100 hybrydowych Solarisów pojedzie na Sardynię

Solaris dostarczy 100 autobusów Urbino 12 hybrid do Cagliari, stolicy Sardynii. Kontrakt jest częścią umowy ramowej, podpisanej w 2021 roku ze spółką akcyjną Consip, należącą do włoskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów (MEF). W ramach tej umowy spółki transportu publicznego TPL (it. Trasporti Pubblici Locali) mogą zamawiać bezpośrednio pojazdy lub rozpisywać przetargi z wybranymi dostawcami. Pojazdy firmy Solaris trafią na Sardynię w 2024 roku.

Największe sardyńskie przedsiębiorstwo transportu publicznego ARST S.p.A. zamówiło w Solarisie 100 niskoemisyjnych autobusów hybrydowych Urbino 12. Jest to kontynuacja umowy ramowej ze spółką Consip z 2021 roku. Pojazdy trafią do miasta Cagliari na Sardynii. Po włoskiej wyspie jeździ już kilkadziesiąt pojazdów producenta. Autobusy hybrydowe zostaną dostarczone do Cagliari i rozpoczną kursy w 2024 roku.

Urbino 12 hybrid, które będą jeździć po sardyńskich drogach, wyposażone będą w napęd hybrydowy nowej generacji, składający się z elektrycznego silnika trakcyjnego o mocy 250 kW oraz silnika spalinowego o mocy ponad 150 kW, spełniającego normę Euro 6. Umożliwi to znaczne zmniejszenie zużycia paliwa i poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Hybrydowe Urbino 12 zostały zamówione w układzie 2-drzwiowym. O komfort podróżujących zadba wydajna klimatyzacja całopojazdowa, gniazda USB oraz przestronne i wygodne wnętrze. Pojazdy będą wyposażone w monitoring oraz system liczenia pasażerów, znajdujący się nad każdymi drzwiami. Do dyspozycji kierowców oddany zostanie szereg rozwiązań wspierających komfort ich pracy, w tym zamknięta kabina kierowcy, dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Po włoskich drogach kursuje już ponad 1,5 tysiąca pojazdów marki Solaris. Prawie 30% z nich to zeroemisyjne autobusy elektryczne i trolejbusy. Wkrótce na Półwyspie Apenińskim pojawi się również 100 sztuk zamówionych pojazdów hybrydowych. Solaris jest europejskim liderem w sprzedaży i produkcji autobusów nisko- i zeroemisyjnych. W ostatnich latach, włoscy przewoźnicy poprzez swoje ekologiczne zakupy powodują, że rynek ten urasta do jednego z kluczowych jeśli chodzi o transformację w kierunku zielonej mobilności. Solaris jest jednym z głównych dostawców bezemisyjnych pojazdów komunikacji publicznej do Włoch.