Volvo Cars zainwestuje 10 mld SEK w produkcję aut elektrycznych

Jak wskazuje Volvo w komunikacie, samochody elektryczne nowej generacji będą miały większy zasięg, będą się szybciej ładować, a ich koszty utrzymania spadną. Co więcej, będą bardziej bezpieczne i przyjazne środowisku.

Częścią inwestycji będzie wprowadzenie nowych technologii i metod produkcji. Należy do nich nowy proces odlewania aluminiowych części konstrukcji (tzw. mega-casting). Do tego powstanie linia montażu akumulatorów oraz całkowicie przebudowana zostanie lakiernia i hala montażu końcowego.

Inwestycje to część realizowanego przez Volvo planu, zgodnie z którym w 2030 roku firma ma produkować już wyłącznie samochody o napędzie elektrycznym.

– Te inwestycje to ważny krok w stronę przyszłości opierającej się na transporcie elektrycznym i coraz lepszych modelach elektrycznych Volvo. Torslanda to nasze największe zakłady i będą one pełnić kluczową rolę w procesie przekształcenia firmy do 2030 roku w producenta aut wyłącznie elektrycznych – komentuje szef firmy, Håkan Samuelsson.