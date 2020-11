Z toru wyścigowego na drogi: premiera Lamborghini Huracàn STO

Bezkompromisowe osiągi i moc przeniesione z toru wyścigowego na drogi – z 640 KM mocy i maksymalnym momentem obrotowym 565 Nm Lamborghini Huracàn Super Trofeo Omologata (STO) zapewni niezapomniane przeżycia z jazdy. Jedynie w ciągu pierwszej doby od premiery nowego modelu samochód zamówiło 7 klientów z Polski.

Rodowód z toru wyścigowego

Lamborghini Huracàn STO czerpie z osiągnięć włoskich inżynierów stojących za projektami modeli Huracàn Super Trofeo EVO oraz Huracàn GT3 EVO, który trzy lata z rzędu zwyciężał w słynnym 24-godzinnym wyścigu Daytona.

– Huracán STO to dla kierowcy doświadczenie pięknie wyważonego, lekkiego i dopracowanego aerodynamicznie samochodu sportowego – opisuje Główny Inżynier Lamborghini, Maurizio Reggiani. – Zaawansowane rozwiązania techniczne i wyspecjalizowana wiedza, które zdobyliśmy przy programach Super Trofeo i GT3, pozwoliły udoskonalić projekt Huracana STO. Dzięki temu kierowca doświadczy pełni wyścigowych wrażeń w samochodzie dopuszczonym do codziennej jazdy po drogach publicznych.

Zminimalizowany opór powietrza

Projektanci Huracana STO pracujący nad sylwetką pojazdu wprowadzili zestaw innowacyjnych rozwiązań, by uzyskać wyjątkowe parametry aerodynamiczne. Osiągnięto to między innymi poprzez wprowadzenie autorskiego „cofango” – jednobryłowego, lekkiego komponentu płynnie przechodzącego od błotników, przez przedni zderzak do maski.

Inżynierowe Lamborghini wprowadzili również nowy tylny zderzak, który nawiązuje do modelu Super Trofeo EVO, zapewniający większą siłę docisku. Projekt elementu z włókna węglowego powstał z pomocą technologii wykorzystywanej przy lotach kosmicznych. Kształt zderzaka pozwolił zarazem na skrócenie przodu pojazdu, co pozytywnie wpłynęło na aerodynamikę Huracana STO.

Zewnętrzne panele nowego modelu są wykonane z włókna węglowego aż w 75%. Wiele fragmentów wytwarzanych jest jako jednobryłowe komponenty, które łączą większą szczelność z niższą wagą. Masa Huracana STO wynosi 1339 kg, aż o 43 kg mniej od wersji Performante.

Osiągi godne Lamborghini Squadra Corse

Tuż po włączeniu silnika Super Trofeo Omologata rozlega się dźwięk, który bezsprzecznie potwierdza sportową tożsamość modelu. To zasługa wolnossącego V10 o pojemności 5,2 litra, który zapewnia 640 KM i moment obrotowy 565 Nm przy 6500 rpm. Huracàn STO od 0 do 100 km/h rozpędzi się w 3 sekundy, od 0 do 200 km/h w 9 sekund, a prędkość maksymalna pojazdu wynosi 310 km/h. Trzy nowe tryby jazdy – STO, Trofeo oraz Pioggia – pozwalają w pełni skorzystać ze sportowego charakteru modelu.

W pewnym prowadzeniu pomaga m.in. nowy układ hamulcowy, korzystający z tarczy węglowo-ceramicznych Brembo CCM-R znanych z Formuły 1. Rozwiązanie to zapewnia m.in. wyższą wytrzymałość, czterokrotnie większe przewodnictwo cieplne od tradycyjnych tarcz karbonowo-ceramicznych i sumarycznie o 25% większą maksymalną siłę hamownia.

Dostosowany do wyjątkowych potrzeb

Właściciele Lamborghini Huracana STO będą mogli spersonalizować wnętrze i zewnętrze swoich egzemplarzy z pomocą dedykowanego program Ad Personam, oferującego multum połączeń lakierów, wykończenia i elementów winylowych.

– Dostosowanie estetyki modelu do gustu jest niezmiernie ważne dla naszych klientów, ceniących sobie możliwość ekspresji własnego stylu życia – stwierdza Piotr Jędrach, dyrektor salonu Lamborghini Warszawa. – Premiera modelu i potwierdzenie włączenia go do programu Ad Personam wzbudziła spore zainteresowanie. W ciągu 24 godzin od ukazania się Huracana STO dostaliśmy siedem zapytań od klientów z Polski o możliwość kupna egzemplarza. To potwierdza pozycję naszego kraju jako jednego z dziesięciu najważniejszych rynków dla marki.

Ceny Lamborghini Huracana STO zaczynają się od 249 412 euro. Dostawa pierwszych egzemplarzy ma rozpocząć się w marcu 2021 roku.