SUV coupé uzupełnia rodzinę pojazdów e-tron: Audi e-tron Sportback

Elegancki, wydajny, pełen ekspresji: wygląd zewnętrzny



Audi e-tron Sportback** łączy w sobie moc przestronnego SUV-a z elegancją czterodrzwiowego coupé i progresywnym charakterem samochodu elektrycznego. Wymiary samochodu: długość 4901 mm, szerokość 1935 mm i wysokość 1616 mm. Dach płasko rozpościera się nad muskularną karoserią, ostro opada do tyłu – w stylu typowym dla coupé – i przechodzi w mocno pochylone słupki D. Dolna krawędź trzeciego okna bocznego unosi się ku górze, a jednocześnie w kierunku tyłu – to cecha charakterystyczna dla modeli Sportback.



Dzięki ośmiokątnej osłonie chłodnicy Singleframe, mocnym konturom nad kołami i wyglądającej niczym wyrzeźbiona tylnej części auta, Audi e-tron Sportback** doskonale wpisuje się w stylistykę marki. Detale sygnalizują światu, że ten SUV coupé jest pojazdem w pełni elektrycznym. W całości obramowana osłona chłodnicy Singleframe z pionowymi żebrami prezentuje się w jasnoszarym, platynowym kolorze, co jest cechą charakterystyczną dla modeli e-tron. W dolnym obszarze reflektorów diodowych Matrix cztery poziome segmenty tworzą charakterystyczną dla modeli e-tron sygnaturę świateł do jazdy dziennej. Motyw ten powielany jest w wielu punktach pojazdu i jest interpretowany trójwymiarowo, na przykład na przykuwających uwagę progach. Ich czarne wstawki przyciągają wzrok do miejsca, gdzie znajduje się akumulator – centrum energetyczne Audi e-tron Sportback**. Projektanci umieścili ten motyw również na szerokim dyfuzorze, zwracając tym samym uwagę na brak rur wydechowych. Pasmo świetlne łączy ze sobą tylne światła diodowe.



Nowy SUV-a coupé marki Audi z czysto elektrycznym napędem może zostać polakierowany w jednym z 13 kolorów do wyboru. Logo na osłonie gniazda ładowania – a na życzenie także zaciski hamulcowe – lśnią w sygnalizującej wysokie napięcie intensywnie pomarańczowej barwie. Krawędzie nadkoli są standardowo zaakcentowane matowym antracytem, co podkreśla terenowy wygląd pojazdu. To samo dotyczy osłony podwozia, dyfuzora i progów. Wszystkie one są polakierowane na czarno. W ramach linii wyposażenia zewnętrznego advanced, elementy dodatkowe polakierowane są w kontrastowej szarości albo w kolorze karoserii. Osłona podwozia i dyfuzor są tu utrzymane w matowym kolorze srebrnym.



Wersja S line w szczególny sposób podkreśla sportowe geny Audi e-tron Sportback**. Jest ona standardowo wyposażona w 20-calowe felgi i sportowe zawieszenie pneumatyczne. Po bokach zderzaka o wyraziście zarysowanych konturach znajdują się pełne ekspresji masywne wloty poprawiające opływ powietrza. Rozciągają się one aż pod reflektory i tworzą dynamiczny, widoczny już z daleka obraz. Osłonę chłodnicy zdobi emblemat S line, a aluminiowe listwy progowe – logo #S. Montowane standardowo spojler w tyle pojazdu i wyrazisty dyfuzor rozciągający się na całej szerokości auta, przyczyniają się do doskonałej aerodynamiki.



W przeciwieństwie do wersji bazowej, elementy dodatkowe karoserii w ramach linii wyposażenia zewnętrznego S line są polakierowane w kolorze pojazdu. Dotyczy to brzegów nadkoli, zderzaków i lusterek bocznych. Jako uzupełnienie, Audi oferuje pakiet stylistyczny Czerń, charakteryzujący się czarnymi akcentami na osłonie chodnicy Singleframe, bocznych szybach i zderzaku. Również obudowy lusterek bocznych są opcjonalnie dostępne w kolorze czarnym.



