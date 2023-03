Ulepszony i uaktualniony: światowa premiera nowego Volkswagena ID.3

Odświeżony wygląd, wyższa jakość materiałów i najnowsze systemy wspomagające kierowcę – właśnie taki jest nowy Volkswagen ID.3. Dwa i pół roku po premierze pierwszej generacji, w pełni elektryczny bestseller marki z Wolfsburga wchodzi na rynek z pakietem ulepszeń. Nowe jest oprogramowanie, nadwozie o ostrzejszych liniach i wnętrze. W gamie lakierów pojawiły się nowe kolory, m.in. Dark Olivine Green. Zgodnie ze strategią Volkswagena dla całej rodziny modeli ID. w nowym ID.3 nie znajdziemy surowców pochodzenia zwierzęcego, są za to materiały pochodzące z recyklingu – to wyraz zrównoważonego podejścia marki.



„Z drugą generacją ID.3 kontynuujemy historię sukcesu naszej rodziny ID. Design nowego modelu jest bardziej dojrzały, a materiały we wnętrzu są wyższej jakości. Nowy ID.3 to dowód na to, że jakość wykończenia, design i wygoda użytkowania są dla nas bardzo ważne. Tworząc ID.3 braliśmy pod uwagę życzenia użytkowników” – powiedziała Imelda Labbe, członek zarządu marki Volkswagen, odpowiedzialna za sprzedaż, marketing I obsługę posprzedażną. Nowy ID.3 jest pierwszym z dziesięciu nowych elektrycznych aut, które Volkswagen wprowadzi na rynek do 2026 roku.



Nadwozie: ostrzejsze linie, poprawiona aerodynamika. Nadwozie kompaktowego, elektrycznego modelu przyciąga wzrok odświeżonymi, ostrymi liniami: zoptymalizowane wloty powietrza i duże lakierowane powierzchnie sprawiają, że przód nowego ID.3 pod każdym kątem wygląda atrakcyjnie. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest nowy wzór zderzaka. Podczas projektowania nowej maski zespół projektowy chciał uzyskać większą powierzchnię lakierowaną w kolorze nadwozia. Dzięki temu, że usunięto czarny pasek pod szybą przednią maska wydaje się teraz dłuższa, co dodatkowo potęgują wgłębienia po bokach. Zoptymalizowane i powiększone wloty powietrza z przodu nadają ID.3 muskularny i sportowy wygląd. Aerodynamika została poprawiona dzięki lepszemu przepływowi powietrza w okolicy przednich kół (tworzy się dzięki temu rodzaj kurtyny powietrznej). Z tyłu rzucają się w oczy nowe światła, które teraz zachodzą częściowo na klapę bagażnika.



Wnętrze: zrównoważone, o wysokiej jakości i bez materiałów pochodzenia zwierzęcego. Druga generacja ID.3 zachwyca innowacjami we wnętrzu i zrównoważonym podejściem do projektowania. Smaczkiem są precyzyjnie wykonane szwy w kontrastującym kolorze, co świetnie łączy się z nowymi materiałami. Boczki drzwi i tapicerka foteli są obite materiałem Artvelours Eco, który w 71 procentach składa się z surowca wtórnego uzyskanego z powtórnego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych. Artvelours Eco ma takie same właściwości pod względem wyglądu i trwałości jak konwencjonalne nowe materiały. Całkowicie zrezygnowano ze skóry i innych materiałów pochodzenia zwierzęcego.



Ponadto przy modernizacji uwzględniono i wdrożono w życie sugestie użytkowników poprzedniego modelu. Wyposażenie standardowe jest teraz bogatsze, a we wnętrzu pojawiło się więcej miękkich, miłych w dotyku elementów. Np. na boczkach drzwi miękkich wstawek jest wyraźnie więcej.



