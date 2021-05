Stellantis wypowiada umowy

Międzynarodowy koncern Stellantis planuje rozwiązanie umowy ze wszystkimi dealerami. Takie informacje pojawiły się w zeszłym tygodniu w mediach. Stellantis (właściciel marek m. in. Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot) ujawnił właśnie, że chce przebudować całą sieć dystrybucji aut. Wstępem do tego będzie wypowiedzenie umów wszystkim dealerom. Dwuletni okres wypowiedzenia ma pozwolić na zapewnienie ciągłości sprzedaży. Równolegle z wypowiedzeniami koncern chce zaproponować partnerom nowe warunki partnerstwa. Jak powiedział serwisowi Autokult.pl Wojciech Osoś, rzecznik prasowy Stellantis w Polsce firma chce promować model dystrybucji opartej na osiągającej wyniki, wydajnej i wielomarkowej lokalnej sieci dystrybucyjnej. W tle pojawia się bardzo modna szczególnie ostatnio „optymalizacja kosztów” oraz korzystanie z szerokiej gamy marek wchodzących w skład grupy. Co to może oznaczać dowiemy się zapewne już wkrótce.

Fot. Stellantis