Współczynnik oporu czołowego powietrza 0,25: najlepsza aerodynamika dla większego zasięgu



Audi e-tron Sportback** w połączeniu z pakietem wyposażenia zewnętrznego S line i wirtualnymi lusterkami bocznymi oferuje doskonałą wartość współczynnika oporu czołowego powietrza, zaledwie 0,25 – czyli jeszcze lepszą niż siostrzany model Audi e-tron**. Wynika to przede wszystkim z kształtu karoserii typowego dla modelu coupé, a tym samym z mniejszego oporu aerodynamicznego za pojazdem. Wysoka krawędź obrysowa modelu Sportback minimalizuje zawirowania w opływie powietrza, co w ostatecznym rozrachunku wpływa korzystnie na zużycie energii. Według pomiarów zgodnych z procedurą WLTP, ten SUV coupé na jednym ładowaniu akumulatora może pokonać do 442 km. Kolejnym czynnikiem zwiększającym wydajność są opcjonalne, wirtualne lusterka boczne w kształcie skrzydła, w których zamiast szklanych luster zamontowano kamery. Przekazywane przez nie obrazy są wyświetlane na wyświetlaczach OLED umieszczonych w przestrzeni między deską rozdzielczą a drzwiami. Ekrany wyświetlaczy charakteryzują się wysokim kontrastem. Kiedy kierowca zbliża palec do powierzchni ekranu dotykowego aktywuje symbole, przy pomocy których może zmieniać ustawienie obrazu. Ponadto w trzech sytuacjach lusterka dopasowują się automatycznie: podczas jazdy po autostradzie, przy manewrach skręcania oraz parkowania. W każdym przypadku zapewniają obraz o optymalnej widoczności. Właściwości aerodynamiczne samochodu podnoszą także elementy niewidoczne z zewnątrz. Należą do nich m.in. regulowany wlot powietrza z tunelami zapewniającymi chłodzenie przednich hamulców, aerodynamiczne koła i całkowicie zabudowane podwozie z aluminiową płytą chroniącą akumulator wysokiego napięcia.



Innowacja na skalę światową w samochodzie produkcji seryjnej: cyfrowe reflektory diodowe Matrix



Cyfrowe reflektory diodowe Matrix to ukoronowanie wyposażenia wchodzącego na rynek modelu Audi e-tron Sportback**. To, że znajdują się one w samochodzie produkowanym seryjnie, to innowacja na skalę światową. Światło pochodzi tu z podzielonych na malutkie piksele diod, oświetlających drogę z wysoką rozdzielczością. Kryje się za nimi technologia zwana w skrócie DMD (Digital Micromirror Device – cyfrowa matryca z mikrozwierciadeł), stosowana także w wielu projektorach wideo. Jej sercem jest mały układ scalony zawierający około miliona mikrozwierciadeł, których krawędzie mają długość zaledwie kilku setnych milimetra. Za pomocą pól elektrostatycznych, każde z nich można poruszyć nawet 5000 razy na sekundę. Zależnie od ustawienia, światło diodowe jest kierowane poprzez soczewki na drogę albo jest pochłaniane przez absorber, aby zamaskować obszary wiązki światła.



W Audi e-tron Sportback** cyfrowe światła (w produkcji seryjnej pojawią się jeszcze w tym roku), pełnią kilka funkcji. Np. podczas zamykania i otwierania pojazdu generują dynamiczne animacje wyświetlane na ścianie lub podłożu. W ten sposób obszar przed pojazdem przeobraża się w rozświetloną scenę – niczym w teatrze. Podczas pokonywania zakrętów, jazdy w mieście i na autostradzie oferują bardzo precyzyjne warianty świateł mijania, a w przypadku świateł drogowych jeszcze dokładniej się dostosowują się do warunków i do otoczenia, by nie oślepiać innych uczestników ruchu drogowego. Przede wszystkim jednak oferują nowatorskie funkcje, takie jak oświetlenie pasa ruchu i światło prowadzące. Na drogach szybkiego ruchu światło pasa ruchu tworzy „dywan” świetlny, który jasno wskazuje pas, po którym porusza się pojazd i dynamicznie dopasowuje się podczas jego zmiany. W ten sposób pomaga kierowcy skupić uwagę na danym pasie i przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto światła orientacyjne przy pomocy ciemnych nieoświetlonych linii predyktywnie pokazują pozycję pojazdu na pasie ruchu i wspierają w ten sposób bezpieczną jazdę środkiem pasa – zwłaszcza na wąskich drogach czy w miejscu prowadzenia robót drogowych. Funkcja oznaczania drogi wykorzystywana jest również w połączeniu z opcjonalnym asystentem jazdy nocą. Kiedy system wykryje pieszego, światło automatycznie go oświetla, w ten sposób zmniejszając ryzyko niedostrzeżenia pieszego w bezpośrednim sąsiedztwie pasa ruchu.