Inteligentna łączność w standardzie. Ładowanie nowego ID.3 jest łatwiejsze i wygodniejsze dzięki takim funkcjom, jak Plug & Charge czy inteligentnemu planerowi trasy samochodów elektrycznych. Wystarczy podłączyć kabel przy stacji ładowania, by pojazd uwierzytelnił się i rozpoczął proces ładowania. Na dłuższych trasach planuje on postoje na ładowanie w taki sposób, aby jak najszybciej dotrzeć do celu – wykorzystując przy tym aktualne informacje o ruchu drogowym i prognozy, a także poziom naładowania akumulatora. Przystanki na ładowanie są wybierane dynamicznie na podstawie dostępności punktów ładowania – w ten sposób funkcja planowania trasy może zasugerować dwa krótkie przystanki na stacji ładowania o dużej mocy zamiast jednego długiego przystanku w punkcie o małej mocy. Ponadto system wykrywa stacje ładowania, które są zajęte i proponuje alternatywne lokalizacje. Interesujące miejsca (POI) można łatwo przenieść do samochodu za pomocą bezpłatnej aplikacji We Connect ID.



Nowoczesna i intuicyjna obsługa. Nowy Volkswagen ID.3 jest wyposażony w najnowsze oprogramowanie, zapewniające lepszą wydajność i umożliwiające zdalne aktualizacje (over-the-air). Za kierownicą umieszczony jest wyświetlacz o przekątnej 5,3 cala, obsługiwany za pomocą przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej. Pośrodku deski rozdzielczej jest duży, 12-calowy dotykowy ekran systemu nawigacji, telefonu, multimediów, systemów wspomagających i ustawień pojazdu. W strukturze menu uwzględniono różne życzenia użytkowników: między innymi menu ładowania znajduje się teraz na górnym poziomie dużego wyświetlacza dotykowego i jest zorganizowane w bardziej przejrzysty sposób. Np. menu ładowania jest w gronie tych najłatwiej dostępnych.



Opcjonalny wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością prezentuje na przedniej szybie takie informacje jak prędkość i wskazówki nawigacji. Dla kierowcy instrukcje te wydają się znajdować 10 metrów przed pojazdem, dzięki czemu nie ma potrzeby odrywać wzroku od drogi.



Najnowsze systemy wspomagające. Opcjonalny system Travel Assist z danymi inteligencji zbiorowej jest dostępny w ID.3. W połączeniu z adaptacyjnym tempomatem (ACC) przy prędkości od 0 km/h aż do prędkości maksymalnej oraz systemem Lane Assist, ten układ może korzystać z dwóch sprawdzonych systemów, które teraz są ze sobą w pełni zintegrowane. Jeśli dostępne są dane inteligencji zbiorowej, Travel Assist potrzebuje pasów tylko przy jednej krawędzi pasa ruchu, aby utrzymać na nim pojazd podczas jazdy po drogach krajowych.



„Z nowym ID.3 wprowadzamy innowacje i technologie premium do segment kompaktów. Świadczą o tym m.in. nowe systemy zwiększające komfort i bezpieczeństwo. Dzięki wykorzystaniu danych inteligencji zbiorowej w najnowszej wersji Travel Assist robimy kolejny krok na drodze do wysoce zautomatyzowanej jazdy”

– powiedział Kai Grünitz, członek zarządu marki Volkswagen, odpowiedzialny za rozwój.



Volkswagen i strategia Way to ZERO. VW osiągnął kolejny kamień milowy na drodze do stania się zeroemisyjnym, opartym na oprogramowaniu dostawcą usług mobilności. Od wprowadzenia na rynek rodziny ID. do klientów trafiło ponad 600 000 egzemplarzy tych aut, zbudowanych na platformie MEB. Gama ID. składa się dziś z sześciu modeli; jesienią tego roku do zakładów w Zwickau i Dreźnie, w których jest produkowany ID.3 dołączy główna fabryka marki, w Wolfsburgu.

Źródło: Volkswagen