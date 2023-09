Stellantis otworzył Centrum Technologii akumulatorów w Turynie

We Włoszech przejście na e-mobilność odbywa się wolniej niż np. w Niemczech, Francji nie mówiąc już o Norwegii. Megakoncern nie składa jednak rękawic czego dowodem jest inwestycja w 40 milionów euro w rozwój najnowocześniejszego centrum wyspecjalizowanego w zakresie projektowania, rozwoju i testowania akumulatorów, modułów, ogniw wysokiego napięcia i oprogramowania. Centrum jest największe we Włoszech i jednym z największych w Europie.

Specjaliści będą w nim przeprowadzać i nadzorować testy w warunkach skrajnych w tym trwałości poszczególnych elementów (m.in. ogniw i celi), rozwój i kalibrację oprogramowania systemu zarządzania bateriami (BMS) oraz demontaż pakietów i ogniw do analizy porównawczej.

– Nasze nowe Centrum Technologii Akumulatorów w Mirafiori skupia narzędzia i utalentowanych ludzi, których potrzebujemy, aby projektować, testować, weryfikować i produkować wiodące w swojej klasie produkty, które spełnią potrzeby naszych klientów i przyspieszą dostarczanie wiodących w swojej klasie pojazdów elektrycznych klientom na całym świecie – powiedział Ned Curic, dyrektor ds. Inżynierii i technologii w Stellantis.

Centrum Technologii Baterii w Mirafiori obejmuje 8000 metrów kwadratowych. Sercem centrum są 111 pomieszczeń do tzw. badań klimatycznych – 32 pomieszczenia do testowania akumulatorów i 8 do testowania ogniw. W 24 z nich można „kontrolować klimat” pod względem wilgotności i temperatury, w zakresie od -40 do plus 60 stopni Celsjusza i maksymalnej zmiany 20 stopni na minutę. Centrum może równolegle testować do 47 akumulatorów. System zasilania centrum technologicznego może zarządzać do 1,2 kilowoltów (kV) i 2,2 megawatów (MW) na ogniwo testowe.

W ramach planu strategicznego Dare Forward 2030, Stellantis ogłosił plany osiągnięcia 100% sprzedaży BEV samochodów osobowych w Europie i 50% miksu sprzedaży samochodów osobowych i lekkich ciężarówek BEV w Stanach Zjednoczonych do 2030 roku.

Stellantis buduje również Centrum Technologii Akumulatorów dla Ameryki Północnej, w Kanadzie.