Sportowa wydajność: silniki elektryczne, elektryczny napęd na cztery koła, zawieszenie



Przy każdej z osi Audi e-tron Sportback 55 quattro** zamontowano asynchroniczny silnik elektryczny zasilany prądem trójfazowym przez układ energoelektroniczny pojazdu. Przy mocy 265 kW i momencie obrotowym 561 Nm (zużycie prądu w kWh/100 km*: 26,0 – 22,1 (WLTP); emisja CO2 w g/km: 0) oba silniki elektryczne sprawiają, że ten SUV-a coupé energicznie rusza z miejsca i jedzie prawie bezgłośnie, nie emitując lokalnie zanieczyszczeń do atmosfery. Audi e-tron Sportback 55 quattro przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,6 sekundy, a jego ograniczona elektronicznie prędkość maksymalna wynosi 200 km/h. Jeśli kierowca zmieni bieg z D na S i do końca wciśnie pedał przyspieszenia, aktywuje tryb boost. W trybie tym napęd przez osiem sekund wytwarza moc systemową 300 kW i moment obrotowy 664 Nm. Dzięki temu, pojazd przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,7 sekundy. Dwustopniowe przekładnie planetarne z jednym zakresem biegów przenoszą momenty obrotowe z silników elektrycznych na osie. Do wyboru biegów służy przełącznik, który kierowca może przesuwać kciukiem i palcem wskazującym. Umieszczono go w eleganckiej dźwigni znajdującej się nisko nad tunelem środkowym, służącej także jako podparcie dłoni.



Doskonałą przyczepność i dynamikę na każdej nawierzchni gwarantuje elektryczny napęd na cztery koła. Dzięki niemu, Audi pisze właśnie kolejny rozdział w historii napędu quattro. Nieustannie, płynnie i w ułamkach sekund steruje on idealnym rozkładem momentu obrotowego między obiema osiami. W większości sytuacji Audi e-tron Sportback** wykorzystuje tylko tylny silnik elektryczny, co zapewnia wyjątkową wydajność. Jeśli kierowca zażąda więcej mocy niż może zapewnić tylny silnik, to błyskawicznie załącza się silnik przedni. Odbywa się to także predyktywnie, zanim — na śliskiej nawierzchni czy podczas pokonywania zakrętów – nastąpi poślizg albo samochód stanie się podsterowny lub nadsterowny.



Kluczowym czynnikiem sportowego charakteru i doskonałej dynamiki poprzecznej auta jest niska pozycja montażowa komponentów układu napędowego – środek ciężkości znajduje się zdecydowanie niżej niż w konwencjonalnym SUV-ie. Wszystkie najcięższe elementy montowane są pośrodku pojazdu. Rozkład obciążeń na osie (50:50) jest perfekcyjnie zbilansowany, a zachowanie pojazdu w zakręcie – neutralne. Dzięki takim elementom jak pięciowahaczowe zawieszenie, progresywny układ kierowniczy i elektrohydrauliczny układ hamulcowy, zawieszenie łączy w sobie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, zapewniające zwinne manewrowanie pojazdem i wysoki komfort jazdy. Standardowe opony w rozmiarze 255/55 R19 charakteryzują się wyjątkowo niskim oporem toczenia. Od połowy 2020 r. na życzenie dostępne będą również felgi o rozmiarze 22 cali, czyli o rozmiar większe niż w przypadku modelu e-tron.



