Volkswagen Group Polska stawia na model agencyjny

Pavel Šolc, prezes zarządu Volkswagen Group Polska, podsumował wraz szefami marek wyniki grupy i zaprezentował plany na rok 2023. Szczególną uwagę zwrócił na rozwój agencyjnego modelu sprzedaży.

Podczas konferencji prasowej 12 stycznia 2023 roku Pavel Šolc zarysował m.in. plany Volkswagen Group Polska na 2023 rok. Sporą część swojego wystąpienia poświęcił zasygnalizowaniu rozwoju szeroko ostatnio omawianego (i wywołującego spore obawy wśród dealerów) agencyjnego modelu sprzedaży. – Branża motoryzacyjna się zmienia, także w obszarze sprzedaży. Zmieniają się zachowania i oczekiwania klientów. Łatwa interakcja klienta z naszymi markami, zarówno online, jak i offline, ma kluczowe znaczenie dla dobrego i wygodnego doświadczenia w procesie zakupowym. Grupa Volkswagen wprowadziła i sukcesywnie wdraża model sprzedaży agencyjnej. W przypadku klientów indywidualnych obejmie on wszystkie modele elektryczne marek Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, Skoda, Cupra i Audi. Aktualnie przygotowujemy się do wdrożenia tego rozwiązania w Polsce – powiedział Pavel Šolc. – Dla klientów flotowych, flotowy model sprzedaży agencyjnej obejmuje wszystkie modele marek Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, Skoda, Cupra i Audi. Został on już z powodzeniem wdrożony na kilku rynkach europejskich, w tym również w Polsce – dodał.

Jak przekonywał szef VGP, dla klientów wprowadzenie modelu sprzedaży agencyjnej „łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów: kompleksową sieć wysoko wykwalifikowanych i oddanych partnerów handlowych oraz jeszcze wygodniejsze zakupy z bezpośrednimi punktami styku z markami”. – Dziś chciałem tylko wstępnie naświetlić to zagadnienie, w ciągu roku planujemy zorganizować spotkanie prasowe związane z modelem sprzedaży agencyjnej, wtedy przedstawimy więcej szczegółów – zapowiedział szef VGP.

A co jeszcze czeka Grupę w 2023 roku? – Oczywiście wiele emocjonujących premier świetnych samochodów. Zaprezentujemy doskonałe samochody spalinowe, a także nowe samochody elektryczne o zasięgu nawet do 700 km – zajawił Pavel Šolc.

Prezes Volkswagen Group Polska podczas czwartkowego wystąpienia podsumował również m.in. wyniki w minionym roku. Czym grupa może się pochwalić? W 2022 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych marek reprezentowanych przez Volkswagen Group Polska wyniosła 102,8 tys. egzemplarzy. Jak przyznał szef VGP, ze względu na zakłócenia w łańcuchu dostaw wynik był niższy o 6,9 procent, podczas gdy cały rynek skurczył się o 6 procent. – Marki premium: Porsche i Audi osiągnęły doskonałe wyniki. Rejestracje samochodów Porsche wzrosły o 50 procent, Audi o 2 procent. Ogromny wzrost odnotowała dobrze przyjęta w Polsce marka Cupra. W ubiegłym roku zarejestrowano ponad 3000 aut tej marki, co oznacza wzrost o 92 procent rok do roku – wyliczał Pavel Šolc.

Według niego, ubiegłoroczny wynik nie odzwierciedla jednak w pełni potencjału marek VGP. – Braki i opóźnienia w produkcji zdecydowanie wpłynęły na liczbę dostarczonych klientom samochodów. Najtrudniejsza była pierwsza połowa roku. Jednak dzięki podjętym przez Grupę działaniom zaradczym udało nam się znacznie zwiększyć dostawy w drugiej połowie roku. W trzecim i czwartym kwartale, w porównaniu do 2021 roku, odnotowaliśmy wzrosty rejestracji odpowiednio o 15 i 33 procent. – stwierdził Paweł Solc.

Jak podkreślił, w 2022 roku po raz kolejny znacząco wzrosła liczba rejestracji aut elektrycznych, mimo kurczącego się rynku. Zarejestrowano prawie 2300 samochodów elektrycznych marek Grupy Volkswagen, o 69% więcej niż rok wcześniej. W ramach Grupy Volkswagen marką z największą liczbą zarejestrowanych samochodów elektrycznych jest Audi z liczbą 820 samochodów, co oznacza wzrost aż o 165 procent w stosunku do 2021 roku. Najlepiej sprzedającym się elektrycznym modelem Grupy w 2022 roku była natomiast Skoda Enyaq iV z 525 zarejestrowanymi egzemplarzami (+46 procent). – W minionym roku odnotowaliśmy doskonałe wyniki w obszarze obsługi posprzedażnej. Zwiększyliśmy sprzedaż części i akcesoriów. Co tydzień wysyłaliśmy z magazynu do dealerów średnio 300 000 części, akcesoriów i komponentów. Daje to liczbę 15,7 mln w ciągu roku – podsumował prezes VGP.

Oprac. Paweł Janas

Źródło: SAMAR