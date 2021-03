Mitsubishi najpopularniejszą marką w Polsce wśród klientów indywidualnych

Najwyższa pozycja Mitsubishi pod względem udziału osób fizycznych w rejestracjach nowych samochodów to wyjątkowy wyraz uznania dla producenta i modeli tej marki. Mitsubishi ASX, Eclipse Cross, Outlander, Outlander PHEV, Space Star i L200 słyną z innowacyjnych, pionierskich rozwiązań – jak na przykład napęd PHEV, niezwykle sprawnych napędów 4×4, systemów kontroli napędu na 4 koła, jak wywodzący się z Lancera Evolution układ S-AWC, a także legendarnej niezawodności. Już w kwietniu tego roku gamę aut Mitsubishi w Polsce wzbogaci nowy model – Eclipse Cross PHEV – jedyny SUV coupe plug-in w tej klasie, który wyróżnia się awangardową sylwetką, komfortowym wnętrzem z bogatym wyposażeniem oraz unikatowym napędem 4×4 – elektrycznym i hybrydowym z możliwością szybkiego ładowania – w 25 minut – prądem stałym z publicznych ładowarek. Pojemna bateria z 8-letnią gwarancją (do 160 000 km), pozwala na pokonanie 45 km w zeroemisyjnym trybie elektrycznym EV. Pełen zasięg auta to około 600 km a koszt przejechania standardowych 100 km może być nawet 3 krotnie niższy w porównaniu z wersją spalinową. Jak wiadomo z badań jakości satysfakcji klientów MMC, ogromne znaczenie w przypadku zakupu prywatnego pojazdu ma także serwis i długość gwarancji. Klienci indywidualni – w odróżnieniu od tych instytucjonalnych, nie mogą liczyć na znaczące flotowe zniżki i mają bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do swego prywatnego auta. Przy zakupie pojazdu zwracają także uwagę na jakość i koszty użytkowania oraz wartość samochodu przy odsprzedaży. „Cieszę się, że nasza gama modeli wsparta unikatowym na rynku, oferowanym przez Mitsubishi Motors Zobowiązaniem Serwisowym spotyka się z tak wysoką oceną klientów.”– powiedział Piotr Szewczyk, dyrektor operacyjny polskiego oddziału MMC. “W ramach tego zobowiązania każdy klient oprócz 5-letniej gwarancji do 100 000 km na pojazd i wybrane akcesoria wraz z 5-letnim, nielimitowanym przebiegiem pakietem Mitsubishi Assistance Package, otrzymuje możliwość bezpłatnej kontroli pojazdu, w tym także po gwarancji. Tak znakomite warunki gwarancji są dowodem inżynierskiej precyzji i co najważniejsze dla klientów – przekładają się bezpośrednio na komfort użytkowania oraz jakość i niezawodność naszych samochodów.” – dodał. Więcej informacji na temat oferty Mitsubishi Motors można znaleźć na stronie https://www.mitsubishi.pl/