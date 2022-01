Gmina Rzeczyca z nowym elektrobusem do przewozu dzieci

Rzeczyca to kolejna, dziewiąta już gmina, w której transport dzieci i młodzieży do szkół będzie realizowany za pomocą bezemisyjnych autobusów elektrycznych marki Solaris. Rzeczyca otrzymała dofinansowanie na e-gimbusa wraz z infrastrukturą ładowania pojazdu ze środków NFOŚiGW, w ramach drugiej edycji programu „Kangur – bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”.

Na początku grudnia ubiegłego roku Solaris poinformował o złożeniu najlepszej oferty w pięciu gminach: Działoszycach, Krasnopolu, Pałecznicy, Przedeczu i Troszynie. Wcześniej, w ramach pierwszej, pilotażowej edycji programu „Kangur”, producent dostarczył już podobne elektrobusy do przewozu dzieci w wieku szkolnym do Bielan, Godzianowa i Gręboszowa. Położona niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego Rzeczyca będzie dziewiątą gminą, w której najmłodszych będzie woził do szkoły elektryczny Solaris. Wraz z autobusem producent dostarczy dedykowaną infrastrukturę ładowania.

Gimbusy to potoczne określenie autobusów przeznaczonych do transportu dzieci i młodzieży do szkoły. W Polsce gimbusy najczęściej posiadają charakterystyczne żółte lub pomarańczowe barwy i to właśnie na kolor pomarańczowy pomalowany będzie autobus dla Rzeczycy. Na ścianie przedniej i tylnej autobusów zostaną umieszczone, specjalnie oświetlone, tablice informujące o przewozie dzieci. Dodatkowo z tyłu na dachu zamontowane zostaną pomarańczowe świetlne „koguty”, zapalające się automatycznie, gdy drzwi autobusu będą otwarte.

Przechodząc do wnętrza pojazdu, gimbus przewiezie każdorazowo 41 młodych pasażerów. Na komfort jazdy z pewnością wpłynie płynna praca silników elektrycznych, które nie generują hałasu i szkodliwych emisji. E-bus będzie posiadał wydajną klimatyzację. Najwyższy stopień bezpieczeństwa zapewnią pasy, w które doposażone zostaną wszystkie fotele na pokładzie. Siedzenia będą również wyposażone w gniazda USB, umożliwiające sprawne ładowanie sprzętu elektronicznego oraz składane podłokietniki, dodatkowo wspierające komfort i bezpieczeństwo podróżujących. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, pojazd będzie zaopatrzony w system monitoringu oraz system informacji pasażerskiej.

Źródłem energii w gimbusie będą cztery baterie Solaris High Energy, o łącznej pojemności ponad 300 kWh, które doskonale sprawdzą się na trasach podmiejskich, zapewniając odpowiedni zasięg pojazdu.

W ramach realizacji postępowania Solaris wraz z partnerami dostarczy kompletny projekt infrastrukturalny dla elektromobilności. Obok autobusu szkolnego i stacji ładowania o mocy maksymalnej 60 kW, producent wybuduje mikroinstalację fotowoltaiczną na gruncie o mocy szczytowej do 50 kW i produkcji rocznej ponad 50 MWh. Instalacja ta będzie wykorzystywać odnawialne źródła energii – energię słoneczną – i wypełni zapotrzebowanie energetyczne zajezdni oraz infrastruktury ładowania autobusu.

Realizacja kolejnego już, dziewiątego zamówienia na szkolne autobusy elektryczne, to sytuacja wyjątkowa w skali europejskiej. Wdrażanie szkolnych elektrobusów niesie ze sobą szereg korzyści: to pojazdy, które nie wpływają na poziom zanieczyszczenia powietrza, nie generują uciążliwych dla mieszkańców hałasów, pozwalają kierowcom realizować pracę w niezwykle komfortowych i sprzyjających warunkach, a przede wszystkim zapewniają bezpieczne warunki przewozowe dzieciom w wieku szkolnym.

Zakup autobusów szkolnych napędzanych energią elektryczną do 16 polskich gmin jest realizowany w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.