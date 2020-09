Wirthwein Polska Sp. z o.o. z własną witryną internetową

Teraz Wirthwein w internecie także w języku polskim

Nowoczesna witryna internetowa należy do najważniejszych wizytówek biznesowych: dla potencjalnych i istniejących klientów, kandydatów do pracy, dostawców, opinii publicznej – pierwszym krokiem do pozyskania informacji o firmie jest kliknięcie na jej stronę internetową. Dlatego ważne jest zaprezentowanie się w interesujący sposób oraz aktualizowanie zamieszczanych informacji. Po wznowieniu strony głównej firmy Wirthwein AG w połowie 2018 r. i udostępnieniu serwisu internetowego firmy Winkler Design w ubiegłym roku, przyszedł czas, by z obecności w internecie cieszyła się również największa spółka wchodząca w skład koncernu, Wirthwein Polska Sp. z o.o. Wraz z utworzeniem witryny internetowej www.wirthwein.pl specjalista w zakresie tworzyw sztucznych jest teraz online w języku polskim.

Centrum strony internetowej stanowią funkcje przejrzyście i logicznie prowadzące użytkownika. Layout nawiązuje do strony internetowej Wirthwein, przyciąga uwagę świeżością i nowoczesnością, a także stroną techniczną i odpowiada aktualnym wytycznym Corporate Design koncernu. Nowa witryna internetowa została opracowana w ścisłej współpracy z polskimi koleżankami i kolegami, działem marketingu centrali koncernu w Creglingen (Niemcy) oraz agencją reklamową B2B medienimpuls z Wunsiedel (Niemcy). Strona internetowa jest oczywiście dostępna także na urządzeniach mobilnych.

Kompetencje i produkty

Nowa witryna internetowa skupia się na kompetencjach Wirthwein Polska Sp. z o.o. odzwierciedlających całość łańcucha wartości nowoczesnego formowania wtryskowego tworzyw. Wirthwein wspiera klienta począwszy od pierwszego pomysłu poprzez realizację projektu, a skończywszy na serwisie posprzedażowym. Globalne i interdyscyplinarne zarządzanie projektem gwarantuje efektywne działanie. Zaprojektowanie nowego produktu i wykonanie form wtryskowych we własnych warsztatach koncernu Wirthwein tworzy najlepszą bazę dla sprawnej produkcji seryjnej w całym świecie. Wykwalifikowani pracownicy oraz certyfikat systemu zarządzania jakością są gwarancją bezpieczeństwa procesowego i efektywności ekonomicznej we wszystkich obszarach działalności firmy.

Od ponad 20 lat oddział Wirthwein w Łodzi jako wiodący dostawa produkuje komponenty dla branży AGD, a także elementy z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego i elektrotechnicznego. Na nowej stronie internetowej zaprezentowanych jest kilka najważniejszych produktów z szerokiej palety elementów wtryskowych produkowanych w Polsce.

Nowa polska strona internetowa wzbogacona jest o wiele informacji dotyczących koncernu Wirthwein, oddziału w Łodzi oraz o część serwisową z aktualnymi terminami i tematami. W rubryce pobierania znajdują się certyfikaty oraz ważne informacje dla grup docelowych, które można pobrać jednym kliknięciem.

Kariera

Drugą grupą docelową, do której skierowana jest nowa witryna, są potencjalni kandydaci na oferowane przez firmę miejsca pracy. Regularnie poszukiwani są doświadczeni specjaliści i osoby na kierownicze stanowiska, a także osoby zainteresowane pracą w dziale technicznym i handlowym.

W dziale „Kariera“ przedstawiono, co dokładnie kryje się za stwierdzeniem „Wirthwein to my“: globalnie działająca firma rodzinna. W Łodzi to blisko 400 miejsc pracy powstałych w ostatnich ponad 20 latach dzięki zrównoważonemu rozwojowi i trwałemu wzrostowi gospodarczemu. Wirthwein w Łodzi to także nowoczesna i serdeczna rodzina, w której każdy ma możliwość rozwoju oraz realizacji osobistych celów kariery dzięki uczestnictwu w szkoleniach.

Witryna oraz wszystkie kanały mediów społecznościowych grupy Wirthwein dostępne na stronie głównej będą każdego dnia aktualizowane, dzięki czemu znajdą się tam zawsze najświeższe informacje. Choćby dlatego warto zaglądać na stronę www.wirthwein.pl.

Siłą napędową realizacji nowej polskiej strony internetowej był Kierownik Sprzedaży Krzysztof Gorzechowski, a ten szeroko zakrojony projekt wspierał zaangażowany zespół firmy Wirthwein Polska Sp. z o.o.: Damian Stefurak, Tomasz Sęczkowski, Tomasz Krzyżaniak, Aleksandra Szyller, Małgorzata Ulężałka, Mateusz Tarnowski, Przemysław Rutkowski, Mateusz Janiszewski, Jarosław Zając, Anna Bednarek, Anna Rozwandowicz, Jordan Frontczak, Grzegorz Tarwacki i Maciej Łużyński. Dziękujemy!