Wnętrze nowego Volkswagena ID.4 na pierwszych zdjęciach

Przestronna kabina, oszczędność formy, efektowne oświetlenie i ekologiczne materiały – wnętrze modelu ID.4 jest nowocześnie zaaranżowane i znakomicie oddaje charakter pierwszego w pełni elektrycznego SUV-a marki Volkswagen. Produkcja Volkswagena ID.4 ruszyła pod koniec sierpnia. ID.4 stanie się reprezentantem Volkswagena w szybko rosnącym segmencie kompaktowych SUV-ów. Będzie produkowany i sprzedawany nie tylko w Europie, lecz również w Chinach i w Stanach Zjednoczonych. W porównaniu z innymi modelami Volkswagena, ID.4 ma zupełnie inne wnętrze. Dzięki zastosowaniu elektrycznego układu napędowego, którego elementy nie zajmują wiele miejsca, można było zaprojektować znacznie większą kabinę. Główny stylista koncernu Volkswagen – Klaus Zyciora – opisuje stylistykę nowego SUV-a prostą formułą: „Z zewnątrz wolność, w środku wolna przestrzeń”. Zyciora opracował wraz ze swoim zespołem design ID.4, gdy pełnił funkcję szefa działu stylistyki marki Volkswagen. „ID.4 wprowadza do aut tej klasy nowe poczucie przestronności dzięki nowej modułowej płycie podłogowej MEB” – podkreśla Klaus Zyciora. Typowy SUV: duże drzwi, wysoko umieszczone fotele Już samo zajmowanie miejsca w Volkswagenie ID.4 jest przyjemnością. Klamki znajdują się równo z karoserią i wysuwają się elektrycznie. Kierowca i pasażerowie dostają się do wnętrza przez duże drzwi i siedzą wysoko, na kanapie z tyłu jest tak dużo miejsca jak w SUV-ie wyższej klasy niż ID.4. Nie ma też problemu ze zmieszczeniem bagażu – nawet gdy oparcia tylnych siedzeń są ustawione pionowo, bagażnik ma pojemność 543 litrów. Stylistyka wnętrza podkreśla przestronność Volkswagena ID.4 – podobnie jak nadwozie wyróżnia się ona lekkością, płynnymi formami i koncentruje się tylko na tym, co najważniejsze. Tablica rozdzielcza zdaje się zawieszona w powietrzu – nie łączy się ze środkową konsolą, która z kolei jest osobnym elementem wnętrza. Duży szklany panoramiczny dach (dostępny opcjonalnie) pozwala patrzeć w niebo. Po zmroku szczególny nastrój wprowadza do wnętrza system oświetlenia ambiente dostępnego w 30 kolorach. System wskaźników i obsługi wszelkich urządzeń we wnętrzu samochodu jest prosty i logiczny. Klaus Zyciora zauważa: „Łatwość obsługi urządzeń w ID.4 to cecha elektrycznych crossoverów nowej generacji.” Nowym elementem, w który zostaną wyposażone wszystkie modele z rodziny ID. jest system oświetlenia ID.Light, czyli świetlny pas diod przebiegający pod przednią szybą, który odpowiednim kolorem przekazuje kierowcy różne informacje. ID.Light towarzyszy kierowcy, gdy wsiada on do samochodu sygnalizując gotowość do jazdy i fakt odblokowania (lub zablokowania) zamków. Podkreśla również informacje przekazywane przez systemy asystujące oraz przez nawigację, zwraca uwagę na konieczność hamowania w niebezpiecznej sytuacji czy też na przychodzące połączenie telefoniczne. Razem z systemem nawigacyjnym ID.Light pozwala łatwo poruszać się w gęstym ruchu – migające światło wskazuje na konieczność zmiany pasa i ostrzega kierowcę, gdy ID.4 znajduje się na niewłaściwym pasie ruchu. Siedzenia: wysoki komfort i tapicerka bez elementów pochodzenia zwierzęcego Przednie fotele Volkswagena ID.4 są jednocześnie sportowe i komfortowe. W inauguracyjnej wersji ID.4 1ST Max, opatrzono je znakiem jakości AGR przyznawanym przez lekarzy ortopedów. Fotele te można regulować elektrycznie w wielu płaszczyznach, ich napełniane pneumatycznie poduszki podpierające kręgosłup krzyżowy mają również funkcję masażu. Wybrane materiały wykończeniowe podkreślają przytulny, domowy charakter wnętrza. W wypadku obydwu oferowanych w przyszłości inauguracyjnych modeli ID.4 zastosowano tapicerkę nie zawierającą materiałów pochodzenia zwierzęcego. Składa się ona ze sztucznej skóry oraz tkaniny ArtVelours z mikrowłókien, zrobionej w 20 procentach z recyklingowanych butelek typu PET. We wnętrzu modeli ID.4 1ST i ID.4 1ST Max dominują spokojne kolory Platinum Grey i Florence Brown. Kierownicę, kolumnę kierownicy, obudowy ekranów oraz znajdujące się na drzwiach panele z polami do obsługi różnych funkcji utrzymano w eleganckim kolorze Piano Black lub sterylnym Electric White. Jasne barwy nadają wnętrzu futurystyczny wygląd podkreślając prostotę zastosowanych w nim form. Przyszłość należy do samochodów elektrycznych. Dlatego w ramach strategii „Transform 2025+” marka Volkswagen zainwestuje do 2024 roku 11 miliardów euro w rozwój elektrycznej mobilności. ID.4, jako pierwszy w pełni elektryczny SUV Volkswagena, jest po ID.3 drugim modelem z nowej rodziny ID. Światowa premiera modelu ID.4 odbędzie się jeszcze we wrześniu 2020 roku.