Przy pomocy standardowego systemu wyboru dynamiki jazdy Audi drive select – elementu wyposażenia standardowego Audi e-tron Sportback** – wybierając jeden z siedmiu jego trybów, kierowca może określić sposób pracy wielu komponentów układu napędowego. W efekcie odczuwalna jest różnica między miękkim komfortem toczenia się po drodze, a sportowym ale stabilnym prowadzeniem. Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z regulacją tłumienia znacząco przyczynia się do wszechstronnego charakteru pojazdu. Przy większych prędkościach obniża karoserię, wyraźnie poprawiając przepływ powietrza wokół pojazdu, a tym samym zasięg. Wysokość położenia karoserii można zmienić nawet o 76 mm.



95 kWh energii: układ akumulatorów wysokiego napięcia i rekuperacja



Układ akumulatorów w Audi e-tron Sportback 55 quattro** magazynuje 95 kWh energii brutto (86,5 kWh netto) i pracuje z napięciem znamionowym 396 V. Ma on formę płaskiego, szerokiego bloku zamontowanego pod przedziałem pasażerskim i przymocowanego doń w 35 punktach. Dzięki masywnej ramie ochronnej i aluminiowej konstrukcji, w której znajduje się 36 modułów ogniw, układ akumulatorów jest bardzo sztywny i odporny na uderzenia. Moduły ogniw ułożone są w dwóch warstwach, które tworzą długi dolny poziom z 31 modułami i krótki górny z pięcioma modułami. Każdy moduł mieści dwanaście tzw. ogniw typu pouch. Układ chłodzenia znajduje się pod przestrzenią z ogniwami.



Podczas hamowania z siłą do 0,3 g – co w codziennym użytkowaniu stanowi ponad 90% przypadków – akumulator wysokiego napięcia jest ładowany przez silniki elektryczne, przede wszystkim przez silnik tylny, działające w takich sytuacjach jako alternatory. System rekuperacji zmiennie steruje odzyskiwaniem energii przez dwa moduły elektryczne – zarówno podczas jazdy do przodu, gdy kierowca zdejmie nogę z pedału przyspieszenia, jak i podczas hamowania. Jeden z trzech stopni rekuperacji można ustawić przy pomocy manetek przy kierownicy. Różnice między stopniami rekuperacji są jeszcze bardziej zauważalne niż w modelu e-tron.



Podczas hamowania z prędkości 100 km/h, Audi e-tron Sportback** może rekuperować maksymalnie 300 Nm momentu obrotowego i 220 kW mocy. Podobnie jak w przypadku modelu siostrzanego, stanowi to ponad 70% mocy wyjściowej – więcej niż w przypadku każdego innego modelu produkcji seryjnej. Łącznie, ten SUV coupé zawdzięcza rekuperacji nawet 30% swego zasięgu.



Dopiero przy hamowaniu z siłą ponad 0,3 g do gry wkraczają hamulce, które dzięki swej innowacyjnej elektrohydraulicznej koncepcji uruchamiania reagują wyjątkowo szybko. W zależności od sytuacji, system regulacji decyduje, czy SUV coupé ma odzyskiwać energię tylko przy pomocy silników elektrycznych, tylko z wykorzystaniem hamulców, czy też łącząc obie te możliwości, i to niezależnie dla każdej z osi. Przejście od hamowania elektrycznego do hydraulicznego jest płynne i jednorodne, zatem kierowca nawet go nie zauważa. Siła hamowania pozostaje stała.



W hamulcach Audi e-tron Sportback, konstruktorzy znacząco zmniejszyli tzw. szczątkowy moment obrotowy hamowania, czyli straty wynikające z chwilowego zaciśnięcia okładzin na tarczy. Wpływa to korzystnie na wydajność i na zasięg. To samo dotyczy trzech innych rozwiązań: W normalnym trybie jazdy przedni silnik elektryczny jest prawie całkowicie odłączany od układu napędowego. Zwiększenie użytkowego zasięgu akumulatora wysokonapięciowego w połączeniu ze zmniejszeniem niektórych przepływów w obiegu chłodzenia sprawia, że działanie pompy wymaga mniejszej mocy.



