Elektryczne zagrożenie

O ile planowana produkcja napędów samochodowych w 2030 r. może osiągnąć u nas poziom ok. 5,5 mld euro to 10 lat później spadnie do 3,5 mld euro. W ślad za produkcjąspadnie także zatrudnienie wśród dostawców motoryzacyjnych. W Polsce wyjątkowo mocno: z planowanych na 2030 81 000 do niecałych 44 000 w 2040, czyli o prawie 50%.