IVECO Poland przekazało Grupie STANDO najnowocześniejsze ciągniki siodłowe IVECO S-WAY Natural Power napędzane gazem ziemnym

Grupa STANDO uzupełniła swoją flotę pojazdów IVECO zasilanych gazem ziemnym, o kolejnych 10 najnowocześniejszych IVECO S-WAY Natural Power (NP) przeznaczonych do logistyki międzynarodowej.

Ruda Śląska, 04 września 2020 r.

IVECO Poland przekazało Grupie STANDO 10 ciągników siodłowych S-WAY Natural Power o mocy 460 KM wyposażonych w najnowocześniejszy układ napędowy wykorzystujący jako paliwo skroplony gaz ziemny (Liquefied Natural Gas – LNG). Przekazanie pojazdów odbyło się w sierpniu 2020 roku w siedzibie dealera IVECO CTC w Rudzie Śląskiej.

Firma STANDO od ponad dwóch dekad dostarcza usługi logistyczne i transportowe płynnych produktów spożywczych. Posiada 85 nowoczesnych cystern spożywczych. W 115 osobowym zespole STANDO zatrudnionych jest 90 kierowców oraz logistycy, inżynierowie, ekonomiści, informatycy, planiści i analitycy zajmujący się automatyzacją procesów logistycznych. Podczas zakupu pojazdów do swojej floty, STANDO kieruje się nowoczesnością rozwiązań technologicznych, które wpisują się w dynamiczny rozwój firmy oraz niskoemisyjnością ciężarówek, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Od lat Grupa STANDO podkreśla swoje zaangażowanie w zrównoważony transport i ochronę środowiska.

Dostarczone 10 pojazdów IVECO S-WAY NP zasilanych gazem ziemnym, uzupełniły flotę zakupionych przez STANDO we wrześniu 2019 roku 20 ciągników IVECO Stralis Natural Power. Najnowsze ciągniki IVECO S-WAY LNG dołączą do swoich poprzedników i wyjadą na drogi Europy zapewniając transport międzynarodowy w 37 krajach obsługiwanych przez STANDO.

Oficjalne przekazanie pojazdów poprzedzało szkolenie kierowców przewoźnika przeprowadzone przez trenera Akademii Jazdy IVECO. Obejmowało ono między innymi naukę techniki ekonomicznej jazdy oraz obsługę systemu IVECO HI-CRUISE GPS posiadającego zintegrowane funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu, takie jak Eco-Roll oraz przewidujące sterowanie zmianą biegów i tempomatem, wykorzystując w tym celu najnowocześniejszą technologię mapowania GPS. Poznanie nowoczesnego systemu komunikacji IVECO S-WAY pozwoli kierowcom zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność pojazdu, dzięki wykorzystaniu usługi pomocy zdalnej oraz bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania i diagnostyki. Pomoc zdalna polega na interwencji Control Room IVECO w momencie, gdy system wykryje potencjalne usterki, które mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości. System poinformuje też kierowcę o konieczności wizyty w serwisie. Dzięki temu uniknie on nieplanowanych postojów.

Wszystkie pojazdy klienta objęte są kontraktem serwisowym IVECO 3XL Life.

Podczas przekazania ciągników IVECO S-WAY obecni byli przedstawiciele Grupy STANDO: Andrzej Stefanowski – Właściciel Grupy STANDO, Mateusz Bajor – Dyrektor ds. Technicznych, Kamil Kurzynoga – Dyrektor ds. Transportu, Łukasz Moskalik – Opiekun Klienta, Ewa Janik – Młodszy Specjalista ds. Jakości oraz przedstawiciele IVECO Poland: Przemysław Mrugalski – Direct Sales Manager, Robert Winiarski – Sales Representative i Rafał Kotalewicz – Trener Akademii Jazdy IVECO.

Dostarczone pojazdy IVECO S-WAY LNG zostały wyposażone w zbiorniki na gaz ziemny o pojemności 194 kg (540 litrów). To rozwiązanie technologiczne doskonale sprawdzi się w usługach transportowych klienta zapewniając zasięg pojazdów do 1600 km na jednym tankowaniu. Ponadto ciągniki posiadają nowoczesną automatyczną skrzynię biegów HI-TRONIX i systemy wspomagające HI-CRUISE oraz Eco-Roll. Wszystkie S-WAY klienta posiadają wyposażenie dodatkowe: tryb wyciszenia do 71 dB, zintegrowaną klimatyzację postojową ukrytą pod kabiną, aluminiowe felgi Alcona SLT i pakiet Full Led. Kabiny zostały pomalowane w charakterystyczne barwy Grupy STANDO.

Andrzej Stefanowski, Właściciel Grupy STANDO: „Prawie rok temu zdecydowaliśmy się na zakup pierwszych pojazdów IVECO zasilanych skroplonym gazem ziemnym. Pokonaliśmy w tym czasie wiele tysięcy kilometrów i teraz z pełną świadomością, wiedzą i doświadczeniem do naszej floty dołączają kolejne ciągniki S-WAY wykorzystujące tą technologię. Zależało nam na obniżeniu emisji dwutlenku węgla podczas realizacji naszych misji transportowych oraz zoptymalizowaniu kosztów. Te cele zostały osiągnięte. Zużycie paliwa jest o 15% niższe niż w pojazdach zasilanych silnikami wysokoprężnymi, ponadto gaz ziemny ma niższą cenę oraz wciąż możemy korzystać ze zwolnienia z opłat MAUT na terenie Niemiec. Bez żadnego problemu możemy realizować zlecenia, które wymagają pozwolenia na wjazd do centrów miast Europy tylko pojazdom niskoemisyjnym, podobnie jest z możliwością wjazdów do niektórych portów przeładunkowych. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych to cel, który jako świadoma organizacja staramy się realizować każdego dnia. Pojazdy IVECO doskonale wpisują się w naszą misję”.

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy online

Nowy, zaawansowany moduł telematyczny w IVECO S-WAY jest bogatym w możliwości systemem komunikacji. Pozwala gromadzić, przetwarza i wymienia dane w czasie rzeczywistym. Właściciele i kierowcy są stale połączeni z pojazdem poprzez swoje urządzenie mobilne lub komputer PC, korzystając z łatwego w obsłudze portalu i aplikacji MyIVECO. Zaawansowana komunikacja w IVECO S-WAY opracowana została również po to, aby pomóc operatorom logistycznym w zapewnieniu wyższej rentowności ich działalności, poprzez maksymalizację czasu dyspozycyjności pojazdu i prewencyjnego serwisu.

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

Nowy IVECO S-WAY Natural Power opiera się na doskonałych osiągach ciężkiej gamy pojazdów marki, zapewniając dalszą redukcję emisji cząstek stałych, NOx i CO2. Będąc wiernym swojemu dziedzictwu, łączy w sobie niski całkowity koszt posiadania z niską emisją szkodliwych substancji.

W przypadku operatorów logistycznych pragnących prowadzić „zieloną” flotę, IVECO S-WAY Natural Power pozostaje jedyną ciężarówką zasilaną gazem ziemnym oferującą zasięg do 1600 km przy mocy silnika 460 KM. Dzięki temu pojazdowi, mogą oni korzystać ze wszystkich zalet gazu ziemnego – jedynej dostępnej od ręki, niskoemisyjnej alternatywy dla oleju napędowego w segmencie ciężkim. Zasilanie gazem ziemnym zapewnia emisję cząstek stałych o 99% niższą niż olej napędowy i o 90% niższą emisję NO2. Do tego, w przypadku użycia biometanu, emisja CO2 jest niższa o 95%.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