Wysoce elastyczny układ zarządzania temperaturą, który składa się z czterech osobnych obiegów, z maksymalną wydajnością chłodzi komponenty wysokiego napięcia. Zapewnia to szybkie ładowanie prądem stałym, długą żywotność akumulatora i dobre parametry pracy także przy dużym obciążeniu. Montowana w wersji standardowej pompa ciepła, wykorzystująca ciepło oddawane przez akumulator wysokiego napięcia, może zużyć do 3 kW rzeczywistych strat mocy na ogrzewanie i klimatyzowanie wnętrza pojazdu – jest to wyjątkowo wydajne rozwiązanie. Zależnie od temperatury otoczenia, przy codziennym użytkowaniu pozwala to Audi e-tron Sportback** zwiększyć zasięg nawet o 10%.



Moc wyjściowa 230 kW: Audi e-tron Sportback 50 quattro



Już w momencie rynkowej premiery, Audi oferować będzie tego SUV-a coupé z całkowicie elektrycznym napędem również w innej wersji silnikowej. Model e-tron Sportback 50 quattro generuje moc wyjściową 230 kW i moment obrotowy 540 Nm (zużycie energii w trybie mieszanym w kWh/100 km*: 26,3 – 21,9 (WLTP); emisja CO2 w trybie mieszanym w g/km: 0). Akumulator w tym przypadku ma tylko jeden poziom, a każdy z jego 27 modułów składa się z dwunastu ogniw. Ten układ ważący o ok. 120 kg mniej niż akumulator w modelu Sportback 55 quattro** magazynuje 71 kWh energii brutto (64,7 kWh netto). Dzięki temu, pojazd na pełnym ładowaniu może pokonać do 342 km (według pomiarów zgodnych z procedurą WLTP).



Audi e-tron Sportback 50 quattro osiąga przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,8 sekundy, a jego maksymalna prędkość wynosi 190 km/h.



Kontynuacja jazdy po zaledwie 30 minutach: oferta ładowania



Na długich trasach Audi e-tron Sportback 55 quattro** można na stacjach szybkiego ładowania ładować prądem stałym o mocy do 150 kW. W niecałe pół godziny akumulator zostaje naładowany do poziomu 80%, co wystarcza na kolejny odcinek długiej podróży. Akumulatory e-tron Sportback 50 quattro** można ładować z mocą do 120 kW i osiągnąć identyczny stan naładowania w takim samym czasie.



Do ładowania na publicznych stacjach ładowania prądem przemiennym można użyć standardowego kabla Mode-3. Umożliwia on ładowanie z mocą do 11 kW, którą można zwiększyć do 22 kW, zamawiając drugą opcjonalną ładowarkę pokładową, która będzie dostępna w ofercie jeszcze w tym roku. Oferowana przez Audi usługa ładowania e-tron Charging Service zapewnia łatwy dostęp do ponad 140 000 publicznych stacji ładowania w 24 krajach europejskich. Bez względu na to, czy będzie to ładowanie prądem stałym, czy zmiennym, z mocą 11 kW, czy 150 kW – do rozpoczęcia procesu ładowania wystarczy jedna karta.



Audi oferuje również różne rozwiązania pozwalające na ładowanie akumulatorów we własnym garażu; są one uzależnione od wydajności domowej sieci zasilania. Standardowy, system ładowania Audi Charging System Compact można podłączyć do gniazdka 230 V lub trójfazowego 400 V i uzyskać moc ładowania do 11 kW. Opcjonalny system ładowania, który będzie można zamówić w momencie wprowadzenia samochodu na rynek, będzie oferował inteligentne funkcje ładowania, np. będzie uwzględniał preferencje ładowania w czasie obowiązywania tańszej taryfy. Połączenie z odpowiednim domowym systemem zarządzania energią pozwoli na ładowanie akumulatorów pojazdu wygenerowaną we własnym zakresie energią słoneczną, pod warunkiem że dom jest wyposażony w panele fotowoltaiczne.



