Toyota sprzedała w Polsce ponad 200 000 hybryd

Łączna liczba samochodów hybrydowych Toyoty sprzedanych w Polsce przekroczyła 200 000 aut

Corolla najpopularniejszym autem hybrydowym – co czwarta hybryda Toyoty w Polsce to ten model

Sprzedaż hybryd Toyoty w 2022 roku wyniosła 48 682 auta – wzrost rok do roku o ponad 1850 egzemplarzy (+4%)

W 2022 roku 72% nowych samochodów Toyoty w Polsce miało napęd hybrydowy

Technologia hybrydowa jest dostępna w Polsce od 2004 roku

Gama hybryd marki liczy 8 modeli z wszystkich najważniejszych segmentów Toyota jako pierwsza marka sprzedała w Polsce ponad 200 000 hybryd. Technologia hybrydowa zadebiutowała na polskim rynku w 2004 roku wraz z Priusem drugiej generacji. Obecnie w gamie marki znajduje się 8 modeli z napędem hybrydowym reprezentujących wszystkie kluczowe segmenty – od miejskich hatchbacków i crossoverów po duże 7-osobowe SUV-y. Na koniec grudnia 2022 roku całkowita liczba hybryd, które do tej pory opuściły salony Toyoty, wyniosła 200 397 aut. Najwięcej z nich to hybrydowe Corolle, których łączna sprzedaż od 2019 roku wyniosła 50 445 aut. Oznacza to, że prawie co czwarta hybrydowa Toyota w Polsce jest Corollą. Drugim najlepiej sprzedającym się modelem hybrydowym jest RAV4. Auto dostępne od 2016 roku trafiło do klientów w liczbie 39 337 egz. Trzecie miejsce zajmuje również oferowana od 2016 roku Toyota C-HR Hybrid z wynikiem 38 526 aut, zaś czwarte Yaris Hybrid (26 954 egz.). Kompaktowy Auris Hybrid w ciągu 10 lat obecności na rynku trafił do kierowców w liczbie 18 551 aut. Model ten zadebiutował w 2010 roku, a w 2019 roku został zastąpiony przez Corollę nowej generacji. Dużą popularnością cieszą się również Camry (10 852 egz.) i sprzedawane od 2021 roku Yaris Cross (9463 egz.) oraz Highlander (3284 egz.). Nowa Corolla Cross, która zadebiutowała jesienią ubiegłego roku, zanotowała sprzedaż 1321 hybryd. Nowy rekord sprzedaży hybryd w 2022 roku Sprzedaż hybryd Toyoty rośnie nieprzerwanie od 2010 roku. W 2022 roku na drogi wyjechało 48 682 auta z tym napędem, o 4% więcej niż rok wcześniej. Hybrydy stanowią 72% wszystkich sprzedanych samochodów marki. Najpopularniejszym modelem hybrydowym Toyoty w ubiegłym roku była Corolla. Klienci Toyoty kupili 12 258 aut z napędem hybrydowym, co stanowiło 59% całkowitej sprzedaży tego modelu. Drugi wynik uzyskała Toyota RAV4 Hybrid (8741 egz.), a trzeci Yaris Cross Hybrid (8049 egz.). Napęd hybrydowy odpowiada za 85% sprzedaży RAV4 i 82% Yarisa Cross. Toyota C-HR oferowana wyłącznie w wersjach hybrydowych znalazła w ubiegłym roku nabywców na 7811 egzemplarzy, a Yaris na 6394 hybrydy, które stanowiły 49% sprzedaży hatchbacka.