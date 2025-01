Reuters: Chińczycy zainteresowani zakupem niemieckich fabryk Volkswagena

Zdaniem anonimowych źródeł, na które powołuje się agencja „Reuters”, chińscy producenci coraz poważniej przyglądają się niemieckim fabrykom Volkswagena przeznaczonym do zamknięcia. Jeśli dojdzie do sprzedaży, będzie to sytuacja bez precedensu.

Zakup fabryki w Niemczech otworzyłby przez Chinami zupełnie nowe możliwości, dając dostęp do największego przemysłu motoryzacyjnego w Europie. Równie ważną kwestią wydaje się ominięcie wysokich unijnych ceł, którymi obecnie objęte są elektryczne auta z Chin.

Chińskie firmy przez lata inwestowały w szereg niemieckich branż, od telekomunikacji, po robotykę, ale jak dotąd nie uruchomiły tam tradycyjnej produkcji samochodów. Niewykluczone, że w najbliższych latach się to zmieni.

Zdaniem źródeł, na które powołuje się „Reuters” Chińczycy są zainteresowani zakupem co najmniej jednej z dwóch fabryk Volkswagena przeznaczonych do zamknięcia. Mowa o zakładach w Dreźnie i Osnabrück.