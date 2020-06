Audi i koncern energetyczny EnBW nawiązują współpracę w zakresie wykorzystywania zużytych baterii samochodów elektrycznych

Koncern energetyczny EnBW pracuje nad rozwojem stacjonarnych magazynów, które tymczasowo przechowywać będą energię elektryczną wytworzoną przez turbiny wiatrowe oraz systemy fotowoltaiczne należące do koncernu i w fazach nadpodaży energii wspierać będą sieć energetyczną. Urządzenia te nie musiałyby już wtedy być odłączane od sieci, gdyby chwilowo wytwarzały zbyt dużo energii elektrycznej – to kolejny krok na drodze do jak najlepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Magazyny energii mają być w przyszłości dostępne komercyjnie również przedsiębiorstwom komunalnym i zakładom przemysłowym.



Pierwszy projekt jeszcze w tym roku



Sercem systemu przechowywania energii są zużyte baterie z elektrycznych samochodów marki Audi. Wykorzystane tu baterie mają dużą pojemność nawet po zakończeniu eksploatacji pojazdu i dlatego nadają się do stosowania w stacjonarnych urządzeniach magazynujących energię. Dzięki współpracy z EnBW, Audi jest w stanie w sposób zrównoważony wtórnie wykorzystać ten cenny zasób. W pierwszej kolejności partnerzy zbudują na terenie elektrociepłowni EnBW w Heilbronn magazyn referencyjny, w którym testowane będą różne scenariusze zastosowań. Faza projektowa jest już w pełnym toku, a rozpoczęcie budowy planowane jest jeszcze na ten rok. Referencyjny obiekt magazynowy będzie służył jako model techniczny i procesowy dla dalszych obiektów przeznaczonych do eksploatacji komercyjnej. W oparciu o ten pierwszy wspólny projekt, partnerzy zamierzają nawiązać długoterminową współpracę w dziedzinie magazynowania energii z wykorzystaniem zużytych baterii samochodowych oraz wdrażać kolejne wspólne przedsięwzięcia.



Zrównoważona mobilność plus bezpieczeństwo dostaw



„Wspólny projekt uwzględnia podstawową ideę pogodzenia bezpieczeństwa dostaw i zrównoważonego rozwoju. W EnBW jest to punkt wyjścia dla wielu inicjatyw, a także dla dużych inwestycji” – mówi Arnim Wauschkuhn, odpowiedzialny w EnBW za temat stacjonarnych rozwiązań systemowych dla akumulatorów, a jednocześnie dyrektor zarządzający Kraftwerksbatterie Heilbronn GmbH. „Nasza współpraca jest sensownym połączeniem branży motoryzacyjnej i energetycznej, gdzie możemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia obu stron, a tym samym wykorzystać obiecujące efekty synergii.”



„Celem nadrzędnym Audi jest bezemisyjna mobilność. Nasza ofensywa elektryczna to pierwszy ważny krok w tym kierunku. Nasze aspiracje wykraczają jednak poza sam pojazd, dlatego dążymy do rozwoju zrównoważonej mobilności poprzez badania i kooperację. Współpraca z koncernem energetycznym EnBW ma na celu pokazanie, jak może wyglądać ponowne wykorzystanie zasobów akumulatorów po ich użyciu w samochodzie. Co więcej, już teraz myślimy o czasie po tej fazie użytkowania i dążymy do stworzenia efektywnego recyklingu baterii” – mówi Reiner Mangold, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju produktów w Audi.