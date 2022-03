Taipei AMPA / Autotronics Taipei / AMPA Digital Go 11-24 kwietnia, 2022

Kolejna edycja największych na Tajwanie targów części i elektroniki samochodowej Taipei AMPA i Autotronics Taipei rusza w formie wirtualnej już 11 kwietnia. Targi stacjonarne rozpoczną się 20 kwietnia i tradycyjnie potrwają 3 dni. W związku z ograniczeniami podróży na Tajwan, TAITRA – organizator targów wychodzi naprzeciw gościom z zagranicy i zapewnia możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych oraz dostęp do wielu funkcji online. Dzięki platformie targów AMPA Digital Go ułatwiony został kontakt firm spoza Tajwanu z tegorocznymi wystawcami.

AMPA Digital Go to wirtualna odsłona międzynarodowych targów części i elektroniki samochodowej oraz części do motocykli. Poprzez platformę online kontakt z wystawcami jest bardzo prosty – umożliwia wymianę wizytówek z wystawcami, przeglądanie ich katalogów produktów, a także rozpoczęcie czatu. Organizatorzy zapewnili także wizualne atrakcje w postaci dostępu do video wystawców oraz relacji na żywo z pokazów najnowszych produktów.

Podczas targów nie zabraknie najważniejszego punktu programu dla zainteresowanych nawiązaniem kontaktu z potencjalnymi dostawcami, czyli AMPA Online Sourcing Meetings. To spotkania online z wystawcami uprzednio zaaranżowane na podstawie zapotrzebowania produktowego. Uczestnictwo w spotkaniach dla odwiedzających targi poszukujących nowych partnerów biznesowych jest bezpłatne, a zapisy przyjmowane są do 3 marca. Szczegółowe informacje na temat AMPA Online Sourcing Meetings można uzyskać kontaktując się z biurem Taiwan Trade Center, Warsaw, jednym z zagranicznych oddziałów TAITRA.

Tematyka tegorocznych targów jak zawsze odpowiada najnowszym trendom w branży automotive. Specjalne miejsce na wystawie będą miały części i rozwiązania dla elektromobilności, a także części i akcesoria na rynek aftermarket. Będzie można zapoznać się z produktami firm zajmujących się inteligentnym transportem i IoV. Nie zabraknie także części i akcesoriów do motocykli. Już teraz na stronie targów można sprawdzić listę wystawców, która wciąż się powiększa – organizator przewiduje, że w tym roku może ich być aż 600.

Każdego roku zwiększa się grono wystawców oraz firm odwiedzających targi AMPA z całego świata. W 2021 roku wirtualną wystawę odwiedzili przedstawiciele firm z 65 krajów. Wśród nich reprezentanci światowych marek – m.in. Ford, Toyota, Nissan, Mahle, Valeo, Denso, Hertz i Foxtron. Mając na uwadze wysoko rozwinięty przemysł ICT i zaplecze R&D na Tajwanie, nie dziwi fakt, że tajwańskie firmy są dostawcami dla Tesli, Rivian, Lucid i Fiskera. Targi AMPA skupiają się na innowacjach takich jak C.A.S.E (Connected, Autonomous, Shared and Electric), więc tematyka IoV, EV, 5G i C-V2X to nieodłączna część wystawy!



Oficjalna strona targów: https://www.taipeiampa.com.tw/en/index.html

W razie zainteresowania uczestnictwem w targach, do kontaktu zaprasza biuro:

Taiwan Trade Center, Warsaw

e-mail: warsaw@taitra.org.tw