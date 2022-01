W szwedzkiej gigafabryce Northvolt ruszyła produkcja ogniw litowo-jonowych

Wczoraj w nocy uruchomiona została gigafabryka Northvolt Ett w północnej Szwecji. Wytwarzane tam ogniwa będą trafiały do gdańskiego zakładu produkcyjnego.

– Otworzyło to nowy rozdział branży bateryjnej w Europie, gdyż jest to pierwsze ogniwo, które zostało całkowicie zaprojektowane, rozwinięte i wyprodukowane w gigafabryce należącej do europejskiej firmy – podkreśla Northvolt w komunikacie.

Powstanie pierwszego ogniwa litowo-jonowego w Northvolt Ett to kamień milowy, do którego Northvolt dążył od czasu ogłoszenia budowy fabryki w 2017 roku. Ma ono format ogniwa pryzmatycznego i zeszło z linii produkcyjnej 28 grudnia. Uruchamianie oraz zwiększanie mocy produkcyjnych fabryki będzie kontynuowane w 2022 roku, kiedy to zaczną być realizowane pierwsze komercyjne dostawy do klientów.

Ogniwa wyprodukowane w gigafabryce Northvolt Ett będą trafiały do gdańskiego zakładu produkcyjnego, w którym będą wykorzystywane do budowy złożonych systemów bateryjnych.

– Dzisiaj osiągneliśmy moment przełomowy, do którego doszliśmy dzięki ciężkej pracy całego zespołu. Oczywiście pierwsze ogniwo to dopiero początek. W następnych latach będziemy istotnie zwiększać moce produkcyjne, aby umożliwić europejską transformację ku zdekarbonizowanej przyszłości – komentuje Peter Carlsson, współzałożyciel i CEO Northvolt.

– Dzisiejsze wydarzenie jest ważne nie tylko dla Northvolt w Szwecji, ale również dla oddziału naszej firmy w Polsce. W Gdańsku wytwarzamy kompletne systemy bateryjne, których najważniejszym komponentem są ogniwa. Rozpoczęcie produkcji w Northvolt Ett oznacza, że już wkrótce zaczniemy otrzymywać ze Szwecji dostawy ogniw produkowanych w sposób zrównoważony dla środowiska – z materiałów w części pochodzących z recyklingu oraz w zakładzie zasilanym wyłącznie odnawialnymi źródłami energii – mówi Robert Chryc-Gawrychowski, prezes Northvolt Poland.

Ogniwo bateryjne zostało zaprojektowane w Northvolt Labs, fabryce pilotażowej Northvoltu w szwedzkiej miejscowości Västerås, która rozpoczęła produkcję na początku 2020 roku. W najbliższych latach możliwości produkcyjne gigafabryki Northvolt Ett wzrosną do 60 GWh/rok, aby zapewnić realizację kontaktów o wysokości 30 mld USD zawartych z takimi kluczowymi klientami, jak: BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars i Polestar. To do tych klientów z branży motoryzacyjnej, przemysłowej oraz magazynowania energii Northvolt Ett będzie dostarczał ogniwa w różnych formatach od początku 2022 roku. Northvolt to europejski dostawca ogniw i systemów bateryjnych, wytwarzanych w sposób zrównoważony dla środowiska. Firma została założona w 2016 roku z misją budowy najbardziej ekologicznej baterii na świecie o minimalnym śladzie węglowym i najwyższych możliwościach recyklingu, aby zapewnić europejską transformacji ku zdekarbonizownej przyszłości. Northvolt zatrudnia ponad 2300 pracowników 100 różnych narodowości. Do tej pory Northvolt pozyskał kontrakty o wartości ponad 27 mld USD od takich kluczowych klientów, jak m.in.. BMW, Fluence, Scania, Volkswagen Group i Volvo.

Od 2018 firma funkcjonuje w Polsce pod nazwą Northvolt Poland Sp. z o.o. Spółka została zawiązana, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na kompletne systemy bateryjne. W zakładzie w Gdańsku produkuje systemy magazynowania energii oraz moduły bateryjne zastępujące silniki spalinowe w maszynach wykorzystywanych w przemyśle. Obecnie firma Northvolt Poland zwiększa swoje zdolności produkcyjne, inwestując w Gdańsku 200 mln USD w budowę wysoce zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego o powierzchni 50 tysięcy m ² .

Źródło: www.evertiq.pl