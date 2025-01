Volkswagen ID.7 Pro S podczas testu wydajności pokonał 941 km na jednym ładowaniu akumulatora

Volkswagen ustanowił rekord wydajności na torze Nardo w południowych Włoszech: standardowy egzemplarz ID.7 Pro S o mocy 286 KM i akumulatorem o pojemności użytecznej 86 kWh pokonał na jednym ładowaniu dystans 941 kilometrów. To znacznie więcej niż wynosi maksymalny zasięg modelu wg WLTP (w cyklu mieszanym), czyli do 709 kilometrów. Udało się przekroczyć go o 232 km, czyli 32,7 procent. Podczas liczącej 941 km podróży średnie zużycie energii wyniosło zaledwie 9,2 kWh/100 km – to wyjątkowo niski wynik. W przeliczeniu na olej napędowy odpowiada to około 1 litrowi na 100 km.

Celem testu przeprowadzonego we Włoszech było zbadanie maksymalnej wydajności

Volkswagena ID.7 Pro S.



9,2 kWh/100 km. Test wydajności Volkswagena ID.7 Pro S został przeprowadzony w grudniu przez profesjonalnych kierowców z Volkswagen Driving Experience na torze Nardo przy temperaturach zewnętrznych od 5 do 15 stopni Celsjusza. Nitka toru ma 12,5 km długości, co umożliwia precyzyjną symulację szerokiej gamy scenariuszy ruchu drogowego i testów długodystansowych. Średnia prędkość podczas testu wyniosła 29 km/h. Odpowiada to typowym prędkościom w godzinach szczytu w dużych miastach. Według najnowszego zestawienia firmy TomTom, prędkości te wahają się od 22 km/h (w Hamburgu) do 31 km/h (w Amsterdamie).



Niezwykle wydajny pojazd. Volkswagen ID.7 Pro S z akumulatorem o pojemności netto 86 kWh został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i jest jednym z pojazdów o największym zasięgu w swojej klasie. Egzemplarz użyty podczas testu pochodził z bieżącej produkcji fabryki w Emden i nie był w żaden sposób zmodyfikowany.



Podstawą niezwykłej wydajności ID.7 Pro S jest jego dopracowana aerodynamika i nowoczesny układ napędowy. Współczynnik oporu powietrza Cx wynosi 0,23 (w zależności od wyposażenia). Innowacyjny, wydajny napęd APP550 jest jednocześnie mocny i ekonomiczny. Silnik elektryczny zintegrowany z tylną osią rozwija maksymalny moment obrotowy 545 Nm, co pozwala rozpędzić ID.7 Pro S od 0 do 100 km/h w czasie 6,6 sekundy. Zużycie energii w cyklu WLTP wynosi od 16,2 do 13,6 kWh/100 km. Do zalet modelu ID.7 Pro S trzeba zaliczyć także szybkie ładowanie – można uzupełniać energię mocą do 200 kW. Dzięki temu w zaledwie 10 minut można zwiększyć zasięg nawet o 244 km, a ładowanie od 10 do 80 procent trwa w optymalnych warunkach ok. 26 minut.



Pozytywny trend w Europie. Czy to ID.7 z nadwoziem liftback czy kombi – oba warianty są wręcz stworzone dla rodzin i kierowców, którzy pokonują długie trasy: imponują dużą ilością miejsca i wysokim poziomem komfortu, a także dużym zasięgiem. „Widzimy rosnące zainteresowanie modelem ID.7 w Europie i obecnie sprzedajemy nawet więcej egzemplarzy ID.7 niż Passatów. Pokazuje to, że ID.7 jest doskonałym uzupełnieniem portfolio produktów nasze marki i, obok odnoszącego sukcesy modelu Passat, świetnie nadaje się dla kierowców pokonujących długie trasy” – mówi Martin Sander, członek zarządu Volkswagena ds. sprzedaży, marketingu i obsługi posprzedażnej.



Źródło: Volkswagen