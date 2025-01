Dekada zmian na rynku samochodów używanych: młodsze auta i wyższe ceny

Polski rynek samochodów używanych znacząco ewoluował w ciągu ostatniej dekady. Średni wiek oferowanych pojazdów spadł do 9 lat, a mediana cen wzrosła niemal trzykrotnie. SUV-y zyskują na popularności, a diesle powoli tracą dominację.

W 2024 roku polski rynek samochodów używanych zanotował pierwszy od pięciu lat zwiększenie podaży. Według analizy Aures Holdings, operatora sieci salonów AAA Auto, w ubiegłym roku w Polsce zaoferowano 1,92 mln używanych samochodów, co oznacza wzrost o 5,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

To znacząca zmiana po latach spadków wywołanych pandemią COVID-19. Przed jej wybuchem rynek oferował nawet 2,36 mln pojazdów, by później notować coroczne spadki rzędu 10 proc. Dopiero teraz udało się powrócić do stabilnego wzrostu.

Ostatnia dekada przyniosła też znaczący wzrost cen. O ile w 2015 roku mediana ceny używanego auta wynosiła 12 700 zł, o tyle w 2024 roku wzrosła do 35 025 zł. Jak wyjaśnia Karolina Topolova, dyrektor generalna Aures Holdings, za tak znaczący wzrost odpowiada nie tylko inflacja, ale także zwiększona liczba prawie nowych samochodów w ofercie.

Wyraźnie poprawiła się także jakość oferowanych pojazdów. Średni wiek samochodu na rynku wtórnym spadł z 13,6 lat w 2022 roku do nieco ponad 9 lat obecnie. Jednocześnie średni przebieg zmniejszył się o prawie 28 000 km, osiągając poziom 153 000 km.

Zmiany widać również w preferencjach dotyczących rodzaju napędu. Choć diesle wciąż dominują (47,3 proc. ofert), ich udział systematycznie maleje na rzecz napędów alternatywnych. Wzrasta popularność aut z instalacją LPG (5,8 proc.), hybryd (2,5 proc.) oraz pojazdów elektrycznych (0,6 proc.). Sam rynek elektryków rozwija się dynamicznie – w grudniu 2024 roku oferowano już 1800 takich pojazdów.

Mimo upływu dekady, preferencje Polaków co do marek pozostają stosunkowo stabilne – sześć z dziesięciu najpopularniejszych modeli nie zmieniło się od 2015 roku. Widoczny jest jednak trend wybierania droższych aut – miejsce Renault Megane zajęły modele premium, jak BMW czy Audi A6.

Zmienia się też struktura nadwozi. Tradycyjnie popularne hatchbacki (27,7 proc. ofert) ustępują miejsca SUV-om, które stanowią już 21,6 proc. rynku. Stabilny pozostaje natomiast segment kombi (18,4 proc.).

Opracowanie: PJ

Źródło: SAMAR