Śląsk wspiera innowacyjne firmy technologiczne. Doinwestuje m.in. budowę pierwszej w pełni polskiej baterii dla samochodów elektrycznych

Ponad 260 zgłoszonych projektów i 20 mln zł na dokapitalizowanie małych i średnich firm, które inwestują w nowe technologie – to efekt działalności Śląskiego Funduszu Rozwoju. Projekt jest elementem Śląskiego Pakietu dla Gospodarki realizowanego przez samorząd województwa w ramach uzupełnienia rządowej tarczy antykryzysowej. – Inwestycje, w które się angażujemy, wpisują się w globalne trendy, takie jak elektromobilność, zielona energia czy automatyka i robotyka. To pierwszy krok do transformacji gospodarczej regionu śląskiego – mówi Marcin Wilk, prezes zarządu Śląskiego Funduszu Rozwoju.

Śląski Pakiet dla Gospodarki to wsparcie dla firm, które są najistotniejsze dla rozwoju regionu śląskiego. Powstał z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego. Jest finansowany z funduszy unijnych zarządzanych z poziomu województwa i obejmuje pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Budżet dwóch etapów całego projektu to 1,4 mld zł.

– Piąty filar, czyli wejścia kapitałowe, jest realizowany przez Śląski Fundusz Rozwoju. W pierwszym etapie przeznaczymy na ten cel 20 mln zł. Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorstw, które realizują projekty z wykorzystaniem nowych technologii i chcą się rozwijać w modelu globalnym – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Marcin Wilk.

Firmy ogłosiły ponad 260 projektów. Wybrane przedsięwzięcia zostaną dokapitalizowane przez Śląski Fundusz Rozwoju, który stanie się partnerem biznesowym. W zamian za wniesiony kapitał fundusz otrzyma udziały w przedsiębiorstwie przy konkretnie przewidzianym horyzoncie czasowym inwestycji.

– Maksymalnie po upływie od trzech do pięciu lat Śląski Fundusz Rozwoju wyjdzie ze spółki, aby jego założyciele mogli rozwijać projekt samodzielnie – dodaje prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju.

Pierwsze projekty zostały już wybrane do współpracy w ramach wejścia kapitałowego. Jest to m.in. projekt budowy pierwszej polskiej baterii litowo-jonowej do pojazdów elektrycznych, do dronów oraz cywilnych lekkich statków powietrznych. Kolejne przedsięwzięcie to stworzenie magazynów energii dla przydomowych mikroelektrowni fotowoltaicznych, ale także do zastosowania w energetyce zawodowej. ŚFR zainwestuje również w stworzenie spółki, która ma świadczyć usługi w zakresie Przemysłu 4.0 z wykorzystaniem zrobotyzowanych stanowisk laserowych.

– To trzy pierwsze transakcje, które zrealizujemy we wrześniu – podkreśla Marcin Wilk.

Kolejne projekty czekające na wsparcie to m.in. budowa linii technologicznej do recyklingu odpadów opakowaniowych na biopaliwo stałe, stworzenie platformy Digital Silesia czy budowa Laboratorium Biotechnologii Nowotworowej. Pieniądze na innowacyjne przedsięwzięcia przekażą także koinwestorzy, m.in. fundusze Alfa i fundusze korporacyjne.

– Śląsk to najbardziej zurbanizowany i uprzemysłowiony region w Polsce. Kilkadziesiąt procent naszego PKB to branża automotive, ale też sektory oparte na nowych technologiach, medycynie, ICT, programowaniu. Odczyty GUS wskazują, że wcale nie jest tak źle, dużego spadku bezrobocia nie ma, a firmy, które wprowadziły procesy cyfryzacji, dalej świadczą usługi. W związku z tym jesteśmy dobrej myśli i spodziewamy się widocznych efektów wpompowania 1,4 mld zł w lokalną gospodarkę – dodaje prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju.

Twórcy projektu zakładają, że zastrzyk finansowy umożliwi innowacyjnym firmom wdrożenie nowych, ulepszonych produktów i usług oraz zwiększy ich możliwości kapitałowe, odporność na wahania koniunkturalne, a nawet załamania rynku. W dłuższej perspektywie inwestycja powinna zapewnić także zwrot kapitału dla inwestora, czyli samorządu województwa.

– W następnych miesiącach tego roku planujemy realizować kolejne wejścia kapitałowe, a w czwartym kwartale uruchomimy nowy produkt – pożyczkę innowacyjną – zapowiada Marcin Wilk. – Będzie to pożyczka preferencyjna, przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego z przeznaczeniem na rozwój innowacji w naszym regionie. Z kolei w pierwszym kwartale 2021 roku uruchomimy poręczenia i reporęczenia do zabezpieczenia transakcji gospodarczych przedsiębiorstw.

Jak podkreśla ekspert, spowolnienie w gospodarce wywołane pandemią koronawirusa może oznaczać trudniejszy dostęp do finansowania dla wielu firm. Stąd oferta preferencyjnych pożyczek.

– Banki komercyjne ograniczają dostęp do finansowania dla klientów z gorszym standingiem finansowym lub też tych, którzy w ich opinii wyrażają wyższy poziom ryzyka – podkreśla prezes ŚFR. – Z tej perspektywy takie projekty jak Śląski Pakiet dla Gospodarki mogą być odpowiedzią na ograniczony dostęp do finansowania, zarówno obrotowego, jak i rozwojowego, dla innowacyjnych firm.

Źródło: www.newseria.pl