Doskonałość formy i funkcjonalności: wnętrze



Rozstaw osi 2928 mm sprawia, że w Audi e-tron Sportback jest sporo miejsca dla pięciu osób i ich bagaży. Przestrzeń nad głową z tyłu jest tylko o 20 mm mniejsza niż w Audi e-tron. Miejsce na stopy pasażerów siedzących z tyłu jest prawie zupełnie płaskie – pozostaje tu tylko niewielki stopień w miejscu środkowego tunelu. Wraz z 60-litrowym bagażnikiem pod maską z przodu, w którym umieszczono zestaw narzędzi i kabel do ładowania, samochód oferuje przestrzeń ładunkową o łącznej pojemności 615 litrów. Złożenie oparć tylnych siedzeń pozwala ją zwiększyć do 1665 litrów. Pokrywa bagażnika na życzenie otwiera się i zamyka elektrycznie, także w reakcji na ruch stopy.



Wnętrze Audi e-tron Sportback** to elegancki salon płynnie łączący nowoczesną stylistykę i najnowszą technikę. Szeroki łuk stylistyczny rozciągający się wzdłuż tablicy przyrządów i przebiegający od drzwi do drzwi, w bardzo harmonijny sposób integruje w sobie osłonę cyfrowego kokpitu Audi virtual cockpit. Smukły wyświetlacz kokpitu wydaje się być swobodnie zawieszony w przestrzeni. Z linią wrap-around zintegrowano umieszczone na połączeniach drzwi z tablicą monitory opcjonalnych, wirtualnych lusterek bocznych. Deska rozdzielcza pośrodku, wyposażona w dwa wyświetlacze dotykowe, jest lekko zwrócona ku kierowcy, a dzięki temu – wyjątkowo ergonomiczna. Gdy górny wyświetlacz jest wyłączony, w sposób prawie niewidoczny zlewa się z dużą lśniącą powierzchnią otaczającego go czarnego panelu. Otwarte ściany boczne konsoli tunelu środkowego podkreślają wrażenie lekkości.



Audi e-tron Sportback** w ramach każdej linii wyposażeniowej (oprócz podstawowej dostępny jest pakiet Design Selection i Pakiet sportowy S line) oferuje starannie dobrane materiały obiciowe, kolory i wstawki dekoracyjne. W przypadku przednich siedzeń klienci mogą wybierać między fotelami standardowymi, sportowymi, sportowymi S i fotelami konturowymi, które na życzenie mogą być wyposażone w funkcję wentylacji i masażu. Ich pokrycie przypomina obwody elektryczne na płytce drukowanej, a na życzenie całość rozjaśniają kontrastowe przeszycia i lamówki w kolorze pomarańczowym. Niewielkie detale stanowią stylowe akcenty ozdobne: Opcjonalny pakiet oświetlenia konturowego/Ambiente miękko podświetla powierzchnie, a ostro krawędzie. Przy włączaniu silnika, system audio generuje krótki sygnał powitalny.



Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie wygłuszenia i aeroakustyki, podczas jazdy po mieście we wnętrzu Audi e-tron Sportback** panuje prawie całkowita cisza. Cisza ta sprawia, że jakość dźwięku Hi-Fi daje jeszcze więcej przyjemności, zwłaszcza gdy na pokładzie zamontowany jest opcjonalny sprzęt nagłaśniający Bang & Olufsen Premium Sound System z trójwymiarowym dźwiękiem. Dzięki niemu muzyka rozbrzmiewa tak, jak ją nagrano, bez sztucznych efektów. Kolejny atrakcyjny element infotainmentu to Audi phone box. Wyznacza on standardy w zakresie telefonii – pod względem jakości połączeń i dźwięku oraz bezprzewodowego ładowania.



