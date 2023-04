Toyota Motor Europe sprzedała w 3 miesiące ponad 200 000 zelektryfikowanych aut. Wyniki z pierwszego kwartału 2023 roku

Toyota Motor Europe sprzedała 291 721 samochodów między styczniem i marcem 2023 roku, co stanowi 6,9% rynku

Udział zelektryfikowanych samochodów w całkowitej sprzedaży firmy wzrósł do rekordowego poziomu 72%, o 3 p.p. rok do roku

Toyota jest drugą najczęściej wybieraną marką samochodów w Europie

Yaris Cross najpopularniejszym autem Toyoty w Europie i najchętniej wybieraną hybrydą marki

Najlepszy pierwszy kwartał Toyoty i Lexusa od 15 lat

Toyota Motor Europe dostarczyła klientom w pierwszym kwartale 2023 roku 291 721 samochodów, co stanowi 6,9% europejskiego rynku. Był to najlepszy pierwszy kwartał od 2008 roku. W porównaniu do tego samego okresu 2022 roku sprzedaż pojazdów firmy wzrosła o 2,5%, głównie dzięki dużemu zainteresowaniu klientów hybrydami Toyoty i Lexusa. Liczba zelektryfikowanych samochodów, które opuściły salony obu marek, zwiększyła się do 209 029 pojazdów, o 6% rok do roku, a ich udział w całkowitej sprzedaży osiągnął rekordowy poziom 72%. W Unii Europejskiej i innych krajach Europy Zachodniej poziom ten wyniósł 76%, natomiast na wschodnich rynkach 53%. Marka Toyota pozostaje drugą najpopularniejszą marką samochodów w Europie z 6,6-procentowym udziałem w rynku.

“Nasze wyniki w pierwszym kwartale tego roku są najlepsze od 2008 roku, a zelektryfikowane samochody z napędami hybrydowymi, hybrydowymi typu plug-in, elektrycznymi na baterię i na wodorowe ogniwa paliwowe cieszą się dużym zainteresowaniem w całym regionie. Zebraliśmy bardzo dużo zamówień, co potwierdza atrakcyjność samochodów z gamy modelowej Toyoty i Lexusa, które wyróżniają się pod względem designu, wysokiej jakości i niezawodności oraz niskoemisyjnych napędów” – powiedział Matt Harrison, dyrektor operacyjny Toyota Motor Europe.

Yaris Cross najpopularniejszym modelem Toyoty

Toyota potwierdziła swoją pozycję drugiej najpopularniejszej marki samochodów w Europie, sprzedając w pierwszym kwartale 2023 roku 278 752 samochodów, o 3% więcej niż w tym samym okresie roku 2022. Najpopularniejszymi modelami są Yaris Cross (57 966 aut), Yaris (41 940 aut), Toyota C-HR (39 652 auta), Corolla (37 483 auta), Aygo X (20 987 aut) i RAV4 (17 753 auta).

Klienci Toyoty kupili w tym okresie 198 232 zelektryfikowane auta, o 7% więcej rok do roku. Liczba ta stanowi 71% całkowitej sprzedaży marki. W Europie Zachodniej hybrydy i pozostałe zelektryfikowane samochody odpowiadały za 76% sprzedaży, a na wschodnich rynkach regionu 54%. Najczęściej wybieranymi modelami ze zelektryfikowanymi napędami są Yaris Cross Hybrid (55 792 auta), Toyota C-HR Hybrid (39 456 aut), Yaris Hybrid (33 356 aut), Corolla Hybrid (30 372 auta) oraz RAV4 Hybrid i Plug-in Hybrid (15 898 aut).

Wyniki sprzedaży Toyoty w Europie w pierwszym kwartale 2023 roku