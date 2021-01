Strategia elektryfikacji motorem napędowym dla SEAT SA w 2021 roku

W 2020 roku branża motoryzacyjna musiała zmierzyć się ze skutkami panującej pandemii koronawirusa. Sprzedaż samochodów na wielu rynkach została zmniejszona. Prognozy na 2021 rok w SEAT SA są jednak pozytywne. Wszystko za sprawą kolejnych sukcesów marki CUPRA, a także planowanych premier trzech kolejnych modeli elektrycznych.

Rok 2020 był dla świata motoryzacji niezwykle trudny. Branża przewidywała, że do największych wyzwań będą należały rozwój pojazdów elektrycznych, obniżenie wpływu na środowisko, nowoczesna mobilność oraz walka ze zmianą klimatu. Nikt nie przewidział, że największą walkę trzeba będzie stoczyć z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wpływ COVID-19 odczuł także SEAT SA, który zmniejszył dostawy samochodów o 25,6% w stosunku do poprzedniego roku. W 2020 roku firma sprzedała 427 000 aut (o ponad 120 000 mniej niż w rekordowym 2019 roku). Pandemia koronawirusa wpłynęła tym samym na stabilny wzrost, który producent notował rokrocznie od 2013 roku.

Wyniki na rynkach zagranicznych

W 2020 r. Niemcy umocniły swoją pozycję lidera wśród wiodących rynków, na których dostępne są auta spod egidy SEAT SA, z udziałem w rynku na poziomie 4% i 25,6% całkowitej sprzedaży firmy. Zachodni sąsiedzi Polaków sprzedali 109 500 pojazdów, co stanowi 17,4% spadek w stosunku do roku ubiegłego (132 500). Drugie miejsce zajęła Hiszpania – na jej rynku nabywców znalazło 73 300 samochodów. To o 32,1% mniej niż w roku poprzednim (108 000, jednak modele SEAT SA wciąż należą do faworytów mieszkańców tego kraju. Hiszpanie już trzeci rok z rzędu najchętniej wybierają samochody producenta. Na kolejnym miejscu znalazła się Wielka Brytania z 45 600 sprzedanych egzemplarzy, czyli o 33,8% mniej niż w roku ubiegłym (68 800). Hiszpania i Wielka Brytania to dwa główne rynki europejskie, na których sektor motoryzacyjny został najbardziej dotknięty kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Pomimo trudnej sytuacji, na dwóch rynkach – w Turcji oraz Izraelu – SEAT SA zanotował lepsze wyniki niż rok wcześniej. W Turcji firma zwiększyła swoją sprzedaż, osiągając liczbę 11 600 udostępnionych egzemplarzy, co oznacza wzrost o 95,3% (5 900). Tymczasem w Izraelu marka pobiła swój rekord siódmy rok z rzędu, osiągając łącznie 10 400 sprzedanych samochodów, czyli o 13% więcej niż w 2019 roku (9 200).

W minionym roku w Polsce zarejestrowano 9275 samochodów marek SEAT i CUPRA, o 25,4% mniej niż w 2019 roku (12 432).

– Wyniki SEAT SA są spójne z ogólnymi wynikami w sektorze motoryzacyjnym w Europie. Rok 2020 był bardzo trudny dla branży w związku z wiosennym paraliżem wywołanym pandemią koronawirusa oraz w efekcie jej nawrotem późną jesienią. Przed wybuchem pandemii SEAT SA notował wzrosty na poziomie 6%. Miesiącem najwyższej sprzedaży okazał się wrzesień, co łączymy z mniejszą liczbą osób dotkniętych wówczas wirusem – komentuje Wayne Griffiths, Prezes SEAT i CUPRA.

Griffiths podzielił się także prognozami na 2021 rok. – Spodziewamy się, że pierwszy kwartał będzie skomplikowany ze względu na ograniczenia w dostawach komponentów w związku ze skutkami pandemii. Mimo to jesteśmy optymistami, ponieważ wciąż istnieje zainteresowanie naszymi modelami i spodziewamy się znacznego wzrostu w 2021 r. Wierzmy, że sprzedaż wzrośnie, gdy tylko sytuacja na świecie poprawi się i ograniczenia przemieszczania się zostaną zniesione. Naszym kluczem do sukcesu jest strategia elektryfikacji, a także rozwój marki CUPRA.

