terenie Warszawy, nadadzą nowy wymiar mapie zanieczyszczeń w mieście. Do tej pory na rynku nie istniało satysfakcjonujące rozwiązanie, umożliwiające rzetelne mobilne pomiary jakości powietrza. Podobną metodę testował wcześniej Google wraz z Aclima, ale na wyniki z tych testów rynek musi jeszcze poczekać. Tym bardziej cieszymy się, że innogy go! zaprosiło nas do tego nowatorskiego projektu. Wierzymy, że wkrótce odbije się on szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie – mówi Michał Misiek, szef działu R&D w Airly.

Airly to krakowska spółka, która opracowała system monitorujący stan jakości powietrza. Sensory odczytują w czasie rzeczywistym parametry powietrza, a instalacja inteligentnego systemu monitorującego stan jakości powietrza pozwala na lokalizację źródeł zanieczyszczeń, zwiększenie świadomości, prognozę jakości powietrza i zbieranie danych w czasie rzeczywistym.

