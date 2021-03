Warszawskie Solarisy CNG od środka.

Sprawdzamy, jakie będą miały wyposażenie.

Co pod maską?

O tym, że MZA Warszawa szykuje się na odbioru siedemdziesięciu nowych Solarisów Urbino CNG pisaliśmy w InfoBusie TUTAJ. Pierwszy egzemplarz właśnie „zjechał z taśmy” i jest na końcowym etapie produkcji. Pierwsze techniczne odbiory już za moment.

MZA Warszawa zamówiły łącznie 70 autobusów, w tym:

40 szt. Solaris Urbino 12 CNG,

30 szt. przegubowych Solarisów Urbino 18 CNG.

Wersje 12-metrowe będą wyposażone w silniki Cummins L9NE6D II o mocy 320 KM (239 kW) plus automatyczne, 4-stopniowe skrzynie biegów Voith. Liczba butli z gazem zlokalizowanych na dachu to 5 x 315 litrów = 1575 l. Wszyscy pasażerowie będą wygodnie podróżować na fotelach firmy Ster. Liczba miejsc stojących to: 66, a liczba miejsc siedzących wynosi 24. Razem daje to 90 miejsc.

Także we wszystkich nU18 CNG zamontowane zostaną silniki Cummins L9NE6D II o mocy 320 KM (239 kW) plus automatyczne, 4-stopniowe skrzynie biegów Voith Z kolei liczba butli z gazem wynosi 5 x 340 litrów = 1700 l. Maksymalna pojemność gazowych przegubowców to 135 pasażerów, w tym 96 miejsc stojących i 39 miejsc siedzących, czyli na fotelach firmy Ster.

premiera oneline

Nowo zamówione pojazdy charakteryzują się wysokim standardem wyposażenia. Wśród najważniejszych elementów wpływających na komfort podróżowania pasażerów można wskazać: pełnopojazdową klimatyzację, złącza USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych, rozbudowany system informacji pasażerskiej czy monitoring, obejmujący przestrzeń pasażerską, a także miejsce pracy kierowcy i obraz przed pojazdem. Warto podkreślić, że także 12-metrowa wersja nU12 CNG będzie miała dwa miejsce na wózki inwalidzkie / dziecięce, co z kolei wymusiło przesunięcie środkowych drzwi (w układzie 2-2-2) do tyłu.

Dodatkowym elementem, który ma na celu podniesienie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej, jest tzw. blokada antyalkoholowa dla kierowców. Urządzenie to wymusza test kierowcy na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. W przypadku gdy test da wynik pozytywny, niemożliwe jest uruchomienie silnika pojazdu.

Ponadto w autobusach Solaris Urbino dla MZA Warszawa zamontowane zostaną standardowo tzw. zamknięte kabiny kierowców z oddzielnym wejściem. Zabudowana przestrzeń kierowcy doskonale sprawdza się w czasie pandemii i ogranicza kontakt prowadzącego z pasażerami, tym samym minimalizując ryzyko infekcji.

Natomiast naszym zdaniem najciekawszym elementem wyposażenie pierwszych gazowych „jamników” we flocie MZA będzie system informacji pasażerskiej. Jego nazwa brzmi „Oneline” i ciężko będzie Wam go znaleźć w internecie. Jest to własne rozwiązanie Solarisa, a właśnie teraz – w ramach gazowego kontraktu dla Warszawy – będzie miała jego seryjna premiera.

Przypomnijmy, że już wcześniej – od końca 2018 roku – Solaris oferuje także swoje oryginalne części zamienne, przeznaczonych do autobusów o różnej konfiguracji – o czym informowaliśmy w InfoBusie TUTAJ. Ich nazwa to “Optiline”. teraz nadszedł czas na wprowadzenie “Oneline”.

1100 solarisów

Zgodnie z podpisaną umową, pierwsze Solarisy Urbino CNG dotrą do Warszawy w kwietniu br. Zakończenie dostaw wszystkich 70 sztuk planowane jest na koniec I połowy 2021. Po realizacji tej dostawy łączna liczba Solarisów we flocie warszawskiego MZA wyniesie ponad 1100 pojazdów.