Najchętniej wybierane modele SEAT-a

Sprzedaż samochodów marki SEAT spadła w 2020 roku o 27,3 – można to wyjaśnić ogólną sytuacją na rynkach w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Na całym świecie do nabywców trafiło 399 600 aut. Najchętniej wybieranym modelem marki SEAT okazał się Leon (111 900), tuż za nim uplasowały się Arona (91 600), Ibiza (81 600) i Ateca (68 700).

Rekordowy rok dla CUPRY

CUPRA pobiła rekord sprzedaży w 2020 roku – aż 27 400 egzemplarzy znalazło nowego właściciela. To o 11% więcej niż w 2019 (24 700). Na sukces wpływ miała przede wszystkim sprzedaż na takich rynkach jak Niemcy, Włochy czy Meksyk oraz pozytywne przyjęcie CUPRY Leon e-HYBRID. W grudniu CUPRA osiągnęła również najlepszy w historii wolumen sprzedaży w ciągu jednego miesiąca, sprzedając 3 600 samochodów. To o 93,1% więcej niż w grudniu 2019 roku (1 900). Od czasu inauguracji marki w 2018 roku, CUPRA sprzedała już ponad 65 000 samochodów. Najlepiej sprzedającym się modelem w 2020 roku był Leon z wynikiem 13 300 egzemplarzy. Na kolejnych miejscach uplasowały się Ateca (10 500), a także Formentor (3 600 od premiery do końca roku).

Wayne Griffiths podkreśla, że – Sukces CUPRY w bardzo trudnych warunkach, jakie panowały na rynkach w 2020 roku napełnia nas nadzieją i optymizmem co do przyszłości marki. 2021 roku będzie rokiem przeobrażeń. Dysponujemy obecnie większą gamą modeli dzięki premierze CUPRY Formentora i różnych wariantów CUPRY Leona – dostępnych także w wersjach hybrydowych typu plug-in. W tym roku zaprezentujemy także CUPRA el-Born, pierwszy w pełni elektryczny model marki.

2021 rok pełen zelektryfikowanych nowości

W 2021 r. SEAT SA planuje wypuścić trzy nowe modele napędzane energią elektryczną. Do hybrydowych wersji SEAT-a Leon oraz CUPRY Leon dołączą dwie hybrydowe wersje CUPRY Formentor (w pierwszym kwartale), a także CUPRA el-Born, pierwszy w 100% elektryczny model marki (w drugiej połowie roku). Na początku tego roku na drogi wyjedzie także SEAT Tarraco e-HYBRID. Ponadto w 2021 roku SEAT podda faceliftingowi dwa inne najlepiej sprzedające się modele marki – Ibizę i Aronę.

SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80% produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574 100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.

Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie, El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon. Pozostałe modele firma produkuje w Czechach, Niemczech, Portugalii oraz na Słowacji.

SEAT jest największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii. Posiada własne centrum oprogramowania SEAT:CODE oraz centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1000 inżynierów. Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces cyfryzacji wdrażany przez SEAT-a ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.

Stałe dążenie do innowacji przełożyło się na uruchomienie w Polsce w 2020 roku dwóch platform online ułatwiających klientom kontakt z marką SEAT oraz wybór i zakup samochodu. Wirtualny Salon dostępny na portalu SEAT.pl to interaktywny showroom oferujący ogólnodostępne pokazy samochodów na żywo oraz prywatne wideokonsultacje z doradcą, który przedstawi i omówi wybrany model. Platforma Sales Online dostępna pod adresem Sklep.SEAT.pl to z kolei kompletne narzędzie ułatwiające wyszukanie i zamówienie samochodu dostępnego w polskiej sieci dealerskiej SEAT-a. Sales Online zapewnia zarazem dostęp do atrakcyjnej oferty finansowej leasingu konsumenckiego, niedostępnego w stacjonarnych salonach marki.