Wyczuwalna pod palcami i w pełni zrozumiała: koncepcja obsługi



Podobnie jak wszystkie inne modele klasy wyższej marki Audi, e-tron Sportback jest wyposażony w system operacyjny MMI touch response z dwoma wyświetlaczami. W momencie aktywowania funkcji palcem, generowana jest potwierdzająca operację dotykowa i akustyczna reakcja zwrotna. Górny ekran dotykowy o przekątnej 12,1 cala służy do sterowania systemami infotainment, funkcjami telefonu, nawigacją i ustawieniami e-tron. Dolny, o przekątnej 8,6 cala, służy do wprowadzania tekstu i obsługi funkcji związanych z komfortem i wygodą oraz klimatyzacją. Struktura menu jest intuicyjna i płaska, jak w smartfonie, a grafika wyraźna i w wysokiej rozdzielczości.



Standardowe wyposażenie Audi e-tron Sportback** obejmuje również 12,3-calowy kokpit cyfrowy Audi virtual cockpit. Jego wyświetlacz ma wyjątkowo wysoką rozdzielczość 1920 x 720 pikseli. Za pomocą przycisku View na kierownicy, można na nim wywoływać dwa różne widoki. Dostępna jest również opcjonalna wersja „Plus” z dodatkowymi funkcjami wyświetlacza. Na życzenie wyświetlacz i cała koncepcja obsługi mogą zostać uzupełnione wyświetlaczem head-up display, który pokazuje wszystkie ważne informacje na przedniej szybie, na wprost wzroku kierowcy.



Kierowca może obsługiwać szereg funkcji nie tylko na obu wyświetlaczach dotykowych, ale i aktywować je przy pomocy funkcji sterowania głosem z przetwarzaniem języka naturalnego. System rozumie dowolnie sformułowane polecenia i kryteria wyszukiwania. W razie potrzeby menedżer dialogu zadaje pytania, umożliwia korektę, podaje opcje wyboru, jak również akceptuje to, że wchodzi mu się w słowo. Wykorzystuje informacje zapisane na pokładzie oraz dane pozyskiwane z chmury.



Najwyższej klasy komunikacja z otoczeniem: nawigacja i Audi connect



Samochody Audi e-tron Sportback** przeznaczone na rynek polski są standardowo wyposażone w system MMI Navigation plus. Ten wiodący system infotainment obsługuje standard transmisji danych z dużą szybkością LTE Advanced i posiada wbudowany hotspot Wi-Fi do obsługi urządzeń mobilnych pasażerów. Inteligentny system nawigacji sugeruje cele na podstawie danych o poprzednich podróżach. Obliczanie trasy odbywa się zarówno w samochodzie, jak i online na serwerach HERE – współpracującej blisko z Audi firmy oferującej usługi w zakresie map i nawigacji.



Szeroki zakres funkcji nawigacji i infotainment Audi connect doskonale uzupełniają wskazówki dotyczące trasy. Najważniejsze z nich to dostępne online informacje o ruchu drogowym, nawigacja z wykorzystaniem usług Google Earth™, planer podróży e-tron, radio hybrydowe i usługi Car-to-X. Do najnowszych funkcji należą usługa parkowania na ulicy, która pomaga wyszukać miejsca do parkowania zlokalizowane przy krawędzi ulicy, a także informacje o sygnalizacji świetlnej. W niektórych miastach ta druga funkcjonalność pozwala połączyć samochód z centralnym komputerem sterującym systemem sygnalizacji świetlnej i podaje kierowcy informacje na wyświetlaczu kokpitu cyfrowego Audi virtual cockpit. Dzięki temu, usługa ta przyczynia się do zwiększenia wydajności stylu jazdy i płynności ruchu drogowego.



Dodatkowo, bezpłatna aplikacja myAudi pozwala połączyć samochód ze smartfonem, dzięki czemu właściciel może zdalnie zarządzać wszystkimi procesami ładowania. Należą do nich sprawdzanie stanu akumulatora i zasięgu, uruchamianie procesów ładowania, programowanie zegarów i wyświetlanie statystyki jazdy. Podczas podróży na dłuższe odległości, planer trasy e-tron wyświetla – zarówno w aplikacji, jak i na w MMI – konieczne miejsca postoju w celu naładowania akumulatora. Na bieżąco, na podstawie sytuacji na drogach i stylu jazdy kierowcy, aktualizuje planowanie ładowania. Inną funkcją aplikacji myAudi jest wstępne ogrzewanie/chłodzenie pojazdu przed wyjazdem. Wykorzystywany jest do tego prąd pobierany z gniazdka. Opcjonalna, komfortowa klimatyzacja postojowa pozwala klientowi szczegółowo określić, czy – w zależności od poziomu wyposażenia – mają zostać ogrzane wnętrze, kierownica i fotele.



