Toyota GR Yaris. Nowa pula sportowych hatchbacków trafia na polski rynek

GR Yaris to prawdziwy fenomen na rynku aut sportowych.

261-konny hot hatch z napędem na cztery koła GR-FOUR został zaprojektowany od podstaw jako samochód do rywalizacji w motorsporcie.

Za jego konstrukcją stoi doświadczenie zespołu TOYOTA GAZOO Racing – aktualnego mistrza świata WRC. Ten ekskluzywny model cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, ale jego produkcja jest ściśle limitowana. Teraz polscy kierowcy i kolekcjonerzy mają okazję, by zamówić egzemplarz z rocznika 2023 i dołączyć do wąskiego grona posiadaczy GR Yarisa. Dealerzy Toyoty rozpoczynają przyjmowanie zamówień na nową pulę 100 egzemplarzy.

GR Yaris jest uważany za jeden z najbardziej udanych sportowych samochodów w historii Toyoty. Model homologacyjny rajdowego GR Yarisa Rally1 powstał dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu TOYOTA GAZOO Racing, który zdominował tegoroczny sezon WRC, zdobywając tytuły mistrza świata producentów, kierowców i pilotów. Seryjny GR Yaris został tak skonfigurowany, by mógł odnosić sukcesy w lokalnych rajdach i wyścigach.

GR Yaris zadebiutował na rynku dwa lata temu jako drugi po GR Suprze globalny model z linii bezkompromisowych sportowych samochodów GR (Gazoo Racing). Jego produkcja w wyspecjalizowanej fabryce GR Factory w Japonii ruszyła 24 października 2020 roku.

Do tej pory do Polski trafiło w kilku seriach łącznie 1 078 egzemplarzy GR Yarisa, które błyskawicznie znalazły nabywców. Niemal wszystkie (97% aut) to pojazdy z wyposażeniem Dynamic i pakietem Sport, dzięki któremu auto jest jeszcze lepiej przygotowane do wyczynowej jazdy. Pakiet Sport zawiera mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu LSD Torsen z przodu i z tyłu, zawieszenie dostrojone do jazdy po torze oraz kute felgi aluminiowe 18” z oponami Michelin Pilot Sports 4s. Najpopularniejszym kolorem nadwozia sportowego Yarisa jest lakier Pearl White, który wybrało 38% kupujących.

Dzięki staraniom polskiego oddziału Toyoty GR Yaris powraca na nasz rynek za sprawą limitowanej puli 100 egzemplarzy. Salony marki rozpoczynają przyjmowanie zamówień 23 listopada 2022 roku.

GR Yaris został zaprojektowany zupełnie od początku, niezależnie od Yarisa czwartej generacji. Auto powstało w architekturze TNGA na unikalnej płycie podłogowej, zbudowanej z przedniej części platformy GA-B Yarisa i tylnej części GA-C Corolli. To umożliwiło wyposażenie go w unikalny sportowy napęd na cztery koła GR-FOUR, który rozdziela moc między przednią a tylną oś w proporcjach odpowiednich do jazdy sportowej, jazdy po torze lub do codziennego poruszania się po publicznych drogach.

Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,2 s za sprawą trzycylindrowego silnika 1,6 l turbo o mocy 261 KM, który współpracuje z manualną, 6-stopniową skrzynią biegów. Inżynierowie TOYOTA GAZOO Racing poświęcili wiele uwagi ograniczeniu masy pojazdu i aerodynamice nadwozia. Dzięki temu samochód waży tylko 1280 kg, a jego stosunek masy do mocy wynosi 4,9 kg/KM. To wszystko sprawia, że GR Yaris jest nie tylko bardzo dynamiczny, ale daje niezwykłą radość z prowadzenia dzięki świetnym właściwościom jezdnym.