Oprócz bezpłatnej aplikacji myAudi, inteligentne skomunikowanie obejmuje również funkcję Audi connect key. Jest ona dostępna opcjonalnie. Przy pomocy smartfona z systemem operacyjnym Android umożliwia ona – poza odblokowywaniem i blokowaniem drzwi tego SUV-a coupé – również włączenie silnika przyciskiem start-stop. Dzięki temu możemy używać smartfona zamiast klasycznego kluczyka do samochodu.



Bezpieczeństwo jazdy w mieście i na długich trasach: systemy wspomagania kierowcy



Oferowane przez Audi w e-tron Sportback** systemy wspomagania kierowcy pomagają prowadzącemu pojazd i w wielu sytuacjach redukują zakres wykonywanych przez niego czynności. Systemy ochrony bezpieczeństwa Audi pre sense basic i Audi pre sense front są elementami wyposażenia standardowego. Audi oferuje Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim przeznaczony specjalnie do jazdy w mieście. Obejmuje on asystenta skrzyżowań, asystenta ruchu poprzecznego z tyłu oraz ostrzeżenia przed zmianą pasa i przed wysiadaniem. Dostępna jest funkcja Audi pre sense 360° – połączenie systemów przedniego, tylnego i bocznego Audi pre sense. Wykrywają one zagrożenia kolizją i inicjują ukierunkowane środki ochronne: od pełnego hamowania, po napięcie pasów bezpieczeństwa.



Do funkcji Pakietu systemów wspomagających kierowcę w ruchu pozamiejskim należą adaptacyjny asystent jazdy kontrolujący wzdłużny i poprzeczny ruch pojazdu oraz asystent wydajności. Ten drugi wykorzystuje dane z czujników pokładowych, systemu nawigacji oraz usług Car-to-X i sygnalizuje kierowcy, kiedy warto zdjąć nogę z pedału gazu. Ponadto asystent wydajności w połączeniu z adaptacyjnym asystentem jazdy i funkcją rozpoznawania znaków drogowych może prospektywnie hamować i przyspieszać. Uzupełnienie Pakietu systemów wspomagających kierowcę w ruchu pozamiejskim stanowią asystent skrętu, asystent omijania przeszkody i emergency assist. Audi oferuje również asystenta parkowania, asystenta jazdy nocą i kamery 360° – kierowca może wywoływać w systemie różne widoki pozyskiwane z kamer.



Za działanie systemów wsparcia kierowcy w Audi e-tron Sportback odpowiada standardowo centralny sterownik systemów wsparcia kierowcy. Nieustannie przetwarza on zróżnicowany model otoczenia. Potrzebne do tego dane – w zależności od wyposażenia – otrzymuje z maksymalnie pięciu czujników radarowych, pięciu kamer i dwunastu czujników ultradźwiękowych.





Zużycie paliwa/energii wymienionych modeli

**(Dane o zużyciu paliwa/prądu i o emisji CO2 mieszczą się w podanych zakresach zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu).



Audi e-tron Sportback 50 quattro

Zużycie prądu (tryb mieszany) w kWh/100 km: 26,3 – 21,9 (WLTP);

emisja CO2 (tryb mieszany) w g/km: 0



Audi e-tron Sportback 55 quattro

Zużycie prądu (tryb mieszany) w kWh/100 km: 26,0 – 22,1 (WLTP);

emisja CO2 (tryb mieszany) w g/km: 0



Audi e-tron 55 quattro

Zużycie prądu (tryb mieszany) w kWh/100 km: 26,3– 22,5 (WLTP);

emisja CO2 (tryb mieszany) w g/km: 0